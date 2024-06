Gary Medel en Boca: la idea de Riquelme es que el chileno sea la voz de mando tanto dentro como fuera de la cancha

Escuchar

Botines rojos, dos goles, dos abrazos con Riquelme, dos patadas, una amarilla sonsa en el primer tiempo y otra amarilla sonsa en el segundo, una ovación. Aquel superclásico de 2010 que marcó a fuego la carrera de Gary Medel sintetiza de manera perfecta lo que sería la polémica trayectoria del nuevo refuerzo de Boca. Sangre, sudor y gloria. Tras 13 temporadas fuera del club, el Pitbull se convirtió este jueves en la primera incorporación del conjunto de Diego Martínez.

Por la mañana superó la revisión médica y por la tarde firmó contrato hasta diciembre de 2025. Llega, en principio, para conducir al equipo tanto dentro como fuera de la cancha, pese a que su última etapa en Vasco da Gama culminó de manera más que conflictiva: enemistado con sus compañeros, marginado de los planes del DT y acusado de haber golpeado a un juvenil del club en un ascensor por haberle negado el saludo. El chico pasó a préstamo a la Serie D de Brasil y Medel rescindió su vínculo para sellar, tras varias idas y vueltas, su esperado regreso a Boca. ¿Es el líder que precisa el plantel?

Gary Medel y su primera imagen con los colores de Boca en su segundo ciclo

La llegada de Medel a Boca se da en medio de los fuertes cuestionamientos hacia las figuras de Marcos Rojo y Darío Benedetto, dos de las principales voces cantantes dentro del vestuario xeneize. El defensor vio la roja ante Platense y, tras ofrecer disculpas por su irresponsabilidad, se mostró en un boliche de La Plata y jugando un partido de fútbol en un torneo intercountry en la zona de Melchor Romero. Pipa, en tanto, se negó a practicar la mañana siguiente a su festejo de cumpleaños y el DT Martínez decidió dejar de tenerlo en cuenta para las fechas finales del semestre. Medel, de 37 años, fue capitán en Inter, Bologna, Vasco da Gama y la selección chilena, con la que fue dos veces campeón de América y disputó dos Mundiales. La idea de Riquelme es que Gary sea la voz de mando tanto dentro como fuera de la cancha, pese al frondoso prontuario de actos de indisciplina que recaen sobre él.

Boca había sido un salvataje para Medel en un momento difícil de su vida personal. Antes de arribar al club (en aquel tiempo a préstamo desde la Católica, a cambio de 300 mil dólares y la cesión sin cargo de Damián Díaz), el chileno se había visto comprometido en una delicada situación cuando una chica que participaba de una reunión en su departamento murió al caer desde el noveno piso. Ya en Boca, sufrió la muerte de una sobrina la misma semana del terremoto que sacudió su país. Antes de eso había sufrido dos accidentes con su auto y en mayo de 2007, en la previa del Mundial Sub 20 de Canadá, había protagonizado una pelea con su compañero Luis Núñez en una discoteca de Santiago.

En Boca disputó 48 partidos, marcó siete goles y recibió tres rojas, aunque dos de esos tantos lo posicionaron como uno de los personajes más queridos de las últimas décadas en el club: convirtió un doblete en un clásico contra River. Había llegado como lateral derecho, pero esa tarde jugó en el medio. “El chileno va a ser ídolo porque es un jugador para Boca”, había anunciado Alfio Basile, el DT que lo llevó al Xeneize. “Es un pichón de Serna”, lo comparó Abel Alves, entrenador azul y oro en aquella gloriosa tarde contra River. “Si fuera argentino, ya estaría convocado para la selección”, lo enalteció Diego Maradona en uno de los últimos partidos que presenció en el palco VIP de la Bombonera. Con Riquelme compartió más tiempo fuera que dentro de la cancha: fueron 21 partidos (menos de la mitad de los que Gary jugó en Boca) y cientos de mates y charlas en los vestuarios de Casa Amarilla.

Medel dejó Boca en 2010 y luego pasó por Sevilla, Cardiff City de Gales (jugó la Premier League), Inter de Milán, Besiktas, Bolonia y Vasco. En Italia, durante un partido contra el Lecce por la Serie A 2019/2020, tuvo un encontronazo con su técnico, Siniša Mihajlović, luego de que el croata intentara mediar en una discusión entre Medel y un rival. Ese mismo año, pero con la Roja, Gary forzó la segunda expulsión de Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina, en el partido que definió el tercer puesto de la Copa América disputada en Brasil.

En 2023, Medel llegó a Vasco da Gama el mismo día que se anunció la asunción de Ramón Díaz como DT. Los brasileños peleaban por no descender y el equipo del Pelado cumplió el objetivo en la última fecha del Brasileirao. Medel fue uno de los grandes artífices de la salvación junto con el francés Dimitri Payet, quien también había llegado para el inicio del campeonato. Sin embargo, Ramón fue despedido en abril de este año y Medel ya no tuvo lugar con los siguientes dos entrenadores: el brasileño Rafael Paiva y el portugués Álvaro Pacheco. Su nivel ya no era el mismo que el año anterior, y a su bajón futbolístico se sumaron algunas lesiones (la mayoría por golpes) que fueron apartándolo paulatinamente del equipo. Gary, además, estaba en la mira de la dirigencia desde la vez que -según medios brasileños- “bofeteó” al delantero de 19 años Cauã Paixão, durante la pretemporada del plantel en Uberlandia.

Gary Medel, con la camiseta de Vasco da Gama, club con el que acaba de rescindir contrato

En lo futbolístico, Medel totalizó 32 partidos en Brasil pero apenas 12 (sobre 25 posibles) en todo 2024. Actuó casi siempre como zaguero central, aunque también lo hizo como doble 5. Este jueves, Ricardo Gareca anunció la lista de convocados de Chile para la Copa América y resolvió excluir a dos históricos de la Roja como Medel y Arturo Vidal, y la decisión no pareciera tener que ver con un tema de edad (37), ya que sí fueron citados el arquero Claudio Bravo (41), Mauricio Isla (36), Eduardo Vargas (34) y Alexis Sánchez (35).

Diego Martínez, en principio, lo piensa tanto como primer marcador central (en el lugar que ocupa actualmente Lema) como en cualquiera de los tres puestos de la mitad de la cancha, teniendo en cuenta que Cristian Medina, Ezequiel Fernández y Kevin Zenón integrarán la lista de Javier Mascherano para los Juegos Olímpicos de París y recién estarán disponibles a partir de agosto. La intención del entrenador, de hecho, es que Medel viaje a Mendoza con la delegación de cara al partido del próximo miércoles ante Almirante Brown, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Lionel Messi acaba de ser expulsado por la pelea con Gary Medel en el partido por el tercer puesto de Brasil 2019; es su última imagen por la Copa América. Fabián Marelli - LA NACION

“Estoy muy contento de estar nuevamente en Boca, hablo siempre con Riquelme”, dijo Gary, esperanzado con repetir aquella buena primera etapa en el club en la que, lejos de los escándalos, se convirtió en un símbolo de la hinchada y del ADN xeneize.