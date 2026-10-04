Andy Carroll, exdelantero de la selección inglesa y del Liverpool, reveló el nombre de la celebridad por la que fue agredido sexualmente en 2021. Según el testimonio del deportista de 37 años, se trató de Kevin Adams, un instructor de baile conocido principalmente por su participación en el show de talentos británico Fame Academy.

“Ahora que Kevin Adams fue nombrado en los documentos judiciales como mi agresor, puedo confirmarlo. Espero poder empezar a dejar atrás este capítulo por fin”, dijo Carroll en diálogo con The Sun el domingo. Tras la divulgación de su nombre, pidió a los internautas que no difundan fotos de él junto a su agresor.

“No quiero seguir viendo su rostro ni que me lo recuerden cada vez que se hable de esta historia. Estoy listo para seguir adelante. Esto tuvo un impacto devastador en mi vida y en la de mis seres queridos”, completó.

Andy Carroll identificó a Kevin Adams como el hombre que lo agredió sexualmente hace cinco años Clint Hughes - Getty Images Europe

Los primeros detalles sobre su caso de abuso surgieron el pasado jueves 24 de septiembre tras la publicación de su libro Owning It (Hacerse cargo, por su traducción al español). Allí, Carroll reveló que el incidente tuvo lugar en su casa durante su segunda etapa en Newcastle. El agresor, amigo de su expareja, que se encontraba de viaje en ese momento, fue posteriormente condenado a tres años de prisión, y Carroll testificó ante el tribunal.

El también exdelantero de West Ham, que ahora es jugador y copropietario del club Dagenham & Redbridge de la National League South, declaró que el hecho ocurrió una noche de 2021 mientras dormía.

Acto seguido, echó al hombre de la casa y, cuando este intentó volver a entrar, lo dejó inconsciente. Carroll le asestó un golpe y llamó a la policía, que lo encontró “sollozando en brazos de la niñera de sus hijos”.

Kevin Adams, un instructor de baile conocido principalmente por su participación en show de talentos británico Fame Academy, fue acusado por Carrol de haberlo agredido sexualmente

“Fui agredido sexualmente, lo confieso. Da miedo incluso pensarlo, y solo unas pocas personas lo sabían hasta ahora”, escribió Carroll, quien decidió incluir el hecho en su libro tras comentarlo con su pareja, Lou Teasdale.

“Lou y yo pasamos mucho tiempo discutiendo si debíamos mencionarlo en este libro. Evité a mi editor durante tanto tiempo que probablemente sospecharon que me acobardé. Da miedo hablar de ello, pero me convirtió en la persona que soy hoy. Y si esto ayuda aunque sea a una sola persona, habrá valido la pena”, rescató.

Carroll afirmó que testificar ante el tribunal, donde el agresor fue declarado culpable de delitos sexuales e incluido en el registro de delincuentes sexuales, fue “humillante, vergonzoso y absolutamente horrible”.

Los primeros detalles sobre su caso de abuso surgieron el pasado jueves 24 de septiembre tras la publicación de su libro Owning It

“Lo que me sucedió afectó a todos los aspectos de mi vida. Pensaba en ello a diario, lo que me dificultaba concentrarme en cualquier otra cosa, incluido el fútbol… El trauma de lo que me pasó no desapareció“, dijo.

Hace varios años que Gateshead, Inglaterra, salió de la rueda de la elite y eligió jugar al fútbol en otros escenarios. Todo el dinero que logró, lo hizo en clubes como Newcastle, Liverpool y West Ham. Hace un par de temporadas actuó en Girondins en peligro de desaparición, relegado a la cuarta división de Francia.

Un año atrás, empezó a actuar en la National League inglesa, la sexta división. Entrevistado en su momento por Sky Sports, el atacante reconoció que tuvo “llamadas de divisiones mayores”, pero aseguró que para tomar la decisión se guió por sus sensaciones: “No importa el nivel ni nada mientras siga entrando al campo a jugar”.

Quién es Kevin Adams, el agresor de Andy Carroll

Kevin Adams es un instructor de baile, coreógrafo y preparador físico británico que alcanzó notoriedad en el Reino Unido a comienzos de la década de 2000 gracias a sus apariciones en televisión.

Su nombre quedó especialmente asociado al programa de la BBC Fame Academy, popular concurso de talentos musicales inglés, donde se desempeñó como profesor de baile y acondicionamiento físico de los participantes.

Kevin Adams es un instructor de baile, coreógrafo y preparador físico británico que alcanzó notoriedad en el Reino Unido a comienzos de la década de 2000 gracias a sus apariciones en televisión

Antes de su carrera televisiva, desarrolló una trayectoria profesional en el mundo de la danza y la coreografía, y fue presentado por la propia BBC como ex campeón británico y europeo de aeróbica.

A lo largo de su carrera, trabajó con artistas internacionales como Paula Abdul, Mariah Carey, el grupo The Spice Girls y la banda Steps, además de participar en distintos formatos televisivos vinculados al entretenimiento y la danza. También apareció en programas relacionados con la franquicia Strictly Come Dancing —otro reality de baile inglés—, lo que contribuyó a mantener su perfil público en la televisión local.