El mensaje que Diego Martínez les dio a sus jugadores en el entretiempo para la remontada de Boca

Boca se llevó un gran triunfo en Santiago del Estero. El Xeneize perdía 2 a 0, pero terminó por derrotar a Central Córdoba por 4 a 2 en el duelo que cerró el domingo, por la segunda fecha de la Liga Profesional. Tras una primera parte cuesta arriba, en el segundo tiempo el Xeneize revirtió su imagen, jugó mejor, fue efectivo y ganó el partido. Una remontada en la que influyó el entrenador Diego Martínez, que explicó la clave para que eso sucediera.

Sergio Romero no tuvo una buena noche y fue responsable en los dos primeros tantos de Central Córdoba, que le permitían a los santiagueños irse al descanso en ventaja. Como si fuera poco, Luis Advíncula debió retirarse lesionado poco después de la media hora y en su lugar se metió Marcelo Saracchi. Pero el uruguayo se paró de volante por izquierda y quien se ubicó en lugar del peruano fue Lautaro Di Lollo, mientras que Pol Fernández pasó a la zaga central junto al juvenil Mendia. “Con Pol no lo había trabajado [esa situación], igual que con Equi en Trinidense, pero Pol es un jugador muy rápido y muy inteligente, que puede adaptarse”, evaluó Martínez.

De cara a la segunda parte, un mensaje de Martínez fue clave para que Boca cambie su imagen: “Lo único que charlamos fue t ener más tranquilidad en el último pase, tomarnos un segundo más para tomar la mejor opción. Nos encontramos rápido abajo con un rival que tiene una propuesta arriesgada”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

Luego, agregó: “El segundo gol fue un golpe y hablamos con los muchachos que había que seguir insistiendo. Cambiamos en el segundo tiempo para adaptarnos a lo que habíamos entrenado en la semana, no porque salió mal, sino porque Kevin no encontraba su posición, se apuraba a lanzar y no salía el tándem con Lautaro por ese lado. Por eso cambiamos. Ajustamos la posición de Marcelo Saracchi”.

El uruguayo, usualmente lateral izquierdo, pasó a jugar de “4″, Di Lollo volvió a su puesto de marcador central y esa variante táctica para jugar los segundos 45 minutos salió muy bien. “Eso fue lo único que adaptamos desde lo táctico. Ajustamos a Marcelo (Saracchi), que hizo el tándem con Lautaro (Blanco) por izquierda, y el que daba amplitud tenía que ser o Langoni o Jabes (Saralegui). Gracias a Dios nos pusimos en partido rápido. Cuando ajustamos las posiciones, recuperamos la pelota y tuvimos aproximaciones claras. La victoria es justa ante un rival al que le valoro su propuesta”, remarcó.

Sobre lo que fue la gran mejora del equipo en los segundos 45 minutos, Martínez opinó que para él no fue el rendimiento del equipo en esa parte del partido desde su llegada al club: “Fue un gran segundo tiempo, pero no fue el mejor. Contra Fortaleza fue un gran partido en su totalidad”, expresó el DT.

Martínez también aceptó su preocupación por las numerosas bajas por lesión que sufre en defensa, y que lo obligaron en Santiago del Estero a conformar la zaga de centrales con un jugador con pocos partidos en primera (Di Lollo) y un debutante (Mateo Mendia), ya que por problemas físicos no puede contar con Lucas Blondel, Aaron Anselmino, Marcos Rojo, Cristian Lema y Nicolás Figal, y anoche se sumó Luis Advíncula. “Hay múltiples factores que nos preguntamos, lo analizamos, lo tenemos en nuestra interna y lo debatimos entre nosotros. Todas las justificaciones pueden ser válidas. Nuestra manera de proponer los partidos, de ser protagonistas, y jugar a 50 metros del arco tiene su costo. Es una posibilidad. Seguiremos viendo si hay algo para ajustar y que no vuelva a suceder de cara al futuro”, dijo al respecto.

Equi Fernández y las sensaciones de su doblete

El volante de Boca anotó por primera vez con la camiseta de Boca. El jugador de 21 años lo hizo por duplicado y se mostró muy feliz por haber convertido: “Es un desahogo para mí, para el grupo, que veníamos de partidos que no podíamos convertir. Arrancamos de atrás, pero pudimos sacar el partido, lo ganamos y es importante para nosotros”.

Equi Fernández no sólo marcó por primera vez en Boca, sino que además lo hizo por duplicado Aníbal Greco

Equi también fue consultado por las complicaciones que tiene Boca en el inicio de los partidos y que suele pagar caro con goles en contra. De los últimos siete partidos, Boca empezó perdiendo en cinco. Los mismos fueron River, Fortaleza en Brasil, Sportivo Trinidense en Paraguay, Atlético Tucumán y este domingo ante Central Córdoba. Sólo comenzó ganando ante Estudiantes y ante Fortaleza, en la Bombonera (encuentros que le terminaron empatando). Sobre esto, Fernández dijo: “Es cuestión de mejorar día a día, entrenamiento a entrenamiento. Es una virtud dar vuelta el partido, pero hay que corregir errores. Si podemos arrancar ganando, mucho mejor”.

Por último, al ser nombrado la figura de la noche, el joven dejó su opinión y soltó entre risas: “Yo lo hubiera elegido como figura a Merentiel”.

