Boca Juniors vs. Vélez: cuándo se juega el partido de la Copa Argentina 2024

La temporada 2024 del fútbol argentino está en etapa de definiciones de los dos torneos en curso, la Liga Profesional y la Copa Argentina, a la cual le restan dos encuentros y el próximo de ellos será el de semifinales entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield para dirimir qué equipo disputará el duelo decisivo contra Central Córdoba de Santiago del Estero, verdugo de Huracán por 2 a 1 en el estadio Único de San Nicolás.

Esta semana la organización del certamen anunció que el partido entre el xeneize y el Fortín será el miércoles 27 de noviembre en hora y escenario a confirmar, al igual que el árbitro. Las dos alternativas que se analizan son el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y el Malvinas Argentinas de Mendoza. Se transmitirá en vivo por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Si bien ninguno de los clubes tiene participación en certámenes internacionales -Vélez no ingresó a ninguna copa y Boca fue eliminado en octavos de la Sudamericana-, no hubo margen para programar el partido antes porque la Liga Profesional llevó a cabo entre semana la fecha 21 de su fixture y la siguiente es fecha FIFA. Aunque se organizaron juegos en esas instancias y el club del barrio porteño de Liniers propuso disputar el partido sin los jugadores citados a selecciones nacionales, Boca no accedió. Ante ese panorama, se programó la segunda semifinales para últimos días de noviembre, luego de la fecha 24 de la Liga Profesional.

El xeneize comenzó su participación en la Copa Argentina con un triunfo ante Central Norte 3 a 0. En la segunda etapa, superó a Almirante Brown 2 a 1 y tanto en octavos como cuartos necesitó de los penales para avanzar. Primero eliminó a Talleres de Córdoba 8 a 7 tras empatar 1 a 1 y, posteriormente, a Gimnasia de La Plata 2 a 1 luego de igualar 1 a 1 con tantos de Aaron Anselmino y Marcos Rojo en contra. Esa noche, ya con Fernando Gago como entrenador, tuvo una consagratoria actuación el arquero Leandro Brey quien detuvo cuatro de los cinco remates que le ejecutaron en la tanda.

Leandro Brey llevó a Boca las semifinales de la Copa Argentina con cuatro remates atajados LA NACION/Marcelo Manera

Vélez, por su parte, comenzó su incursión con una alegría sobre Sportivo Las Parejas 2 a 1. En la siguiente instancia se impuso a Arsenal por el mismo resultado; en octavos le ganó a San Lorenzo 3 a 1 y en cuartos doblegó a otro club de los denominados “grandes”, como Independiente 1 a 0.

El xeneize es el máximo ganador del certamen con cuatro estrellas (1969, 2012, 2015 y 2020) y busca agrandar su palmarés para escaparse de River en la tabla de ganadores (tres). El Fortín, por su parte, busca su primera estrella y tiene ante sí un encuentro de peso para demostrar por qué es el mejor equipo de la temporada, como lo refleja la Tabla Anual.

En 2024 ambos equipos se enfrentaron en una ocasión y fue por la quinta fecha de la Liga Profesional en curso con victoria de Boca 1 a 0 en la Bombonera con tanto de Edinson Cavani, quien posteriormente fue expulsado por el árbitro Fernando Echenique al igual que Christian Ordoñez.

