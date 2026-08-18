Deportivo Recoleta vs. Boca, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en vivo

Boca llega al partido de vuelta con una ventaja de 3-1 ante Recoleta por el partido de ida, disputado en Buenos Aires. Esta ventaja potencia el historial favorable de los xeneizes jugando en Paraguay, ya que acumula 12 partidos sin perder, con 11 triunfos y un empate. Incluso, encadena ocho victorias consecutivas en territorio guaraní por torneos de Conmebol y para encontrar la última caída en Paraguay hay que remontarse al 16 de mayo de 2002 en la derrota por 1-0 ante Olimpia.