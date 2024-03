Escuchar

Un año y 15 días después de la denuncia radicada por Florencia Marco, exjefa de prensa del plantel femenino de Boca Juniors, este viernes, desde las 9 de la mañana, se lleva a cabo en los Tribunales de Comodoro Py el juicio oral por abuso sexual simple contra Jorge Martínez, exfutbolista de Boca, River e Independiente -entre otros- que al momento de iniciarse la causa era entrenador de las Gladiadoras. De acuerdo al fallo del Tribunal Oral 22 a cargo del juez Sergio Paduczak, que podría conocerse el lunes próximo, Martínez podría recibir una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión.

A las 8.45 ingresó a Tribunales Jorge Daniel Martinez, acompañado de sus letrados y de algunos integrantes de la familia. Llamativamente sonriente, dijo ser “inocente” y prometió “mostrar pruebas” tras el fallo. “Estoy feliz porque llego el día para demostrar mi inocencia. Esa es la tranquilidad que tengo, así que contento de que se ejecute el juicio. Les pido perdón por no hablar mucho, pero me debo a la Justicia. Cuando termine la audiencia podemos hablar todo lo que quieran. Se sufrió mucho. Estoy muy seguro de mi inocencia, soy inocente”, expresó antes de ser juzgado.

Jorge Martínez ingresa a los tribunales en compañía de su abogado Enrique Garcia Medina

Pocos minutos después de las 9:04 arribó la querellante, secundada por su abogada, Andrea Lucangioli. “Gracias por acompañarme, voy con la tranquilidad de la verdad. Espero que se haga justicia”, fue su escueto testimonio.

De traje negro, zapatillas y lentes de sol, pasadas las 9.30 accedió por el portón vehicular de Tribunales Mauricio Chicho Serna, otro de los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca También sonriente, saludó a la distancia a los periodistas, pero prefirió no hablar. Abrazó a su abogado en las escalinatas del palacio y se dirigió a la sala de audiencias del séptimo piso, donde lo esperaban Martínez, el juez Sergio Paduczak y el fiscal del caso, Eduardo Cubría.

Chicho Serna al llegar a Comodoro Py, donde declarará en la causa en la que se juzga a Jorge Martínez, ex DT del equipo femenino de Boca Enrique García Medina

Según consta en la declaración de Marco, Martínez, que ya venía teniendo actitudes impropias hacia ella y otras mujeres del club desde su asunción como DT del plantel femenino en enero de 2022. “Con el correr de los meses, muchas de sus actitudes, que al principio eran abusivas y violentas, se fueron naturalizando. Entonces ya nadie cuestionaba si él venía y en lugar de hablarte mirándote a los ojos, te miraba los pechos. Porque él es así. No se cuestionaba si venía y en lugar de abrazarte como una persona normal venía y te abrazaba y te tocaba tus partes íntimas. Porque ya es parte de él. Se empezó a normalizar el abuso dentro del equipo. El abuso sexual y el abuso de violencia. Y de poder. Cuando él me toca la cola (y esa es la denuncia que yo hago) traspasa todos los límites. Lo hizo de forma grosera, lo que me confirmó que me estaba abusando constantemente”, le contó Marco a LA NACION antes del inicio del juicio.

Florencia Marco, mujer que denunció por abuso sexual a Jorge Martínez Mauro Alfieri

Se prevé una jornada extensa en Comodoro Py, ya que primero se escucharán a los testigos de ambas partes (son 12 en total, siete por el lado de Martínez y cinco propuestos por Marco), luego tendrán lugar los alegatos y, por último, tras un cuarto intermedio, la lectura del veredicto. Entre los testigos postulados por el exlateral que jugó 27 partidos en Boca entre 2001 y 2002 se encuentran Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Mauricio Serna y Marcelo Delgado, quienes estarán obligados a decir la verdad. Según el relato de la denunciante, los tres integrantes del Consejo de Fútbol del Xeneize estaban al tanto de los abusos que cometía el entrenador.

“Cuando me tocó la cola, hablo con Jorge Bermúdez, con Raúl Cascini y con Marcelo Delgado. Les informo y les cuento todo. Ellos me dicen que ya lo estaban hablando con Riquelme y también con Cristian, el hermano de Román. Estaban todos informados. Y me dicen que supuestamente iban a tomar algún tipo de medidas. Pero nunca las tomaron. Porque ellos sabían que el abuso sexual era real y sabían que no era solo conmigo. Y yo lo que decía era que no iba a seguir permitiendo que esto quedara en silencio, mientras él siguiera abusando y estando en el club”.

El club, por lo pronto, separó del cargo a Martínez en abril de 2023 y no volvió a pronunciarse sobre el tema. Que se haga justicia.