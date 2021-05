“Toti” Pasman, furioso con Marcelo Gallardo: “Nos trató de oportunistas y mediocres”

El conductor de Radio La Red, “Toti” Pasman, cruzó al entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, quien en la conferencia de prensa que brindó ayer, tuvo duras palabras con el trabajo de algunos periodistas: “Nos miden si nos defendimos mal. Yo lo acepto, definimos mal. Esa es la crítica objetiva. Pero esa pelotudez de si hablas o no hablas porque perdiste, es de oportunistas mediocres”, sentenció el “Muñeco” sobre la hipótesis de que el director técnico sólo se comunica con la prensa después de los partidos que su equipo gana.

Notoriamente enojado, Pasman recogió el guante, se hizo cargo de sus dichos en la tele y en la radio, y lanzó: “No me siento un oportunista, no me siento un mediocre, y no siento que diga pelotudeces”. Al mismo tiempo, el periodista consideró que “Gallardo faltó a la verdad”, y repasó “partido por partido” para verificar si lo que dijo el comportamiento del DT: “Cuando le ganó a Godoy Cruz en Mendoza habló, cuando le ganó a Colon en el Monumental habló, cuando le ganó a (Rosario) Central en el Monumental, cuando le ganó a Central Córdoba en Santiago del Estero, habló. Hoy, ‘Muñeco’, además de faltarnos el respeto, porque no somos tipos que venimos a decir pelotudeces, y no por eso tenemos que ser mediocres y oportunistas, nos mentiste”.

Conferencia de prensa de Marcelo Gallardo, DT de River Plate Prensa River Plate

Por otra parte, Pasman describió al entrenador como “un fundamentalista de la identidad, las formas, de un sarasero tipo (César) Menotti, (Marcelo) Bielsa o (Ángel) Cappa”, y explicó que prefería al Gallardo “pragmático (...), que iba a la cancha de Boca, lo cagaba a patadas, se metía atrás, jugaba al límite del reglamento y ganaba. Eso le gustaba a la hincha de River. Si tenía que ir al escritorio, iba al escritorio. Si tenía que defender con 5, defendía con 5. Ahora dice: ¿cómo voy a jugar de contrataque?”.

Finalmente, el comentarista de fútbol desmintió a Gallardo cuando indicó que su equipo siempre priorizó la Copa Libertadores sobre el torneo local, y sentenció que “hace dos años que viene perdiendo casi todo”: “Los últimos tres torneos locales priorizó la Superliga, mandó suplentes a Quito con (Matías) Biscay, se come la goleada y terminó perdiendo la Superliga. Priorizó la Copa Maradona, puso todo en la cancha de Boca, empató y a los tres días el Palmeiras le metió tres. Ahora, en esta copa, prioriza la Copa de la Liga Profesional, manda suplentes a Paraguay para ganarle a Aldosivi y no quedar afuera”, concluyó.

