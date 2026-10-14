Alerta en Boca: Sebastián Villa está lesionado y es otro interrogante para la revancha con Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana

No tiene un respiro Boca. Después de la caída con Vasco Da Gama que llenó de incertidumbre el futuro del conjunto xeneize en su objetivo de pelear hasta el final en los tres frentes, el torneo doméstico, la Copa Sudamericana y la Argentina, se le suman contratiempos con las lesiones. En las últimas horas se confirmó que Sebastián Villa tuvo que realizarse estudios por una fuerte molestia en el tobillo derecho y se confirmó que sufre un esguince que lo sacará de acción para el encuentro del viernes próximo ante Talleres, en la Bombonera. Aunque el mayor interrogante es su presencia para el desquite con Vasco Da Gama.

No hay información oficial de cuál es el grado de gravedad de la dolencia del delantero colombiano que sintió una molestia a los pocos minutos que ingresó en el segundo tiempo del partido ante los brasileños. Incluso, el propio Arruabarrena lo explicó en la conferencia de prensa posterior al partido: “Sebastián, en la segunda jugada que patea de zurda, ha hecho un mal movimiento y tiene el tobillo bastante hinchado. Supongo que, con un poco de hielo, no habrá problema. Hablaré con él y la parte médica”.

Sebastián Villa se realizó estudios y se confirmó la dolencia, aunque sería leve. LUIS ROBAYO - AFP

Con la confirmación de la lesión, la principal incógnita en Boca pasa por saber si el atacante llegará en condiciones al partido de vuelta ante Vasco. Los estudios médicos determinaron que se trata de un esguince leve, sin compromiso ligamentario, lo que podría permitirle estar en la revancha en Brasil o Asunción, según lo que determine la Conmebol. El poco margen hasta el próximo compromiso representa una dificultad para Villa, especialmente si continúa con inflamación o dolor al apoyar el pie y realizar algunos movimientos.

En el cuerpo técnico observarán su evolución antes de definir si podrá formar parte del equipo titular ente Vasco Da Gama. Por ahora, la presencia de Villa dependerá de cómo responda el tobillo durante los próximos días y desde esa óptica se determinará si viajará con el plantel.

Aunque no es el único futbolista que inquieta a Boca por su lesión. La lista de afectados es importante, en especial porque son parte importante de la estructura de Arruabarrena. Leandro Paredes, con un desgarro del isquiotibial derecho (grado 2), es la principal preocupación para el cuerpo técnico, pero también sufre porque las ausencias son muchas.

Sebastián Villa se realizará estudios en el tobillo derecho. El futbolista colombiano se retiraba así de La Bombonera.

El Vasco Arruabarrena confirmó que se le hinchó el tobillo derecho. pic.twitter.com/OsMyxDCLYF — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) October 14, 2026

Es que en las ultimas semanas perdió a Alan Velasco por un desgarro en el aductor de la pierna izquierda y a Tomás Belmonte, que sufrió la rotura del menisco interno de la rodilla. Pero no es la única baja que padece el plantel, porque antes se quedó sin Tomás Aranda por una fractura del peroné derecho, pero también lo aqueja la ausencia de Adam Bareiro que está afuera del equipo tras una intervención quirúrgica por una discopatía lumbar. A esa lista también hay que sumar a Agustín Marchesin, que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 14 de abril de 2026, durante un partido de la Copa Libertadores entre Boca y Barcelona, de Ecuador.