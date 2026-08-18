Deportivo Recoleta vs. Boca, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en vivo
Se enfrentan en el Defensores del Chaco; televisan ESPN y DSports
42' PT Gol de Sebastián Villa
Otra gran acción de Tomás Aranda por el sector derecho del ataque de Boca y un centro pasado encontró a Villa que de volea intentó definir se lo negó Ferreira, pero el rebote le quedó al colombiano que sacó otro bombazo que no pudo contener el arquero paraguayo.
41' PT Boca apuesta a la contra
Con la salida rápida Boca le hace daño a Recoleta. Villa por los costados aprovecha su velocidad, pero todavía no encuentra interlocutor para resolver la historia, porque Merentiel sigue sin poder resolver bien.
38' PT Recoleta intenta con pelotazos
Sin demasiadas ideas Recoleta busca igualar el partido e intenta con pelotazos por el sector derecho de la defensa de Boca donde encuentra algunas grietas.
29' PT Gol de Ascacíbar
Un centro picante de Lautaro Blanco encontró a Merentiel que hizo dudar al arquero de Recoleta y dejó viva una pelota que en el aire y de cabeza, conectó Ascacibar para marcar el 1-0.
26' PT Boca no acierta en los metros finales
Le aparecen opciones a Boca para abrir el marcador, pero no logra estar claro en los metros finales: Merentiel no resolvió bien un contraataque en el que buscó a Villa.
20' PT Gran atajada de Montero
Espíndola encontró con un pase profundo a Ronal Domínguez que quedó mano a mano con el arquero de Boca y Montero ganó el duelo.
18' PT Ferreira salvó a Recoleta
Una tremenda tapada de Ferreira le negó el festejo a Sebastián Villa que después de una gran acción individual sacó un potente disparo a ras de piso que desvió el arquero paraguayo contra el palo derecho.
16' PT Se acerca Recoleta
El equipo paraguayo intenta acercarse al área de Boca y con un centro pasado de Monzón pudo encontrar a González por el segundo palo que no logró conectar bien de cabeza y controló sin problemas Montero, bajo una intensa lluvia en Paraguay.
14' PT Avisa Delgado
El equipo de Arruabarrena intenta quebrar la defensa de Recoleta que no puede encontrar la pelota y en ese terreno crece el juego de Milton Delgado que tuvo una oportunidad de rematar desde afuera e inquietó al arquero paraguayo Nelson Ferreira.
11' PT Al ritmo de Aranda
Boca busca manejar el partido, aprovecha la ventaja del 3-1 en el partido de ida y todas las acciones ofensivas pasan por los pies de Aranda.
4' PT Se lo perdió Villa
Buena acción individual de Tomás Aranda por el centro del campo que logró sacarse a dos rivales de encima y después le dio un buen pase a Villa por el sector izquierdo para que el colombiano defina solo ante el arco de Recoleta, pero el disparo se fue desviado.
¡CERCA! Tomás Aranda habilitó a Sebastián Villa y el colombiano definió por arriba del arco de Recoleta.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026
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Comenzó el partido en Paraguay
Deportivo Recoleta y Boca ya juegan en Paraguay por un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Los equipos ya están en la cancha
Tanto Deportivo Recoleta y Boca en el campo de juego del estadio Defensores del Chaco para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El cuadro de la Sudamericana
Este es el cuadro de la Copa Sudamericana y los posibles cruces para los cuartos de final.
🏆⭐ ¡El cuadro de los Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana! Camino a #LaGranConquista pic.twitter.com/RDjLWSGWuv— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 31, 2026
El historial de Boca en Paraguay
Boca llega al partido de vuelta con una ventaja de 3-1 ante Recoleta por el partido de ida, disputado en Buenos Aires. Esta ventaja potencia el historial favorable de los xeneizes jugando en Paraguay, ya que acumula 12 partidos sin perder, con 11 triunfos y un empate. Incluso, encadena ocho victorias consecutivas en territorio guaraní por torneos de Conmebol y para encontrar la última caída en Paraguay hay que remontarse al 16 de mayo de 2002 en la derrota por 1-0 ante Olimpia.
Enner Valencia, al banco
Una de las buenas noticias para Boca es que el delantero ecuatoriano, Enner Valencia, ya está en condiciones para poder sumar en el plantel y en el partido ante Recoleta arrancará desde el banco de los suplentes.
Boca, sin Paredes
El capitán de Boca, Leandro Paredes, no estará en el partido de esta tarde-noche ante Deportivo Recoleta, ya que sufre una inflamación en el isquiotibial izquierdo. Sin bien es una ausencia muy importante para el equipo de Arruabarrena, el balance de Boca sin Paredes en este año tiene dos triunfos, dos igualdades y una derrota.
Recoleta tiene todo listo
El entrenador de Deportivo Recoleta, Jorge González, confirmó la formación del conjunto paraguayo para enfrentarse con Boca: Nelson Ferreira; Blas Medina, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Luis Cardozo y Pedro Ríos; José Espínola, Ronal Domínguez y Alejandro Silva; Aldo González y Kevin Parzajuk.
Boca, confirmado
Este es el equipo que Rodolfo Arruabarrena eligió para el choque ante Deportivo Recoleta, en Paraguay: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Jorge Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte y Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.
🚨✅ CONFIRMADO: El 1️⃣1️⃣ de @BocaJrsOficial para esta tarde enfrentar a @recoleta_club: (4-3-3)— Universo Boca Juniors (@UniversoBoca12) August 18, 2026
⚠️ 5 cambios con respecto a Platense:
🔁 Gorosito x Lozano
🔁 Figal x Di Lollo
🔁 Costa x Pellegrino
🔁 Belmonte x Paredes
🔁 Merentiel x Flores#VamosBoca 💙💛💙#CopaSudamericana pic.twitter.com/nhCPykm098
Bienvenidos al minuto a minutos de Recoleta y Boca
Bienvenidos a la transmisión en vivo del partido entre Deportivo Recoleta y Boca, por el cruce de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana: el encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Defensores del Chaco, de Paraguay, y será televisado por ESPN y DSports.
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