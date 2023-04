Boca - Racing: Luis Advíncula como wing derecho, el último invento de Jorge Almirón

escuchar

Las urgencias de Boca iban de la mano con las de Jorge Almirón. Si bien las estadísticas negativas no correspondían todas a la nueva etapa del entrenador que supo salir campeón con Lanús, ahora que estaba en el “baile”, debía bailar. El partido con Racing en la Bombonera le ofrecía al Xeneize una chance inmejorable para encontrar una reacción en el certamen local y nada menos que en la antesala del superclásico ante River, pero la cantidad de lesionados condicionaron el armado del equipo. En ese contexto, Almirón sorprendió con la ubicación de Luis Advíncula como wing derecho y el peruano fue una de las figuras del triunfo por 3-1, por la 14° fecha de la Liga Profesional.

Lo había practicado en la semana Almirón, pero verlo en el campo de juego de la Bombonera no dejó de sorprender. Dentro de un esquema 4-3-3 aparecieron Chiquito Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal y Valentín Barco; Martín Payero, Alan Varela y Guillermo Pol Fernández; Advíncula, Luis Vázquez y Sebastián Villa.

Boca tenía, antes de comenzar el encuentro, apenas 15 puntos en la Liga Profesional y no ganaba desde hace casi un mes, cuando venció el 31 de marzo pasado a Barracas Central como visitante por 3-0, con Mariano Herrón como DT interino en reemplazo del despedido Hugo Ibarra. Luego sobrevinieron derrotas ante Colón (2-1) como local, en el último partido de Herrón, y luego con Almirón caídas ante San Lorenzo (1-0) de visitante, Estudiantes de La Plata (1-0) nuevamente en La Boca y un agónico empate en la fecha pasada en Rosario, ante Central (2-2) que cortó la racha negativa. En el medio, Boca superó a Deportivo Pereira (2-1) en La Bombonera por el Grupo F de la Copa Libertadores, en el único éxito de Almirón al cabo de los primeros cuatro partidos.

La asistencia de Advíncula para el gol de Pol

Lesionados Luca Langoni, Exequiel Zeballos y Norberto Briasco, y con la convicción de no querer modificar el esquema táctico 4-3-3 que tiene entre sus preferidos, Almirón buscó características que el jugador peruano puede darle desde la velocidad ofensiva y los remates de media distancia. No es un gambeteador, pero no es la primera vez que Almirón prueba con un lateral como wing derecho. Ya lo hizo con Gino Peruzzi en un partido dirigiendo a San Lorenzo y a Alejandro Silva en Lanús.

“Lo había hablado con Luis (Advíncula), lo entrenamos y estaba convencido de que podía rendir ahí. Lo hizo muy bien sobre todo en el primer tiempo, cuando el equipo hizo un gran desgaste. Estoy contento por Luis pero por todos los muchachos, que hicieron un gran partido”, dijo Almirón tras el partido. Y agregó: “Creía que por ahí podíamos atacar y ser profundos entre Luis y Chelo (Weigandt) para hacer el desdoble porque físicamente son fuertes y deciden bien”.

¿Cómo le fue a Advíncula en esa nueva posición ante Racing? Arrancó con todo . Bien abierto como wing, le gana con un pique sobre Insúa, a pura potencia, cuando le sale Sigali mete un centro al medio y anotó con un derechazo Pol Fernández para el 2-0. Iban apenas seis minutos y la acción había nacido con el peruano ganándole lícitamente la posición con el cuerpo a Piovi en el comienzo del contraataque.

Advíncula ante Piovi, uno de los duelos de la noche en la Bombonera LA NACION/Gonzalo M. Colini

A los 15 minutos, probó con un remate desde afuera del área que se fue desviado. Luego, en otro contraataque, volvió a picar por derecha y habilitó a Villa, pero el colombiano, que definía en el mano a mano al cuerpo del arquero Arias, partió inhabilitado. A los 33 minutos le tiró un buen centro a la altura del vértice derecho a Vázquez, pero achicó bien y controló la pelota Arias. A los 41 minutos, otro envío suyo desde la misma posición fue cortado por Sigali, que mandó la pelota al córner cuando entraba solo Vázquez en el punto penal.

