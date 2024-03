Escuchar

El juicio por abuso sexual simple contra el exfutbolista Jorge Martínez ingresó este viernes en etapa de definiciones. Tras cinco horas de audiencia en Comodoro Py, el juez de la causa, Sergio Paduczak, dio curso a una solicitud de cuarto intermedio presentada por la defensa, por lo que el fallo del magistrado se conocerá este lunes, a las 9.30, tras la lectura de alegatos. De ser declarado culpable, Martínez recibirá una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión, aunque según el veredicto podría cumplir su condena en libertad ya que los delitos que prevén castigos menores a tres años son excarcelables. A su vez, Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, quienes declararon este viernes vía Zoom, podrían quedar involucrados por falso testimonio.

De acuerdo al relato de Florencia Marco, la mujer que denunció judicialmente a Martínez en abril de 2023, el exentrenador del equipo de fútbol femenino de Boca la acosó sexualmente de manera sistemática tras su asunción como entrenador de las Gladiadoras, en enero de 2022. Marco, que era jefa de prensa del equipo, buscó sortear la situación hasta que la convivencia con el DT se tornó inviable. Tiempo después, un episodio de abuso (Martínez le habría tocado la cola) la llevó a pedir ayuda. Dio aviso a sus compañeros y a sus jefes. Luego, al Departamento de Inclusión e Igualdad, a cargo de la entonces vicepresidenta tercera de Boca, Adriana Bravo. Y también a los integrantes del Consejo de Fútbol Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, quienes dependen directamente de la figura de Juan Román Riquelme. Pero, según dice Marco, nadie la escuchó. Lejos de contenerla, le ofrecieron licencia por un mes, con goce de sueldo.

Florencia Marco, mujer que denunció por abuso sexual a Jorge Martínez Mauro Alfieri

Este viernes, Mauricio Serna, Bermúdez y Delgado, testigos propuestos por Martínez, declararon en favor del DT. Serna, de manera presencial. El Patrón y el Chelo, por vía remota. Los tres miembros del Consejo aseguraron haberse enterado de la denuncia por los medios, ya que jamás tomaron conocimiento de la situación que relata Marco. “Me voy con la sensación de que hay falsos testimonios, pero confío en que la Justicia intervendrá en relación a este tema. Bermúdez y Delgado declararon que no sabían nada de lo sucedido y negaron haber hablado conmigo sobre el hecho, cosa que es verdad y que puedo comprobar fácilmente”, expresó la periodista. De todos modos, aclaró: “Estoy tranquila porque digo la verdad, y la verdad me da templanza para seguir adelante. Confío en la Justicia porque las contradicciones de los testigos fueron muy claras. No puedo entender cómo estas personas pueden mentir de esta manera en un juicio y seguir estando vinculadas al fútbol femenino del club. No sé por qué lo hacen, si por miedo o conveniencia; yo también sentí mucho miedo y digo la verdad”.

Marco declaró en la misma sala que Martínez, aunque separada por un biombo, ya que sentía temor a descomponerse. Camino a los baños, en el hall del séptimo piso de Tribunales, Florencia cruzó a Mauricio Serna, quien dijo no desconfiar de ella y deseó “que se haga justicia”. Luego, Serna ingresó al recinto y exculpó a Martínez de cualquier acusación. Andrea Lucangioli, abogada de Marco, advirtió que analiza presentar una denuncia contra Bermúdez y Delgado por falso testimonio.

Chicho Serna al llegar a Comodoro Py, donde declarará en la causa en la que se juzga a Jorge Martínez, ex DT del equipo femenino de Boca Enrique García Medina

Julieta Cruz, actual lateral de Boca y de la selección argentina, también respaldó al entrenador, al igual que el técnico de la octava división del Xeneize, Enrique Álvarez. En contrapartida, la exvolante de Boca y actual futbolista de Palmeiras, Yamila Rodríguez, prestó declaración desde Brasil y respaldó los dichos de la denunciante. Testificaron, en total, más de una docena de personas. Algunas propuestas por las partes y otras, por el fiscal Marcelo Martínez Burgo.

Martínez se presentó en Tribunales acompañado por su abogado, Ángel Romero, y varios integrantes de su familia. Dijo estar “tranquilo” y “feliz”, ya que tenía ante el juez la posibilidad de probar su inocencia. Luego de la audiencia, confió en quedar absuelto. “Me voy tranquilo, confío en Dios y en la Justicia. Ninguna de las testigos acreditó que haya habido un tocamiento como plantea la señorita Marco. Nosotros (por él y sus abogados) vinimos a demostrar a la justicia la verdad. Soy inocente, estuve a disposición de la justicia desde el primer momento y ahora solo resta esperar el fallo”, contó el ex Boca, River e Independiente, entre otros equipos. Y advirtió: “Mi familia está conmigo. Tengo dos nenas, una sobrina, una hermana, una madre. Y ellas están muy seguras de quién soy como persona. Yo amo a las mujeres, y jamás les faltaría el respeto”.

Jorge Martínez, el DT cesanteado por Boca que está acusado de abuso sexual y espera el fallo

Martínez contó que no tiene contacto con Juan Román Riquelme ni ningún otro dirigente de Boca, ya que fue cesanteado de su cargo y no pertenece más a la institución. Ante la consulta de LA NACION, manifestó no haber recibido ningún llamado de atención de parte del Consejo, y que él también se enteró de la denuncia a través de la TV. “No te sé decir si ella habló o no con los muchachos (del Consejo). Ellos están para definir una metodología de trabajo y supervisar los entrenamientos y el trabajo de los entrenadores; no para otra cosa. Estamos haciendo partícipe de esto a gente que nada tiene que ver”, se quejó.

El próximo lunes, los abogados de Marco y Martínez presentarán sus alegatos y luego el juez Paduczak dará a conocer su veredicto. Antes, el fiscal de la causa deberá pedir la pena en base a los elementos probatorios aportados por las partes. El deseo es unánime: que se haga justicia.