Carlos Zambrano rompió el silencio sobre la pelea con Darío Benedetto: “Es un tremendo jugador, se equivocó, lo reconoció”

En su momento, la pelea (con discusiones y golpes de puño) entre el defensor peruano Carlos Zambrano y el delantero Darío Benedetto, en agosto del año pasado, ocurrida en la manga del estadio de Racing que lleva a los futbolistas visitantes a su respectivo vestuario, fue un escándalo en el mundo Boca. La TV mostró las marcas que ambos jugadores presentaban en el rostro cuando volvieron al campo de juego para disputar el segundo tiempo. Hace unos días, el exarquero devenido actor y comunicador de la TV de Perú Paco Bazán aseguró que los incidentes no terminaron en Avellaneda.

“¿Sabés cuándo se ganó el respeto Zambrano de sus compañeros? Cuando Benedetto no fue a entrenar dos días. Zambrano lo fue a buscar a su casa. Me lo contó alguien muy cercano a Carlos”, aseveró Bazán en el programa Erick y Gonzalo, en referencia al actual jugador de Alianza Lima (en diciembre pasado, el por entonces DT xeneize Hugo Ibarra le comunicó que no lo tendría en cuenta y el zaguero debió emigrar del conjunto de la Ribera).

El rostro hinchado de Zambrano tras la famosa pelea con Benedetto

“Discutieron en la cancha y entraron en el túnel inflable. Se empezaron a insultar, Zambrano estaba atrás. Benedetto adelante. Éste voltea y lo agarra desprevenido, y ¡pum!, le mete la mano, lo durmió. Y la gente se metió, separó, ‘eh, tranquilo’, y ahí Zambrano lo arañó. Pero en la semana fue a la casa, como hacen los machos, sin hacer mucha bulla, se presentó, tocó la puerta y plin, plin plin . Listo”, continuó Bazán sobre el escenario que le contaron. “Lo arregló lejos de las cámaras y del show. En silencio, como se tiene que hacer”, concluyó el exarquero, en la TV de Perú. La historia, rápidamente, recorrió el mundo del fútbol, sobre todo el del club xeneize.

Zambrano, de 33 años y hoy jugando en Alianza Lima, se sorprendió ante estos dichos y dio, sin dar demasiados detalles, su punto de vista. “El tema de Darío me sorprende... Me ha llamado mucha prensa. Yo no soy de hablar tanto. Darío es un tremendo jugador, el cual se equivocó en su momento, creo que lo reconoció, pidió disculpas, todo quedó ahí . Nunca salió de mi boca, no dije ‘pasó esto, pasó lo otro’. A veces, en las familias, en los equipos y en las casas pasan... Gente que no tiene que hablar. El que tiene que hablar soy yo. En Argentina se especularon muchas cosas, que en el hotel metían mujeres, que metían alcohol, que me sorprendieron, y nunca apareció una prueba. Es una mentira tremenda que dio la prensa y la gente compra eso”, expresó el defensor, en ESPN.

“Darío se equivocó, me pidió disculpas”

"DARÍO ES UN TREMENDO JUGADOR. SE EQUIVOCÓ EN SU MOMENTO, LO RECONOCIÓ Y ME PIDIÓ DISCULPAS. TODO QUEDÓ AHÍ", Carlos Zambrano rompió el silencio y aclaró su relación con el Pipa Benedetto. pic.twitter.com/tEjhNEKzLu — SportsCenter (@SC_ESPN) April 27, 2023

Y continuó: “Se especuló con todo y nunca salió una prueba. ‘Sí, me dijeron, fuentes cercanas, fuentes familiares’, pero nunca nada concreto. Es una pena que hasta el día de hoy se hablé así y es lo que vende. Lo único que quiero es que a Boca le vaya bien. Algún día iré a visitar a mis excompañeros, con muchos de ellos sigo en contacto”.

Tras aquel 0-0 entre Racing y Boca, Ibarra, cara visible del cuerpo técnico de Boca, reconoció: “Sé que hubo una discusión en el entretiempo y nada más. Voy a averiguar qué pasó. No tengo la menor idea por qué motivo fue”.

¡ATENCIÓN! Carlos Zambrano terminó el primer tiempo sin ninguna marca en su rostro y volvió al segundo tiempo visiblemente golpeado: desde el Cilindro cuentan que se cruzó con Benedetto en el vestuario.



📺 Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/v3foXpo2x8 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2022

“Ya pasaron casi cinco meses desde que dejé el club y me sorprende que sigan hablándome de Boca -añadió Zambrano-. Hubiera sido feliz si me quedaba. Es una pena. Me quería quedar. Pero mi camino fue otro, fue todo imprevisto, agarré el avión, firmé en Alianza. Pero mi primera opción siempre fue Boca. Se me cerraron las puertas en Boca y el camino seguía. Me quedé triste, sinceramente, porque despedirte de los compañeros, los dirigentes... En el club me sentía cómodo todo el tiempo, me mantuve tranquilo, sentía el apoyo de la gente, de la utilería, de mis compañeros”.

Zambrano, además, dio su mirada sobre el difícil momento futbolístico del conjunto conducido actualmente por Jorge Almirón: “Estoy un poco apenado porque Boca siempre está peleando arriba, siempre se habla de la crisis de Boca. Se hace algo mal y revienta en todos lados, algo que no pasa en otros clubes. Es un club muy grande a nivel mundial y me alegra haber sido parte de eso. Cuando menos se lo esperen va a ser campeón de nuevo”.

