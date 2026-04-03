Cristiano Ronaldo volvió a jugar y convirtió dos goles: a cuántos tantos quedó de los 1000

“La gente, sobre todo mi familia, me dice: ‘Es hora de que pares. Ya lo conseguiste todo. ¿Por qué querés marcar 1000 goles?’, contaba Cristiano Ronaldo, semanas atrás. “Pero no lo tomo en cuenta. Creo que sigo haciendo cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la selección, ¿y por qué no seguir así? Yo quiero los 1000″, advertía.

El portugués, víctima de diversos contratiempos físicos, está de vuelta. Marcó dos... y quedó a 33 gritos de los 1000. Impresionante.

El desmarque y el DOBLETE de Cristiano para el GOL 967 de su carrera.



A 33 de los 1.000… ⏳🥶

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“Estoy seguro de que cuando termine mi carrera me sentiré realizado, porque lo di todo. Sé que no me quedan muchos años, pero los pocos que tengo por delante, intento disfrutarlos al máximo”, advertía. Y lo demuestra día a día.

Al Nassr le ganó por 5 a 2 sobre Al Najma por la fecha 27 de la Liga Profesional Saudí: Cristiano marcó por duplicado y llegó a los 967 tantos en su carrera.

A los 11 minutos de la segunda mitad, el portugués convirtió desde los doce pasos en el eléctrico choque que se jugó en el King Abdullah Sport City Stadium.

El salto de un goleador histórico, Cristiano Ronaldo Abdullah Ahmed - Getty Images Europe

Y a 20 minutos del final, el luso recibió en el área un pase de Boushal, cerca del punto penal, acomodó la pelota y remató de derecha colocando el balón en el ángulo superior izquierdo.

Antes, mucho antes, a los 44, abrió el marcador Al Tulayhi para el equipo visitante, tras una asistencia de Felippe Cardoso. Antes de que termine la primera etapa, Al Nassr logró dar vuelta el marcador. Primero, de la mano de Al Hamdan y un minuto después Sadio Mané puso el 2 a 1 con el que se fueron al descanso.

En la segunda etapa, Felippe Cardoso puso el 2 a 2 momentáneo hasta que surgió el show de Cristiano. Sadio Mané cerró el marcador.

Cristiano Ronaldo, un grito de corazón Abdullah Ahmed - Getty Images Europe

Cristiano volvió a la titularidad luego del parate por una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda, hace poco más de un mes. El portugués jugó hasta los 38 minutos de la segunda mitad, cuando dejó su lugar a Abdulkareem.

Se trata del gol número 967 para el futbolista de 41 años, que busca llegar a los 1000. Al mismo tiempo, marcó el tanto 22° en la liga saudí, tres menos que el inglés Toney, máximo goleador y dos menos que el mexicano Quiñones. Con este triunfo, Al Nassr es líder del torneo con 67 unidades; tres más que Al Hilal y cinco más que Al Ahli SC.

El mundo del fútbol vuelve a poner sus ojos en Arabia Saudita, no solo por la lucha por el título que lidera el conjunto de Jorge Jesús, sino por la cuenta regresiva de un hombre que, partido a partido, sigue reescribiendo los libros de historia.

Su voz cada día llama más la atención. “No es un premio de fin de carrera”, avisa. “Lo veo como un reconocimiento a años de esfuerzo, dedicación y ambición. Me gusta ganar, ayudar a las generaciones más jóvenes; ellos también me ayudan a mantener mi nivel y a seguir compitiendo. Eso es lo que me entusiasma: competir con los más jóvenes. Sigo sintiendo pasión por esto”. Por ahora, Ronaldo no sabe cuándo será su retiro del fútbol.