En la faceta defensiva, Boca retrocedió bastante y el 4-3-3 se transformaba en un 4-1-4-1 pero ubicado en el bloque bajo, con todos los futbolistas en su propio campo. Advíncula estuvo encima de Piovi, para que sus proyecciones como lateral izquierdo no lastimen. Y hubo veces que enrocó la posición entre lateral y volante con Weigandt o terminaba Advíncula conformando una línea de 5.

Jorge Almirón y una apuesta de riesgo en los titulares de Boca ante Racing LA NACION/Gonzalo M. Colini

En el segundo tiempo, más allá duelo directo con Piovi, el ingreso de Emiliano Saliadarre en lugar de Hauche lo hizo jugar más de lateral bis en una línea de 5 que de extremo en un 4-3-3, pero cada contraataque lo tenía amenazante para picar por la derecha. Tal fue así que a los seis minutos, tras recuperar luego de un córner a favor de la Academia, Advíncula desbordó y tras una pared con Villa asistió con otro centro al medio al colombiano, le dijo “tomá y hacelo” pero el delantero erró increíblemente el gol. A los 14 minutos increpó a Piovi por una falta desde atrás a Vázquez., en la acción que finalizó con las expulsiones de Payero y Nardoni. Y tuvo una chance de gol de cabeza, tras un tiro libre de Villa, pero Arias controló el balón.

Advíncula había jugado como mediocampista derecho en un triunfo de Newell’s ante Racing por 5-0 en 2016. Por la fecha 3 del torneo 2016, el peruano jugó de ‘8′ en el Coloso Marcelo Bielsa con un gol y dos asistencias del hoy jugador de Boca. Pero lo de este sábado resultó una propuesta más audaz todavía desde lo posicional.

La apuesta de Almirón fue arriesgada, teniendo en cuenta que Advíncula venía siendo uno de los futbolistas más resistidos por los hinchas de Boca. Apareció en las fotos de los goles de Pereira, Colón y también viene de pasarla mal ante Rosario Central (por su espalda lo atacaron -y mucho-Jaminton Campaz e Ignacio Malcorra). Y contra Deportivo Pereira era uno de los más silbados en la Bombonera, pero terminó anotando un golazo para el 1-1 parcial, con un zurdazo que se metió en el ángulo superior derecho del arco defendido por Aldair Quintana. “Me equivoqué”, dijo en forma de broma.

Tan consciente estaba Advíncula que ese gol no lo iba a redimir de sus últimas flojas actuaciones que tras el partido por la Copa Libertadores en la Bombonera se mostró cauto, más allá del triunfo agónico: “Estoy contento, teníamos que ganar, romper esa racha negativa, lo mejor que se ganó en casa”, fueron las primeras palabras del lateral para las cámaras de Willax Deportes. Luego dio detalles de su golazo ante el club colombiano. “Justo me quedó ahí, se le pasa a Sebas (Villa) y le pegué. Lo necesitábamos todos, no veníamos teniendo buenos partidos. Lo estaba esperando hace mucho, yo siempre he sido autocrítico, no estoy a un buen nivel, pero contento porque se dio y sirvió para remontar”, reconoció.

Luis Advíncula marcó el empate de Boca ante Deportivo Pereira con un zurdazo desde afuera del áera LA NACION/Mauro Alfieri

Advíncula siempre fue autocrítico de sus rendimientos y también desde lo colectivo: “Se entiende que la gente esté molesta con nosotros, tres partidos sin ganar, somos un equipo grande y tres partidos sin ganar es muchísimo, se les entiende, pero nosotros siempre queremos hacer las cosas bien, no creo que alguien quiera hacer las cosas mal, lamentablemente las cosas no se estaban dando, hoy felizmente ganamos”, había analizado tras el festejado triunfo ante Deportivo Pereira.

Es imposible pensar que un solo partido le hará revertir a Advíncula los flojos rendimientos de los últimos partidos, en donde Boca sufrió mucho defensivamente y por su sector, pero encontró un respaldo anímico y futbolístico del entrenador y aprovechó su chance ante Racing. ¿El superclásico ante River lo jugará de wing? “La posición suya es lateral, pero es una alternativa. El físicamente es muy fuerte y tenía confianza en que podía cumplir la función ofensiva. Con Weigandt hicieron un buen tándem por la derecha, todos hicieron un gran esfuerzo”, dijo Almirón. Más que un clásico, lo que ganó el DT fueron alternativas, puntos de apoyo para que el equipo vuelva a creer. Justo cuando se le viene a Boca la seguidilla más exigente.