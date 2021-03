El curioso caso Zambrano: el que más chances tiene en Boca (y el que más las desperdicia)

En este Boca, que va buscando dentro de la cancha variantes para poder encontrar un mejor rendimiento colectivo, hay un jugador que suele recibir las críticas más feroces. Y él da fundamentos cada fin de semana para no acallar esas voces. Carlos Zambrano se afianzó como titular desde que comenzó esta temporada. Hubo un punto de inflexión. La dura eliminación ante Santos en semifinales de Copa Libertadores generó un cambio amplio en la estructura titular. Sin embargo, la expulsión innecesaria frente a River del pasado domingo se suma a las tantas acciones fallidas que protagonizó post receso de pandemia. Y en este contexto, donde al mismo tiemp Lisandro López exhibió un muy rendimiento cada vez que debió volver al primer equipo, se dio la lógica: los hinchas piden el retorno de la vieja zaga (Licha-Izquierdoz). Pero, ¿qué dicen en el club?

La vara se puso alta apenas pisó Brandsen 805, en enero de 2020. En realidad, el que la colocó bien arriba fue Jorge Bermúdez, ex central en la época dorada de Carlos Bianchi y actual integrante del Consejo de Fútbol. “Necesitamos defensores de verdad y jugadores de calidad. Zambrano es uno de ellos”, sentenció en la presentación del peruano. Una frase que elevó las expectativas, pero que también habrá generado grandes malestares en Carlos Izquierdoz, Lisandro López -todavía ambos en el plantel- y Junior Alonso (ya en Atlético Mineiro). “Jorge lo presentó así porque es un jugador de selección”, le dijeron a LA NACION desde el equipo de trabajo que lidera Juan Román Riquelme. Y eso es cierto, por eso los hinchas esperaban otra imagen. No obstante, es ese cartel el que le da la pauta a los ex futbolistas de que está bien la decisión de Miguel Ángel Russo de sostenerlo como titular una vez que cumpla la sanción de una jornada (no juega ante Talleres), si es que el entrenador así lo considera.

Jorge Bermúdez presentó a Carlos Zambrano como "un defensor de verdad y con calidad". Prensa Boca

Hasta aquí, su rendimiento se mantuvo bajo. Tuvo responsabilidad directa en 12 de los 17 goles que recibió Boca con el peruano en la cancha. Aún así, hoy es considerado titular: disputó los cinco encuentros de la Copa de la Liga. Pero aquello no cambia. Aunque la goleada en Liniers haya sido histórica (7-1), aún nadie se explica que intentó hacer en el gol de Juan Martín Lucero: habilitó a todos y, al momento de anticipar y rechazar, cubrió la posición y se desentendió de la pelota, que terminó entrando fácil en el arco de Andrada. Y, encima, en un superclásico, ese partido que puede ser una bisagra en la carrera de cualquier futbolista, se hizo echar apenas River igualó el marcador (21 minutos del complemento) y puso el partido en suspenso. El 3 de enero, en el anterior duelo ante los de Núñez, ya había sido testigo directo del empate rival: el juvenil Girotti le ganó de cabeza sin saltar y aún cuando el peruano le sostuvo la camiseta un largo rato desde el piso, en una acción que también podía haber sido penal.

La línea con tres zagueros fue positiva, no sufrió demasiados problemas de entendimiento, pero Zambrano la alteró con su infantil expulsión: dos acciones similares, el brazo en el cuello de De la Cruz y el codo en la cara de Suárez, bastaron para que el árbitro Tello le muestre dos amarillas. En el Consejo no le dan mucha vuelta a la actualidad del defensor que dirige Ricardo Gareca en el seleccionado nacional de su país ni a la última acción que dejó en el superclásico: “Son macanas que cualquiera se puede mandar. Lo mismo pasó con Fabra contra Santos y le renovamos el contrato”, le cuentan desde las entrañas del Consejo a LA NACION.

Facundo Tello le muestra la roja a Carlos Zambrano por el codazo a Matías Suárez que derivó en la segunda amonestación. Mauro Alfieri / LA NACION

De hecho, se ha dicho que tras la eliminación ante Santos, el Consejo y el técnico tuvieron una charla en la que coincidieron que el Káiser, como lo apodan, debía empezar a ser titular para mostrar su jerarquía. Y que por eso hoy es parte del equipo. Desde las cercanías de Riquelme niegan aquello. “Lo puso y pone Miguel porque lo debe ver mejor. No hay motivos para meterse en las decisiones. Estamos muy contentos con su trabajo”, señalaron. Sin embargo, al mismo tiempo, advierten que hay un hombre que, evidentemente, en algún momento le puede sacar el lugar: “Todo depende de lo que quiera hacer el técnico, pero si Marcos (Rojo) empieza a estar bien y a disposición...”, se imaginan acerca del ex hombre del seleccionado argentino, que debutó el domingo para ocupar ese lugar que dejó vacío el peruano y jugar sus primeros 18 minutos con la camiseta azul y oro.

Si se mantiene entre los once titulares, con línea de 5 o 4 defensores, será porque confían que ese defensor de jerarquía internacional pueda levantar su nivel y ya no estar entre los discutidos. Son pocos los futbolistas que lograron ganarse oportunidades pese a sus malos desempeños. Un caso similar fue Franco Soldano, titular en gran parte de la temporada anterior pese a convertir sólo dos goles en el actual ciclo. Todo lo contrario sucedió con Mauro Zárate, al que le habrían prometido más minutos, pero tras tener bajos niveles en las primeras tres fechas fue devuelto al banco de suplentes.

El codazo a Miguel Almirón que sólo fue amarilla

Carlos Zambrano tiene en su selección antecedentes recientes y muy similares a la tontería que cometió ante River: en Perú ahora es más querido, pero durante largos años fue resistido -y no convocado- por la cantidad de expulsiones acumuladas con la camiseta rojiblanca. De todas maneras, el comienzo de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 lejos estuvo de olvidar esa imagen del pasado: en la primera fecha frente a Paraguay, el VAR omitió un tremendo codazo en el cuello de Miguel Almirón, ex jugador de Lanús, y el juez argentino Néstor Pitana sólo le mostró amarilla, mientras que al siguiente encuentro ante Brasil lo echaron por un movimiento similar al que hizo para golpear a Suárez: brazo estirado y codazo cortito al rostro del delantero Richarlison.

La expulsión frente a Brasil

A Russo no le gustó nada la expulsión, y lo dejó bien en claro en la conferencia de prensa. Una vez cumplida la sanción, se verá si Zambrano es perdonado y puesto otra vez entre los titulares. Lo que sí es evidente es que hasta el momento no estuvo a la altura de la auspiciosa presentación que le hizo Bermúdez. Y Rojo le pisará los talones más temprano que tarde si ese defensor de selección, “de verdad y con calidad”, no se despierta de la larga siesta.