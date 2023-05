Boca, de cara al superclásico con River: el ánimo en alza y el convencimiento de lo que practican, sale

escuchar

Llegar bien o mal al superclásico casi que no genera interés, sea del lado que fuere. Se trata de un encuentro diferente, un campeonato aparte, que no olvida lo previo, pero sí lo hace levemente diminuto. No obstante, a Boca le urgía llegar a la visita al Monumental con la moral elevada y la ambición y convicción interna de que la identidad futbolística, más allá de que ya se visibilizan importantes rasgos de lo que Jorge Almirón pretende, puede potenciarse con el tiempo. Así será, porque el triunfo contundente de este miércoles a Colo Colo, en tierras chilenas (2-0), por la Copa Libertadores, terminó de levantar los ánimos en el momento justo y jugará contra el puntero River totalmente envalentonado.

Almirón se hizo cargo de un plantel mentalmente bloqueado, insultado por los hinchas, futbolísticamente sin confianza, individualmente deprimido y colectivamente apático. Siempre lo tuvo claro: necesitaba resultados positivos para levantar lo anímico y, apoyado en esos dos logros, trabajar livianamente sobre el funcionamiento. Ese fue el orden de importancia que comunicó el 10 de abril, jornada de su asunción. Si bien arrancó el ciclo con dos derrotas en cuatro días (San Lorenzo y Estudiantes lo vencieron 0-1), todo fue en ascenso.

Desde entonces se observa a un equipo que, en cada examen, parece exponer un nuevo concepto adquirido en la semana, sin olvidar los previamente aprendidos. Aun en la derrota existieron cosas positivas: en Bajo Flores tuvo otra actitud y el equipo no se rindió ante el gol tempranero, mientras que ante el “Pincha” perdió sin merecerlo, pero manejó mejor la pelota más allá de carecer de profundidad: los goles eran una deuda que fue saldada en los siguientes compromisos.

La urgencia por ganar se hizo más pesada y Deportivo Pereira –de Colombia- le cambió la cabeza: recibió un mazazo en la Bombonera a un cuarto de hora para el final, pero agónicamente lo revirtió con fortaleza mental cuando el clima hostil se lo imponía la propia parcialidad xeneize. Aparecieron los goles a favor, el triunfo y la confianza. En el empate con Rosario Central, en Arroyito, se empezaron a vislumbrar ratos de buen fútbol, aunque el punto fuerte fue la consolidación del carácter: empató dos veces el partido. El clásico con Racing fue el gran éxito porque hizo dos goles en los primeros seis minutos (comenzó ganando por primera vez) y reflejó aspectos que pregona el técnico: vértigo letal, inteligencia para ordenarse, serenidad para jugar con el descuento académico y frialdad para liquidarlo (3-1); lo último, en Chile, tuvo el agregado del manejo fluido de la pelota y la primera valla invicta de los seis compromisos con Almirón al mando.

Además, llega al superclásico con la calma que transmiten los conceptos de un hombre que prepara el partido de turno, en el transcurso identifica y remarca errores propios y de sus jugadores, no se toma tiempos de más -al menos por ahora- para hacer retoques inmediatos y, por ello, quedan a la vista los avances pretendidos. Y los futbolistas le empiezan a valorar eso, que lo que ensayan en los entrenamientos luego sucede en los partidos y que las herramientas que les ofrece el nuevo entrenador les dan soluciones, ya sea desde los sistemas tácticos, los nombres y las posiciones, los roles que les asignan.

En Rosario, por ejemplo, el DT entendió el riesgo de mantener a los amonestados Nicolás Valentini y Valentín Barco (juveniles que podían pecar con una expulsión) y los reemplazó en el descanso, acción valiosa para jugar en las mismas condiciones e igualarlo sobre el final. Sorprendió la posición de Luis Advíncula ante los de Avellaneda, ubicándolo como volante/wing por la derecha. No por un simple experimento: estudió cuál era el sector a dañar y vio al peruano como el intérprete perfecto. Fue la gran figura por los espacios que explotó con su potencia, redondeando su actuación con una asistencia.

Colo Colo no fue la excepción y, si bien mantuvo aquel movimiento táctico, también el DT cambió sobre la marcha y jugó con tres sistemas diferentes : inició con el 4-1-4-1, en el entretiempo entendió que debía ganar solidez con el 5-3-2 (sacó a Marcelo Weigandt por Valentini para tener tres centrales de oficio) y lo terminó con un 4-3-3: el ingresante pasó a ser lateral izquierdo, convirtió a “Pol” Fernández como N°5 y puso a los extremos para decirle a los chilenos que, si se descuidaban, Boca podía terminar goleando.

De hecho, el primer tanto fue de Advíncula, que le volvió a dar la derecha a la gran apuesta del entrenador. “En esa posición puede ser importante”, ya se entusiasma Almirón a futuro. Cuando se habla de futuro, es River. Los jugadores irán al Monumental con el respaldo de una idea que no está completa, aunque avanza a pasos cortos y siempre para adelante.

“Llegamos bien al domingo. Estamos agarrando confianza y haciendo lo que pide el profesor”, declara Advíncula. “Hay un crecimiento porque hacemos las cosas que nos pide en el entrenamiento. ‘¿Ven que pueden hacerlo?’, nos dijo Jorge en Rosario”, reveló Sergio Romero. “Almirón llegó, nos ha dado una idea de juego y lo estamos demostrando”, evidenció Sebastián Villa la tranquilidad grupal.

Es tan bueno el momento de Boca que llega con el ánimo alto en la parte ofensiva: Miguel Merentiel (suplente) convirtió frente a Racing después de 41 días de sequía personal, mientras que el colombiano firmó en Chile su primer tanto en el año, ya que no lo conseguía desde el 26 de octubre del 2022.

Boca precisaba llegar fortalecido al duelo con River. A dos días del superclásico, incluso, Almirón festeja no perder otros jugadores por lesión: quisiera tener más opciones en el plantel (hay muchos desgarros), pero la calma de contar con aquello que le responde ya le basta como para soñar con seguir por la senda del triunfo.