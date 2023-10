escuchar

La eliminación de Palmeiras ante Boca dejó al desnudo la crítica relación del portugués Abel Ferreira, entrenador del Verdao, con la prensa. Al DT no le funcionó la cábala de irse al vestuario antes de la definición por penales y seguir desde allí lo que ocurriera con su equipo. Con el resultado puesto, respondió de forma desafiante a las consultas de los periodistas en la conferencia de prensa posterior al partido. “¿Quién es el entrenador de este equipo? ¿Quién practica con los jugadores a diario? ¿Quién los conoce como ninguno? ¿Quién hace de todo para que Palmeiras gane? No tengo nada más que decir ”, contestó Ferreira ante una de las preguntas sobre la decepcionante actuación del campeón brasileño.

El entrenador no explicó por qué se dirigió al vestuario para ver desde allí la definición de la eliminatoria. Lo más probable es que se tratara de una cábala. La primera vez que lo hizo fue el año pasado, en la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores 2022 contra Atlético Mineiro. Bajo la dirección técnica del portugués, hasta ese momento Palmeiras n unca había triunfado en una definición por penales: c inco intentos por esa vía, cinco eliminaciones. Ante Mineiro, irse al vestuario antes de la definición le salió bien: una atajada de Weverton en el sexto disparo le permitió a su equipo acceder a las semifinales.

El momento en el que Abel Ferreira se va al vestuario

El año pasado, Ferreira explicó así su presencia en el vestuario y no en la cancha, arengando a sus dirigidos: “Me preguntan por qué no vi la definición. Y fui para el vestuario. Estaba escuchando música y diciendo: ‘Dios, cualquiera que sea el resultado de hoy voy a agradecer y seguir mi camino’. Además, les dije a los jugadores al comienzo del partido que no los iba a colocar bajo la presión de los penales, que había que ganar. Que estuvieran tranquilos. Y que ocurriera lo que tuviera que ocurrir. Mañana estaremos aquí para continuar nuestro camin o”. Aquella vez, salió bien. Este jueves, en cambio, Weverton no pudo repetir sus hazañas y el héroe fue argentino: Sergio Romero.

Tras la derrota con Boca, Ferreira no ocultó su malestar ante la prensa. Tras la consulta sobre por qué ni Kevin ni Endrick habían sido titulares, Ferreira respondió con otro contragolpe: “Acá hay mucha meritocracia desde que llegué ”, recordó. “Fuimos muy superiores al rival, pero siempre vamos a darle la vuelta a por qué Endrick no estuvo, o si estuvo en la izquierda o en la derecha. Estamos hablando de hechos. La cantidad de oportunidades que tuvimos, la forma en la que sufrimos el primer gol, la cantidad de tiros en la segunda parte, como para darle méritos a un solo jugador. ‘¿Y si Endrick hubiera sido titular? Y si... No es así como funciona mi fútbol, de la manera en que yo lo veo”, se defendió el entrenador portugués, alumno predilecto de José Mourinho.

El portugués Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras gesticula durante el partido de su equipo ante Boca, por las semifinales de la Copa Libertadores Andre Penner / AP - AP

Ferreira, que enamoró a los periodistas brasileños cuando llegó en 2020, ahora está a la defensiva: a Palmeiras, el segundo mayor presupuesto de Brasil, le queda una sola competencia, el Brasileirao. Y está a ocho puntos del líder, Botafogo. “Duermo en la cama que hago. Quiero que mi equipo gane con mis ideas, no con las de los otros”, insistió el DT de 44 años. “Porque si fuese fácil, todos aquellos otros entrenadores que han estado en mi lugar deberían haber ganado todo lo que este equipo ganó. Y todo lo que yo hago dentro del club, todo, es lo mejor que puedo con los recursos que tengo, potenciándolos al máximo. Es por eso que soy el entrenador y, en mi opinión, en los dos partidos tuvimos más chances de cerrar la eliminatoria. Pero el fútbol es así. Basta ver el partido de ayer (por el del miércoles entre Fluminense e Inter de Porto Alegre). Un equipo tuvo tres chances claras y perdió. Así funciona”, recordó Ferreira.

“Algunas veces es cruel y otras, maravillosa, como fue ganar nuestra primera Libertadores o la segunda. Les guste o no a ustedes, yo veo el fútbol de una manera diferente a la de ustedes, y por eso son periodistas y yo, entrenador. No hay nadie en el mundo al que le guste ganar más que a mí. Es un orgullo muy grande entrenar este equipo y vamos a ser víctimas de nuestro propio éxito. Elevamos el nivel, no conseguimos entregar lo que habíamos entregado. Queríamos estar en la final, pero tenemos que felicitar al rival y principalmente al arquero (Sergio Romero), quien hizo la diferencia para que Palmeiras no esté en la final ”, completó.

Fla, con Boca y contra Flu

Una vez conocido que Boca y Fluminense jugarán la final de la Copa Libertadores, los hinchas de Flamengo (histórico rival de Flu) se volcaron en las redes sociales para apoyar a Boca. “Usted me debe un favor” , reza uno de los tantos memes que inundan X (la plataforma antes conocida como Twitter) o Instagram. “El favor” es aquel 2-1 de Fla contra River en la final de la Libertadores 2019, disputada en Lima (Perú). Cuando parecía que el equipo millonario, dirigido por Marcelo Gallardo, se quedaba con el título continental, los brasileños reaccionaron en un par de minutos y dieron vuelta el resultado sobre el final del partido.

En las redes sociales se lee sobre la “Unión FlaBoca”, es decir, que los hinchas de Flamengo (el club más popular de Brasil y el de mayor presupuesto) apoyarán al conjunto argentino en la final contra Flu, que busca su primera Libertadores. Fluminense tiene a un delantero argentino en estado de gracia (Germán Cano) y dos veteranos de mil batallas en la mitad de la cancha: Felipe Melo (40 años) y Paulo Henrique Ganso (33 años). Y su entrenador es el interino de la selección verdeamarilla: Fernando Diniz. No será fácil para Boca. Tampoco, imposible.

