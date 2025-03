Lautaro Martínez y Julián Álvarez hacen goles para Inter y Atlético de Madrid y los festeja la selección argentina

La Champions League se enreda en la agenda de la Argentina, camino a la continuidad de las eliminatorias sudamericanas. Los juegos de ida de los octavos de final del trofeo más destacado de clubes de Europa, que se desarrollaron entre el martes y el miércoles, son una excelente evaluación para refrescar el presente de un puñado de jugadores que son parte de la lista preliminar de 33 que diseñó el director técnico Lionel Scaloni para los clásicos con Uruguay y Brasil, del 21 y el 25 de marzo, en Montevideo y Buenos Aires.

La mitad de esa nómina está compuesta por apellidos habituales en las convocatorias del tricampeón del mundo, y en ella se destacan los de Lautaro Martínez y Julián Álvarez, goleadores que sobresalen en Inter y Atlético de Madrid, respectivamente. La suerte fue dispar para cada club en el inicio de las llaves, aunque el poder de fuego de los artilleros se lució: el Toro cerró la victoria por 2-0 sobre Feyenoord en Países Bajos; la Araña anotó en la caída por 2-1 ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Un desahogo para Inter y para Lautaro, que es investigado por la Federación Italiana de Fútbol por presunta blasfemia; el Toro tiene números fantásticos en la temporada. Peter Dejong - AP

La estocada de Lautaro selló el triunfo y empujó a encarrillar, rumbo a los cuartos de final, la serie para Inter. Para los neroazzurri, que conquistaron el continente por última vez en 2010, el éxito allana una aventura que ofrece múltiples frentes: el equipo es líder de la liga de Italia –un punto de ventaja sobre Napoli– y está clasificado para las semifinales de la Copa Italia, que el 2 de abril lo enfrentará con Milan en un nuevo episodio del clásico de la Madonnina.

Con el tanto, Martínez se apoderó del cetro de máximo artillero de Inter en la Champions League, con 18 goles. El capitán superó la marca de un ídolo y futbolista histórico del club, Sandro Mazzola. “La primera palabra que me viene a la cabeza es «orgullo». Nunca lo habría imaginado. Todo esto dedico a mis familiares. Ellos siempre están cerca de mí, incluso en los momentos oscuros”, señaló el atacante récord.

Los números reflejan el momento del Toro en el actual recorrido de la Champions: con seis tantos en nueve partidos, supera su registro de 2019/2020, cuando la cuenta se frenó en cinco. Antes del que le hizo a Feyennord anotó contra Estrella Roja, Sparta (de Praga) y, en tres ocasiones, Mónaco. De los seis goles, cuatro se dieron en los últimos tres compromisos. Cinco veces fue titular y su promedio de gol es de uno cada 480 minutos.

El gol de Lautaro Martínez a Feyenoord

Con el premio de MVP del partido en la mano relució el liderazgo del capitán: “[Alessandro] Bastoni lo merecía. Hizo un partido de sacrificio”, apuntó acerca de la sólida tarea del defensor. También, puntualizó sobre el trayecto del conjunto en la temporada: “Se habla mucho de nosotros, pero venimos jugando cada dos días desde hace ocho meses”.

El artillero vive del gol y el festejo se impuso como un desahogo, después de que el Toro desandara jornadas complicadas. El 16 de febrero pasado, Inter cayó frente a Juventus y la Federación Italiana de Fútbol abrió contra Martínez una investigación por blasfemia. “Lo sucedido me afectó profundamente. Estaba molesto, pero no blasfemé. Intento inculcar respeto a mis hijos. No acepto tales cosas y continuaré mi camino. Me acusaron de algo que no sucedió, pero ya lo dejé atrás”, deslizó sobre la indagatoria que puede determinar una sanción deportiva de, al menos, un partido de suspensión.

Un golpe para Inter resultaría perder a su goleador y capitán, luego de la remontada que le posibilitó quitarle la vanguardia a Napoli. Para Martínez sería un freno después de que revirtiera un flojo inicio de temporada: de estar negado con el gol, el bahiense pasó a celebrar 18 veces en 36 juegos.

Julián Álvarez, siempre destacado en Atlético de Madrid: el cordobés recibió elogios del DT Diego Simeone por su brillante temporada. THOMAS COEX - AFP

Con la camiseta de la selección, Lautaro empezó a convivir más con Julián. Juntos estuvieron desde el comienzo en los tres últimos compromisos de las eliminatorias: dos victorias (6-0 a Bolivia y 1-0 a Perú) y una derrota (2-1 ante Paraguay). Al igual que el Toro, la Araña es un estandarte en la campaña de su equipo, en su caso, Atlético de Madrid. Este martes enmudeció por un pasaje del cotejo a los hinchas de Real Madrid, luego de conseguir el transitorio 1-1.

Con 22 goles en 41 partidos, el cordobés es el quinto futbolista en registrar esa cifra en su primera temporada en el club en el siglo XXI. ¿Quiénes son los otros cuatro restates integrantes de la lista? Radamel Falcao, Antoine Griezmann, Diego Forlán y Diego Alonso; superó al uruguayo Luis Suárez y al croata Mario Mandzukic.

El gol de Julián Álvarez en el Santiago Bernabéu

El impacto de Álvarez resultó el segundo en menos de un mes en el Bernabéu, después del penal que ejecutó para el 1 a 1 por la liga de España. Fue el quinto gol en los últimos cuatro encuentros, por distintas competencias, incluido uno a Barcelona, por una semifinal de la Copa del Rey.

La correría de Julián en España supera en la estadística a sus mejores números en Inglaterra, donde vistió la camiseta de Manchester City. Así como antes dibujaba sonrisas en Pep Guardiola, ahora asombra a Diego Simeone. “Estamos ilusionados con su presente, con su trabajo, pero sobre todo con las formas. Es un chico humilde, es un chico noble, es un chico trabajador. Es un chico que ganó absolutamente todo y tiene... ¿cuántos años? ¿23 años? ¿25? Y sigue en la línea de esa humildad que le permite ser diferente a todos”, lo destacó Cholo dos semanas atrás.

Lautaro y Julián son los atacantes estelares de la selección, y jugadores con los que Scaloni puede diseñar múltiples tácticas, porque la Araña tiene diversidad de movimientos y funcionalidad y sabe complementarse con un clásico artillero, el Toro. Cartas de peso para los duelos con Uruguay y Brasil que se aproximan para la Argentina.

Alberto Cantore Por