Udinese vs. Napoli, en vivo: cómo ver online el partido que puede definir el Scudetto

Udinese y Napoli se enfrentan este jueves desde las 15.45 (hora argentina) en el estadio Dacia Arena por la fecha 33 de la Serie A de Italia, que puede definirse a favor del elenco de Nápoles siempre que no sea derrotado. En caso de que gane o iguale, gritará campeón después de 33 años de espera.

En la previa al duelo cuyo árbitro designado es Rosario Abisso, el visitante es amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas con una cuota máxima de 1.65. Su derrota, es decir una victoria del local, cotiza hasta 6.35. El empate llega a 3.40.

Cómo ver online Udinese vs. Napoli

El encuentro se transmite en vivo por ESPN, por lo que también se puede ver en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play. En todos los casos se requiere ser suscriptor o cliente para acceder al sitio.

Con el empate del último fin de semana ante Salernitana 1 a 1, los dirigidos Luciano Spalletti no pudieron dar la vuelta olímpica en el estadio Diego Armando Maradona, pero la expectativa no decreció porque lideran el torneo con 79 unidades producto de 25 victorias, cuatro pardas y tres derrotas. La diferencia por sobre Lazio -64 unidades gracias a 19 alegrías, siete igualdades y la misma cantidad de caídas- es tan amplia que en caso de no caer en Údine se quedará con el Scudetto a falta de cinco fechas para concluir el fixture.

El campeonato italiano es el único objetivo que tienen por delante los napolitanos y, en ese contexto, el entrenador dispone de sus mejores jugadores para el encuentro de este jueves. Entre ellos sobresalen el nigeriano Victor Osimhen, goleador del torneo con 21 anotaciones -dos más que Lautaro Martínez- y titular por encima de Giovanni Simeone; y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, máximo asistente del campeonato con 10.

En Nápoles los festejos por la inminente consagración del Azurri empezaron el fin de semana

La temporada de los napolitanos es sobresaliente porque no solo dominó a nivel local sino también que alcanzó los cuartos de final de la Champions League por primera vez en su historia. En esa instancia, quedó eliminado a manos de Milan, que ganó 1 a 0 en la ida y rescató un empate 1 a 1 de visitante. El rossonero fue, justamente, su rival más difícil en el calendario ya que solo lo pudo vencer una vez en tres duelos teniendo en cuenta todos los torneos. El juego restante terminó a mano.

Napoli tiene 13 estrellas en su historia y dos de ellas corresponden a la Serie A, en la que no se consagra desde la temporada 1989/90. Anteriormente, lo hizo en la 1986/87 y en ambas con Maradona como figura estelar. Además, festejó por última vez un título en la 2019/20 y fue la Copa Italia, torneo que también se llevó en 2013/14 junto a la Supercopa de ese país.

De no consagrarse frente a Udinese, tendrá cinco cotejos más por delante para sumar una unidad. Serán frente a Fiorentina, Monza, Inter, Bologna y Sampdoria. Aún perdiéndolos todos, Lazio debería vencer sucesivamente a Milan, Lecce, Udinese, Cremonese y Empoli para alcanzarlo en la clasificación.

Todos los títulos de Napoli

Copa Italia - 6 (1961/62, 1975/76, 1986/87, 2011/12, 2013/14 y 2019/20).

(1961/62, 1975/76, 1986/87, 2011/12, 2013/14 y 2019/20). Serie A - 2 (1986/87 y 1989/90).

(1986/87 y 1989/90). Supercopa de Italia - 2 (1990 y 2014).

(1990 y 2014). Copa UEFA - 1 (1988/89).

(1988/89). Copa de los Alpes -1 (1966).

(1966). Copa de la Liga anglo-italiana - 1 (1977).

El historial de campeones de la Serie A

El más campeón de Italia es, con casi el doble de títulos que Inter y Milan (19 cada uno), Juventus: cuenta 36 vueltas olímpicas. El podio lo completa Genoa con nueve estrellas mientras que equipos que ahora son protagonistas como Fiorentina, Lazio y Napoli solo fueron ganadores del Scudetto en dos ocasiones. Roma está por encima de ellos con tres.

Juventus - 36

36 Inter / Milán - 19

19 Genoa - 9

9 Bologna / Torino / Pro Vercelli - 7

7 Roma - 3

3 Fiorentina / Lazio / Nápoli - 2

2 Cagliari / Sampdoria / Hellas Verona / Casale / Novese - 1

