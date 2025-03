Lionel Messi otra vez ausente en Inter Miami, no jugará vs. Cavalier por la Concachampions: ¿qué le pasa?

Lionel Messi cumplirá 38 años el próximo 24 de junio. Y si bien el capitán de la selección argentina quiere jugar siempre, sabe que es un año para analizar las cargas, teniendo en cuenta los compromisos por las Eliminatorias y que los partidos más decisivos de la MLS vendrán más adelante. Por eso es que no sorprendió que Javier Mascherano no lo incluya ni siquiera como suplente para el encuentro que esta noche de jueves jugará ante Cavalier, por la Concachampions 2025.

La noticia se confirmó cuando Inter Miami publicó el equipo titular con la foto de Luis Suárez, capitán suplente ante la ausencia de su amigo. El encuentro corresponde a la ida de los octavos de final del campeonato continental, a disputarse en Fort Lauderdale.

Las ‘Garzas’ vienen de tener un debut positivo en la Concachampions 2025, eliminando a Sporting Kansas City en la etapa inicial, al que dejó en el camino con dos victorias consecutivas, triunfando por 1-0 y 3-1, respectivamente.

🚨Official: Inter Miami starting XI



Messi is not part of the team ❌ pic.twitter.com/2ERiUUYl1W — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) March 6, 2025

Javier Mascherano, DT de Inter Miami, había dicho durante la conferencia de prensa previa al duelo contra el Cavalier SC de Jamaica: “Ya hemos tenido algunas lesiones y no queremos recaer en que un jugador tan importante para nosotros, por no darle un cierto descanso, termine estando fuera por un mes. No queremos. Algunos estarán de acuerdo y otros no, por eso me trajeron”.

Y sobre las chances de que Messi sea de la partida, el exDT de la selección argentina Sub 20 había jugado al misterio: “Las probabilidades son como el resto de jugadores. Vamos a ver qué decisión tomamos mañana. A día de hoy todavía no tengo confirmado cien por cien el equipo”.

Los delanteros del Inter Miami Fafa Picault y Lionel Messi junto al entrenador Javier Mascherano en una sesión de práctica del equipo Marta Lavandier - AP

Entre el 19 y el 25 de febrero, el capitán albiceleste disputó tres partidos de la Copa de Campeones y la MLS. “Leo no ha tenido ninguna lesión. Obviamente, con el correr de los partidos ha sentido el cansancio, ha tenido sobrecarga. Por eso decidimos que no vaya a Houston”, dijo Mascherano. Messi, quien acumula dos goles y dos asistencias en los tres partidos que ha jugado este año, ya había quedado afuera de la lista del equipo que jugó contra Houston Dynamo.

El uruguayo Luis Suárez y los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba sí forman parte del once inicial del técnico Javier Mascherano. Desde el Inter se asegura que Messi no sufre ninguna lesión y únicamente se le está previniendo de una “sobrecarga” por el intenso calendario de este arranque de temporada.

Messi también tiene importantes compromisos con la selección en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. La Argentina visitará el 21 de marzo a Uruguay y recibirá el día 25 a Brasil, en el que podría ser un reencuentro entre Messi y su excompañero y amigo Neymar.

LA NACION