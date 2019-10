Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de octubre de 2019 • 15:22

Boca no tuvo una buena tarea en el primer partido de la semifinal contra River de la Copa Libertadores ante River. Lo saben los jugadores, lo admitió Gustavo Alfaro y tratan de asimilarlo los dirigentes, preocupados porque a fin de año habrá elecciones en la Ribera. El 2-0 en contra compromete seriamente las posibilidades de los xeneizes, que ya se enfocan de lleno en el cruce de vuelta para revertir la situación. Y Nicolás Burdisso, director deportivo, se refirió a la delicada situación: "Hay que confiar en lo que el entrenador va a pensar, que fue lo que nos trajo hasta acá. No se hizo lo que se practicó, no salió. Queda un partido y un resultado por revertir que será difícil, pero los detalles pueden funcionar esta vez".

El próximo superclásico será el 22 de octubre, en la Bombonera, y Burdisso muestra confianza en un plantel que hoy está anímicamente golpeado. "Tenemos las armas para darlo vuelta", expresó. No obstante, el ex defensor sabe que revertir el resultado no será sencillo: "El partido será diferente al de la ida y el margen de error será muy chico".

El director deportivo de Boca contó detalles de la actualidad del vestuario xeneize, un equipo que, por ejemplo, había exhibido una buena tarea en su reciente visita a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. "El equipo estaba bien, maduro, adulto. El primer tiempo mostró un partido equilibrado, más que en el segundo. Quizás, si Capaldo la metía, cambiaban las cosas. Se sintió el resultado en el Monumental, pero sabemos que queda una revancha y por eso creo que hay que enfocarse de esa manera".

Por otro lado, Burdisso trató de bajarle el tono a los cuestionamientos por el arbitraje del brasileño Raphael Claus y el uso del VAR en la cancha de River. "Seguramente haya influido en muchas cosas en el Monumental, pero no en el resultado", remarcó. Y agregó: "Creo que sería gastar energía en algo que no nos corresponde. Nosotros tenemos que pensar en el partido que hicimos y en el que queremos hacer. No puedo entrar en detalles, no es justo. En esta locura, estoy acá para decir que estamos enfocados en lo que debemos hacer y con las ideas claras en todo".

Burdisso con Alfaro y Angelici, el día de la presentación del DT en Boca. Crédito: Javier García Martino /Prensa Boca

En ese contexto, Burdisso también se refirió a las quejas que Gustavo Alfaro y Ramón Ábila esgrimieron en el Monumental. Todos los dardos habían apuntado a Claus y a quienes fueron los encargados de manejar el VAR. "Las conferencias de prensa post partido tienen mucho de corazón, de momentáneo. Después, con 2 o 3 días de análisis, se ven más cosas".

Los cambios para enfrentar a Defensa y Justicia

Ahora, la Superliga se muestra como el objetivo para que los días antes de la segunda semifinal con River transcurran mejor. La próxima parada será contra Defensa y Justicia, este domingo, a partir de las 20, en Florencio Varela. Allí, Boca buscará ganar para mantener el liderazgo (es puntero con 18 puntos).

El entrenamiento de Boca en Casa Amarilla.

Según se desprendió del último ensayo de los xeneizes, Boca formaría con: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Junior Alonso y Frank Fabra; Jorman Campuzano e Iván Marcone; Eduardo Salvio, Mauro Zárate y Alexis Mac Allister; Ramón Ábila.

Si se confirma esa formación (Boca volverá a entrenarse este sábado y quedará concentrado), habrá seis cambios respecto del equipo que fue titular ante River: Buffarini por Weigandt, Alonso por Izquierdoz, Fabra por Mas, Campuzano por Capaldo, Salvio por Soldano y Zárate por Reynoso.