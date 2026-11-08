Boca recuperó el instinto, el valor del DT y a un líder total: en los segundos finales remató el trabajo de un año

Los desconcertantes y distópicos calendarios de la AFA indican que Boca ya es el mejor del año, aunque todavía no se sepa quién lo es del segundo semestre, para lo cual habrá que esperar los playoffs del Clausura. Al margen de los enredos organizativos de compleja comprensión para el hincha que no está sobre-informado, la promisoria actualidad de Boca hacía imaginar un atardecer de sábado con festejos de campeón en la Bombonera.

Este presente positivo y avasallante de Boca para ir resolviendo inconvenientes sobre la marcha atrapó un título que estuvo a 10 segundos de viajar al Gigante de Arroyito para premiar a Rosario Central. Pero este equipo del Vasco Arruabarrena no elige, va por todo en el mes y medio que resta de competencia oficial. Después de tres años y ocho meses sin coronar en ninguna competencia, obtuvo un título que podría ser el primero de un menú que lo tiene como comensal hambriento de otros tres (Copa Sudamericana, Copa Argentina y Clausura).

Se debía Boca una conquista de esta naturaleza, sobre todo en la Bombonera, escenario en las últimas temporadas de eliminaciones que calaron hondo, que tenían perplejo al hincha. Pero este Boca le devolvió la ilusión y la confianza a su gente. No cabía el pesimismo ni siquiera cuando se jugaban 49 minutos y 50 segundos de los 50 y no podía romper el 0-0 contra el duro y aplicado Defensa y Justicia. Más que el segundero, sonaban las alarmas; la angustia y ansiedad se multiplicaban. La tensión se dibujaba en cada rostro.

Enner Valencia empieza a gritar el gol que le dio el título a Boca Manuel Cortina

El atrevido “Jagger” Herrera, que en unos pocos meses maduró lo que a cualquier jugador le lleva años, en tiempo adicionado había tenido dos veces el gol en sus pies. Pero la imprecisión, un déficit extendido en toda la tarde, impidió el gol. ¿Cómo salir del atolladero? Ya no estaba Paredes, que sigue exigiendo a sus músculos y tendones más de lo que aconsejaría su estado físico. Arruabarrena había sacado del banco a dos de las últimas gemas de Boca predio: Flores y Aranda. Este último reaparecía este sábado después de una fractura que, en principio, solo le iba a permitir volver en 2027. Pero este Boca reduce las adversidades. Los lesionados se recuperan más rápido de lo que indican las prescripciones médicas. El desgarrado Paredes no iba a poder estar en la revancha contra Vasco Da Gama, pero se hizo presente con un remate desde fuera del área para el 1-0 en el Maracaná.

Al borde del abismo frente al laborioso Defensa y Justicia, Boca pisó tierra firme, la de un campeón, con los recursos ya probados exitosamente en otros partidos: centro-asistencia de Blanco -sus aportes desde la banda izquierda son uno de los tesoros del equipo- para Di Lollo, el zaguero de tantos goles de cabeza, con el antecedente inmediato del 1-0 para ganarle a River el superclásico. Quizá por los nervios o por el peso de la responsabilidad, no era el partido más lúcido de Boca. Pero hasta cuando no alcanzan las virtudes propias, este Boca mantiene el instinto de aprovechar las fallas ajenas. Ya lo había demostrado para llevarse el cerrado clásico ante Independiente con un cabezazo de Herrera ante un Mele que se desarmó solo en el bloqueo de la definición.

Conduce la pelota Leandro Paredes, capitán y líder futbolístico de Boc Manuel Cortina

El arquero Borgogno había tenido un par de atajadas meritorias, sin necesidad de convertirse en el héroe del 0-0. Pero midió mal la salida, chocó torpemente con Di Lollo y la pelota le quedó a Enner Valencia, cuya definición tuvo más suspenso porque se desvió en el cierre de un defensor.

El ecuatoriano Valencia, inolvidable salvador con tres cabezazos para eliminar a Racing en la Copa Argentina, había ingresado 20 minutos antes, en plan bombero, para armar el doble N° 9 con Merentiel. Este Boca efervescente, encendido, ponía un cierre a tono con su esencia de sus últimos meses.

Arruabarrena se lleva ahora todas las palmas, pero este título anual tuvo un primer semestre con Claudio Ubeda, reconocido por un Paredes que puso las luces altas para ver todo el recorrido, lo transitado en el primer semestre. Estos 33 puntos del Clausura cotizaron alto por los 30 del Apertura. Pero el legado de Ubeda palideció por las duras eliminaciones en la etapa de grupos de la Libertadores y contra Huracán en el Apertura.

Sí hay que anotarle al Vasco el gran mérito de haber configurado el mejor mediocampo del fútbol argentino: Ascacibar, Delgado y Paredes son el motor del equipo, reivindican la importancia de esa línea neurálgica de cualquier conjunto con aspiraciones. También su ojo para detectar a Flores y Herrera. A su convicción para interpretar que en su proyecto sobraba la veteranía de Cavani y Ander Herrera.

Blanco ponderó la gestión del entrenador: “Arruabarrena le cambió la cara al grupo de manera terrible. Estoy desde hace tres años en este club y no veníamos dando la talla; la gente estaba enojada con razón. Cortamos la racha y le devolvimos la ilusión”.

¡MOMENTO CUMBRE EN LA BOMBONERA! Así levantó Boca el trofeo del campeón de la Tabla Anual.



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Paredes es jerarquía pura, y además juega con la pasión del hincha. Este fue su tercer título, el primero desde su vuelta, con un significado muy diferente al de su primera etapa, antes de que Europa se lo llevara con su poderío económico. “Es un sueño, agradezco al cuerpo técnico anterior. Yo no lo llamo suerte a ganar de esta manera. Lo llamo constancia, trabajo, humildad como grupo. Volvimos a ser campeones después de mucho tiempo. Me había tocado ser campeón, pero sin ser protagonista como ahora. Volví para esto, para cumplir el sueño de ser campeón con toda mi familia acompañándome desde la tribuna de la Bombonera”, expresó Paredes, ya instalado como el último ídolo de Boca.

No es un título más para Boca. Porque lo consiguió en los últimos segundos tras una larga travesía de 32 fechas; porque le sirvió para cortar una larga sequía; porque es el primero de Juan Román Riquelme presidente. Al almanaque del fútbol argentino le quedan algunas hojas por completar, pero Boca ya adelanta el balance para ser señalado como el mejor del año.