Boca: Edinson Cavani, la decisión que tomó Valencia y el posteo del hermano del jugador, dos variables que lo acercan a la Ribera

escuchar

Hace un par de mercados de pases que Edinson Cavani es pretendido por Juan Román Riquelme para dar el golpe de efecto y que sea el refuerzo que jerarquice al plantel de Boca con la mira puesta, sobre todo, en la Copa Libertadores. Al parece, por lo que entienden ambas partes, nunca estuvieron tan cerca como ahora, desde las voluntades y también desde las estrategias de negociaciones.

El cuadro de situación es el siguiente: Boca quiere a Cavani y Cavani quiere ponerse la camiseta xeneize ya, pero para que eso se de, lo primero que debería suceder en las próximas horas (o días) es que el centrodelantero rescinda su contrato con Valencia, de España, con quien tiene contrato hasta junio de 2024.

Durante este jueves sucedieron dos situaciones que parecen acercar al futbolista uruguayo de 36 años a Boca. Lo primero es que no se presentó a la práctica de su actual club, que le avisó que no lo tendrá en cuenta para la próxima temporada. En ese contexto, Cavani está definiendo su futuro en estas horas con la certeza de que no seguirá en el Valencia y la posibilidad concreta de sumarse a Boca,

El posteo de Cristian Cavani para darle forma al pase de Edinson a Boca Instagram

Además, se dio otra particularidad en esta época de comunicaciones vía las redes sociales. Su hermano Christian potenció el acercamiento hacia Boca con un posteo en Instagram en el que publicó una foto del goleador con la camiseta de Boca y un mensaje: “Dale, venite Pela”.

El uruguayo nacido en Salto el 14 de febrero de 1987 y figura del seleccionado uruguayo tiene contrato vigente con el Valencia hasta el 30 de junio de 2024 y la intención es resolver esa situación para quedarse con el pase en su poder y sumarse a Boca como agente libre. Pero el tema es económico. Cavani negocia para no irse con las manos vacías y Valencia también especula porque pretende sacarse de encima un contrato caro, pero (sabiendo del interés de Cavani -y de Boca-) también negocia para quedarse con algo de dinero.

Sin embargo, algo es seguro: Boca no pretende poner dinero para destrabar el pase, no quieren pagar ningún resarcimiento al Valencia para destrabar la situación. El Consejo de Fútbol le dejó en claro al entorno de Cavani que sólo “entrará en juego” una vez que el delantero se libere contractualmente de Valencia y quede en libertad de acción. Es más: por los pasillos de la Bombonera se comenta que el contrato entre Boca y Cavani estaría arreglado, que el uruguayo sabe cuánto puede pagarle el Consejo de Fútbol.

Entrenamiento de Boca; Jorge Almirón @bocajrsoficial

Si bien el parte oficial del Valencia comunicó que Cavani “no se presentó a la práctica por que atraviesa un cuadro de gastroenteritis”, lo cierto es que el delantero no está a gusto en el club y lo que queda es acordar su salida ya que tiene contrato vigente y con un salario alto.

Boca ya concretó una incorporación, la del lateral Lucas Blondel, procedente de Tigre, y está cerca de sumar al delantero Lucas Janson, de Vélez, aguarda la definición del tema Cavani para sumarlo al plantel con miras al gran objetivo del segundo semestre del año, que será la Copa Libertadores. Jorge Almirón también pretende sumar un defensor central, un mediocampista ofensivo y un extremo.

Quien sí se sumó y tendrá chances de ser titular esta noche ante Barracas Central por la Copa Argentina es Jorman Campuzano, el volante central que regresó de su préstamo en Turquía y es valorado por Almirón para que sea el reemplazante de Alan Varela, que casi con seguridad continuará su carrera en Porto, de Portugal, a cambio de 12 millones de dólares.

En ese sentido, Boca se enfrentará a Nacional de Montevideo en agosto próximo en una serie eliminatoria de octavos de final y desea tener a Cavani en el equipo. Y también varios refuerzos más. Por ahora sólo llegó Blondel, pero el Consejo de Fútbol se mueve, como nunca antes, para cerrar las negociaciones rápido. Saben que es importante que Almirón pueda tener a los futbolistas ya, para que se adapten al estilo de juego y se pongan a punto desde lo físico a la altura de la exigencia que Boca demanda. Cavani está más cerca de lo que nunca estuvo de Boca, pero -para que se concrete- todavía hay varios capítulos que resolver.

LA NACION