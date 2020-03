Juan Román Riquelme mateaba mientras Boca acababa de salir campeón

Boca es el nuevo campeón de la Superliga. En la Bombonera festejó un nuevo título en su historia, frente a su gente y con una elaborada y merecida victoria ante Gimnasia, el equipo de Maradona. La Bombonera es un canto a la felicidad, aumentada además por haberle sacado de las manos el título a River, que empató en Tucumán y perdió la punta en la última fecha.

Pero más allá de los festejos en todo el estadio, las diferentes reacciones de Carlos Tevez, el autor del gol, y del nuevo dirigente Juan Román Riquelme, desde un palco, capturaron las miradas.

Primero se vio el gesto de sorpresa del capitán xeneize. El 10 no tomó noción enseguida que el partido entre River y Atlético había terminado, y que eran los nuevos campeones. Pero cuando reaccionó, los abrazos con sus compañeros y los saltos inundaron su cuerpo.

Más tarde, las cámaras tomaron a Riquelme y su calma tras la consagración. Se mostró relajado, con el termo y el mate en sus manos, mirando en silencio lo que ocurría sobre el césped. No hubo exclamaciones, ni festejos. No hubo muecas, ni aplausos. Riquelme no festejó, ni sonrió, simplemente se abrazó con su hermano y contempló el estadio.

