Boca - Rosario Central: el irónico posteo de un jugador canalla por el supuesto penal de Luis Advíncula a Enzo Copetti no cobrado

Boca, que tuvo un primer tiempo muy bueno y una segunda etapa en la que terminó sufriendo hasta pedir la hora, al menos ganó: fue por 2-1 ante Rosario Central. Después de quedar eliminado en la Copa Sudamericana, la obsesión es ahora el torneo local, en el que está en carrera y rumbo a la clasificación a la Copa Libertadores 2025. Claro que la noche lluviosa en la Bombonera tuvo un final caliente. Central reclamó un penal en el final (las imágenes parecen darle la razón), por una entrada de Luis Advíncula sobre Enzo Copetti.

Uno de los tantos reclamos de Enzo Copetti, de Rosario Central, al árbitro Jorge Baliño durante el partido con Boca en la Bombonera Luciano González Torres - FOTOBAIRES

Jorge Baliño, el árbitro, tuvo un pobre desempeño en la Bombonera. Los jugadores del equipo canalla y su entrenador, Matías Lequi, le protestaron en forma airada sobre el final del partido por una supuesta infracción del peruano Advíncula sobre Copetti en el área. En la repetición de la jugada pudo verse cómo el lateral xeneize impacta sobre el exdelantero de Atlético de Rafaela y Racing, pero después de patear la pelota. Baliño pudo haber juzgado una jugada temeraria y uso excesivo de la fuerza para cobrar penal. Pero optó por dar continuidad en el juego.

Silvio Trucco (VAR) y Luis Lobo Medina (AVAR) no lo llamaron a Baliño para una revisión a pie de campo, por lo que respaldaron la decisión del árbitro principal. Ya no hubo tiempo para más y Boca se quedó con un sufrido triunfo de local. Tras el partido, Copetti se expresó sobre la jugada: “Se vio muy clarito, lo vio todo el mundo”. Lequi, en conferencia de prensa, evitó mencionar el tema de la jugadas controvertidas. “De lo árbitros no voy a hablar en líneas generales. Acertó unas y otras no”, aclaró tras las preguntas de los periodistas sobre la jugada del final.

El posteo de Mallo

@mallofacu en Instagram @mallofacu

En este contexto polémico, el uruguayo Facundo Mallo, uno de los referentes de Rosario Central, que se perdió el partido en la Bombonera por una lesión muscular en el aductor izquierdo, explotó en las redes sociales tras el polémico final. “Todo pelota, siga, siga”, publicó el defensor, en su cuenta de Instagram, junto con un video de la acción que involucró a Advíncula y Copetti.

Minutos antes, Central había llegado al descuento gracias a un tiro libre del colombiano Jaminton Campaz. Pero en la jugada previa los futbolistas rosarinos le reclamaron a Baliño un penal sobre Marco Ruben. Entendieron que su compañero estaba adentro del área cuando recibió un topetazo de Cristian Lema. El árbitro hizo sonar su silbato y realizó gestos confusos que ningún jugador entendió. Luego señaló la falta, que Campaz transformó en gol, con la complicidad de Leandro Brey, quien había reemplazado a Sergio Romero, lesionado.

¿Penal de Advíncula?

El partido tuvo otras dos polémicas: en el amanecer, la infracción que derivó en el gol de tiro libre de Lema -su primero con la camiseta xeneize-. Para los visitantes el contacto sobre Brian Aguirre ni siquiera debió haber sido sancionado como falta. En este caso, el VAR no pudo intervenir porque las infracciones -salvo que ameriten una tarjeta roja- no están incluidas en su protocolo.

Más tarde, a los 24 minutos de la primera parte, todo Boca reclamó una tarjeta roja para Mauricio Martínez por un planchazo sobre el uruguayo Marcelo Saracchi. El exlateral de River ya se había desprendido de la pelota cuando recibió el golpe por parte del mediocampista central del equipo rosarino. Baliño resolvió la jugada con una tarjeta amarilla y desde el VAR tampoco lo llamaron.

Lo mejor de Boca-Central

