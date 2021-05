Insólito: la arenga de Marcelo Gallardo para un penal de River que ya no había y el no festejo de Boca

“Vamos José, vamos, vamos, vamos”, gritó Marcelo Gallardo, luego de golpear sus palmas contra sus cuádriceps, lamentándose porque el remate de Buffarini fue gol. El destinatario de ese aliento era José Paradela, responsable del quinto penal de River en la serie de penales. Lo insólito es que a esa altura ya todo estaba definido y Boca ya se había clasificado a las semifinales de la Copa de la Liga.

INCREÍBLE PERO REAL 😳 Marcelo Gallardo nunca se dio cuenta que River había perdido en los penales

⁣#SuperclasicoxTNTsports pic.twitter.com/NHIrf4TK1x — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 17, 2021

La reacción del Muñeco no fue aislada. Ni él, ni su cuerpo técnico, ni sus jugadores, ni los propios futbolistas xeneizes habían notado que todo había concluido. Buffarini regresa al mediocampo con la tranquilidad de haber anotado, sus compañeros lo reciben con un choque de palmas y Paradela inicia su camino hacia el área del lado de la Bombonera que da al Riachuelo.

Los que si se dieron cuenta fueron Miguel Ángel Russo, que comenzó a abrazarse con su cuerpo técnico ante la incrédula mirada de reojo de Gallardo, y Agustín Rossi, que apretó los puños y dio un salto, pero ante la poca reacción de sus compañeros se detuvo y debió preguntarle al árbitro Facundo Tello si todo había finalizado. Ante esa afirmación, abrió los brazos y espero al plantel en la puerta del área para el abrazo y el festejo lógico.

Una situación tan increíble como insólita: Buffarini le dio la clasificación a Boca en la #CopaDeLaLiga... ¡pero nadie se dio cuenta en el momento! pic.twitter.com/NgKPYkrE6g — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2021

“Yo me di cuenta porque apenas Buffa hace el gol, salgo festejando pero veo a los del banco que quieren salir corriendo y los del medio que no salían para donde estábamos nosotros. Entonces fue una confusión. Le pregunté a Tello: ‘Facundo, ¿ya está?’, ‘Sí, sí. Ya está’, pero re tranquilo me lo dijo”, contó luego Agustín Rossi a TyC Sports.

Un cierre plagado de confusión que provocó una celebración tardía del plantel de Boca, después de eliminar por primera vez a un equipo millonario dirigido por Marcelo Gallardo.

LA NACION