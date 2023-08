escuchar

Boca sigue festejando el triunfo ante Nacional, de Uruguay, que le dio la clasificación para los cuartos de final de la Copa Libertadores. Es la máxima obsesión del club, como en cada año, pero en esta edición en particular tiene otra ambición con respecto a las tres anteriores que ya disputó con el actual gobierno, que transita sus últimos meses de gestión previo a los comicios, y aquello se ve reflejado en el mercado de pases. Además de las vueltas de Jorman Campuzano y Vicente Taborda, exigencias del entrenador Jorge Almirón, el club consiguió cuatro incorporaciones, entre las que resalta Edinson Cavani como refuerzo estelar . Y, por si fuera poco, este martes pone quinta: Ezequiel Bullaude es nuevo jugador xeneize. El volante ofensivo, que hace un año pudo haber vestido la camiseta de River, llega a la Ribera para retomar la confianza que no le dieron en Países Bajos.

Son varios jugadores nuevos, negociaciones correctamente encaradas, puestos bien cubiertos, nombres que generan cierta expectativa y la mirada sólo apunta al frente: ansían nutrir al plantel con más nombres. Bullaude es uno de ellos, manejado sigilosamente por Juan Román Riquelme mientras trascendieron otros protagonistas que, incluso, eran más complicados pese a estar en el fútbol nacional: Benjamín Rollheiser, de Estudiantes, o Diego Valoyes y Rodrigo Garro, figuras de Talleres.

Jorge Almirón, en Boca vs. Nacional, por la Copa Libertadores, en la Bombonera JUAN MABROMATA - AFP

No hace falta refrescar demasiado la memoria: hasta mediados de 2022 fue jugador de Godoy Cruz y enfrentó al conjunto boquense en cinco oportunidades desde su debut, el 20 de octubre de 2018 . No obstante, sí vale la pena describir su potencial, las características que tiene y tanto precisa el cuerpo técnico de Almirón, su inactividad y su extraña estadía en el fútbol neerlandés, donde igualmente cosechó un título importante en los últimos meses.

Nacido el 26 de octubre del 2000 (22 años) en la localidad de Maipú, Mendoza, el tranco de 1,84 metro que porta lo hacen un jugador demasiado tentador al observar sus movimientos ágiles y desequilibrantes de delantero o media punta, aceleraciones de un extremo, decisiones de un volante mixto y visiones típicas de un enganche. Sí, eso mostró cada fin de semana vistiendo los colores del “Tomba”. Incluso, su altura parece tener cierta lógica al ver sus antecedentes familiares: su madre fue basquetbolista y Matías Sandes, su primo materno de más de dos metros, se mantiene en ese deporte que le permitió, por ejemplo, también vestir la ropa azul y oro en dos ciclos.

Bullaude resaltó en el fútbol local, especialmente, entre 2021 y 2022, por lo que Feyenoord desembolsó siete millones de euros por su ficha. Télam

Por su parte, él se inclinó por patear la pelota gracias a su padre hasta convertirse en la transferencia récord que logró la entidad mendocina en 102 años de historia. Ese potencial ya había sido visualizado por Pablo Aimar cuando ni siquiera había debutado en primera y decidió incluirlo en una preselección del seleccionado nacional sub-19. Cuando ya había disputado 96 encuentros a mediados de 2022, convertido 18 tantos y aportado nueve asistencias, su nombre retumbaba demasiado en el ámbito local.

Tanto que Marcelo Gallardo, cuando aún era técnico de River, lo puso en su radar: quería un atacante, Valentín Castellanos ya había dado el “no” y terminó inclinándose por Miguel Borja, también porque Bullaude ya tenía dueño. El Feyenoord neerlandés puso en la mesa mendocina 7.000.000 de euros .

Sin embargo, su experiencia en suelo europeo no terminó yendo de la mano con sus expectativas personales. De hecho, este préstamo por 18 meses al que accedió sin problemas el club de Róterdam, apenas un año después de haber apostado por él, y con una opción de compra que no superaría los cinco millones de dólares (menos de lo invertido) deja en claro que no terminó siendo una prioridad.

Lo mejor de Bullaude en Godoy Cruz

Jugó apenas 13 encuentros en un año, en los que gritó un gol (ante Shakhtar Donetsk, por la Europa League) y pudo asistir en una ocasión. De hecho, en ninguno fue titular y acumuló sólo 209 minutos, siendo un segundo tiempo completo lo máximo que le permitieron jugar durante una jornada. De todas maneras, puede resultar un beneficio mutuo para ambas instituciones: sumará minutos en Boca y podrá reintegrarse al fútbol europeo con otra confianza, si es que el Consejo de Fútbol no ejecuta la compra. Todo depende del éxito de su estadía. La cuestión es que tiene contrato con Feyenoord hasta mediados de 2027. Incluso, en los últimos meses ya supo lo que es ganar la Eredivisie, el campeonato de la primera división.

Entonces, su ritmo futbolístico deja un interrogante que deberá despejar rápido, para bien o mal. Es que ese título lo consiguieron en mayo, pero el último partido oficial de Bullaude fue el 20 de abril pasado: casi cuatro meses de inactividad, más allá de los entrenamientos. En Boca no le dieron demasiada trascendencia y sí Almirón entendió que necesitaba un jugador así en la mitad de la cancha, primordialmente.

Es que, con la ida ya confirmada de Alan Varela a Porto, se puede abrir una vacante en esa zona. A pesar de que el propio técnico insistió por el retorno de Campuzano, “Pol” Fernández empieza a ser visto con buenos ojos para ser el volante central. La zona interna, por ende, necesitará ese reemplazante de Martín Payero, aquel tan valorado por el DT justo en el final de su estadía: se cortó el préstamo al que había accedido Middlesbrough, de Inglaterra, y Boca no lo compró. El mendocino puede ser muy provechoso para que Almirón lo disfrute mucho más.

El mendocino, dentro de la poca acción que tuvo en el conjunto neerlandés, se dio el gusto de sumar minutos en la Europa League: le convirtió a Shakhtar Donetsk, de Ucrania. SOPA Images - LightRocket

“He jugado en varias posiciones: media punta, delantero, volante interior. En todas me siento cómodo. Trato de colaborar en la parte defensiva, pero también busco llegar al área y hacer goles”, decía cuando todavía no había partido hacia Países Bajos. Incluso, aunque en aquel momento no lo mencionó, también supo jugar como extremo, por lo que su polifuncionalidad lleva a imaginarlo más allá de una zona.

Es que a su juego le sobran virtudes. Sabe arrancar de atrás con pelota dominada, gambetear por dentro, visualizar pases en cortada, patear desde media distancia, pisar el área y definir. Encaja con ese modelo de medio campista que busca el entrenador, pero -ante la falta de atacantes por afuera- Bullaude abre el abanico. Más allá de que Almirón podrá darse el gusto de potenciarlo desde el fútbol local, estar clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores le permitirá incluirlo entre los tres cambios que permite Conmebol en la lista de buena fe para esa instancia: uno será Marcelo Saracchi y otro será el mendocino, quedando a disposición una modificación más en caso de llegar otro refuerzo.

“Soy un jugador con técnica, llegada al gol y que le gusta estar en contacto con la pelota”, se supo describir hace unos años el hombre que se suma a Lucas Blondel, Lucas Janson, Cavani y Marcelo Saracchi. A Boca llegó un conductor… que puede jugar de muchas cosas y promete.