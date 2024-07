Boca vs. Independiente del Valle, por la Copa Sudamericana: la necesidad de vencer al rival y a una seguidilla insólita para la estatura xeneize

Escuchar

Eran otros tiempos. Otro país. Otro Boca. Faltaban seis días para que comenzara el plan de vacunación contra el coronavirus y los argentinos se preparaban para vivir una Navidad diferente, con distanciamiento social obligatorio, el dólar pisando los $100 y la consternación fresca por la muerte de Diego Maradona. Sin embargo, los hinchas xeneizes se permitían alzar las copas con una leve sonrisa. Tras caer por 1-0 vs. Racing en la ida, con un Carlos Tevez intratable y un juego colectivo de alto vuelo, el equipo dirigido por Miguel Russo se imponía 2-0 en una Bombonera vacía y avanzaba por tercera vez consecutiva a semifinales de la Copa Libertadores. Pasaron, desde entonces, tres años y siete meses. Fue la última vez que Boca ganó un partido internacional en instancias de mata-mata.

Aunque el club protagonizó la final de la Copa Libertadores 2023 bajo la conducción técnica de Jorge Almirón, Boca, un gigante acostumbrado a superar este tipo de instancias, arrastra la peor racha de un equipo argentino en compromisos de eliminación directa, con el agregado de que en 79% del total de esos encuentros no consiguió goles. La mitad llena del vaso indica que durante ese lapso sumó apenas dos derrotas (una, en tiempo suplementario). Pero en lo global no se trata de antecedentes alentadores para, este miércoles, dejar atrás a Independiente del Valle para avanzar a la rueda de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Una escena de la última vez que Boca ganó en un partido de eliminación directa por una competición continental, el 23 de diciembre de 2020, un 2-0 a Racing; ninguno de los jugadores de la imagen, Leonardo Jara y Héctor Fertoli, está en el mismo club hoy. Agustin Marcarian

El equipo trajo de Quito un 0-0 y tratará de liquidar la serie ante su gente frente al débil conjunto diseñado por Javier Gandolfi, uno de los ocho caídos de la Copa Libertadores. En la ida, el DT debió recurrir a una alineación de emergencia debido a las 18 bajas en el plantel. Sin refuerzos (no fueron inscriptos por un error administrativo) y con varios juveniles en la cancha, el cuadro azul y oro hizo su negocio en Ecuador y procurará completar la faena con varios regresos importantes. ¿Un trámite? No lo parece. Boca suma 14 partidos en cruces eliminatorios por copas internacionales sin victorias en el tiempo regular y no marcó tantos en cinco de sus últimas seis presentaciones como local en encuentros de esa naturaleza.

Con Edinson Cavani repuesto de una molestia y los retornos de Cristian Lema (dejó atrás un desgarro) y Guillermo “Pol” Fernández (no estuvo en la ida por acumulación de tarjetas amarillas), el cuadro xeneize intentará poner fin a esta insólita racha negativa tras igualar sus primeros dos partidos en el semestre: 0-0 en Ecuador y 2-2 en Varela frente a Defensa y Justicia. La formación no está confirmada, pero es seguro que Marcos Rojo actuará desde el comienzo (tenía dolor en la cintura) y los juveniles Milton Delgado y Julián Ceballos ocuparán la mitad de la cancha. Quienes quedaron al margen de la convocatoria fueron Nicolás Figal (se recupera de un esguince de tobillo), Aaron Anselmino (se repone de un desgarro en el isquiotibial derecho) y Marcelo Saracchi, que este martes volvió a trabajar en kinesiología.

Miguel Merentiel supera a Mateo Carabajal en la idea del cruce de dieciseisavos de final entre Independiente del Valle y Boca en Quito; el club argentino no gana desde hace tres años y medio en una instancia de eliminación directa por copas internacionales. GALO PAGUAY - AFP

El último triunfo de Boca en un playoffs por copas se registró el 23 de diciembre de 2020, hace 1309 días. En aquella ocasión venció a Racing por 2-0 con una muy buena producción y pasó a una semfinal, en la que fue eliminado por Santos tras un 0-0 en la Bombonera y un 0-3 en Vila Belmiro. En 2021 (Mineiro) y 2022 (Corinthians), quedó afuera en octavos de final sin siquiera haber hecho un gol: cuatro 0-0 y derrotas por penales. Pero lo más llamativo ocurrió en 2023, cuando Boca empató todos sus compromisos desde octavos: 0-0 y 2-2 con Nacional (Uruguay); 0-0 y 0-0 con Racing; 0-0 y 1-1 con Palmeiras y 1-2 en la final contra Fluminense. El único sobreviviente de aquel éxito sobre Racing es Frank Fabra, que irá al banco de los suplentes.

Independiente del Valle, para colmo, fue uno de los últimos clubes extranjeros en llevarse tres puntos de La Boca. Fue en la recordada vuelta de una semifinal de la Libertadores de 2016, cuando el conjunto ecuatoriano, que había eliminado a River, venció por 3-2 y avanzó a la final, que perdería frente a Nacional, de Colombia.

Luis Advincula discute con Renzo López en Quito; el peruano deberá cuidarse de ser nuevamente amonestado. GALO PAGUAY - AFP

“En Ecuador hicimos un buen papel, en una cancha difícil y ante un rival que juega muy bien, y ahora tenemos todo para definir en casa. Dios quiera que logremos esa clasificación que tanto queremos. Es fundamental pasar para seguir peleando por cosas importantes”, sostuvo Sergio Romero, que atajó en los últimos ocho partidos de la seguidilla desprovista de victorias y recibió cinco goles (dos de Nacional, uno de Palmeiras y otros dos de Fluminense). “Como visitantes nos cuesta un poco, pero ahora definimos como locales y debemos estar a la altura. Ojalá las cosas nos salgan muy bien”, deseó Pol Fernández.

En caso de avanzar de etapa, Boca se cruzará con Cruzeiro, de Brasil, y más adelante puede hacerlo con Ameliano o Libertad, de Paraguay, o Universidad Católica, de Chile. Pero antes que eso deberá romper la racha.

Probables alineaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo y Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Guillermo “Pol” Fernández, Milton Delgado y Julián Ceballos; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke y Beder Caicedo; Cristian Zabala y Julio João Ortíz; Renato Ibarra, Kendry Páez y Keny Arroyo; Renzo López.

Hora: 21.30.

21.30. Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

Andrés Matonte (Uruguay). Estadio: La Bombonera.

La Bombonera. TV: DirecTV Sports.