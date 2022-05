Jorge Bermúdez y una desafiante declaración en defensa de Villa: “Las redes sociales no nos van a hacer tomar decisiones”

Se sabe que Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, no anda con vueltas a la hora de declarar. El colombiano, que como futbolista formó parte de años dorados de la historia reciente xeneize, no esquiva los temas que queman en la actualidad de su club. Ayer, antes de la final que Boca le ganó a Tigre por 3 a 0, en Córdoba, que le valió consagrarse campeón de la Copa de la Liga 2022, el dirigente dio su opinión sobre la situación de Sebastián Villa, imputado en la causa que lo investiga por el abuso sexual de una joven, ocurrido en julio del año pasado en su casa de un country del partido bonaerense de Canning.

En declaraciones al canal TNT, el Patrón Bermúdez afirmó: “Tengan algo seguro: las redes sociales no nos van a hacer tomar decisiones. Las víctimas tienen derecho a manejarse. Se le debe dar un debido proceso a todo, en la Constitución Argentina el único que dictamina si alguien es culpable o no es un juez de la república. Estamos cansados de que la gente señale como si tuviese derecho a señalar”.

Sebastián Villa está imputado por la Justicia Marcelo Endelli - Getty Images South America

El integrante del Consejo justificó el accionar de Boca en relación con este caso: “Todo el mundo tiene derecho a ser escuchado, tanto la chica que hace la denuncia como nuestro jugador. La institución ha estado a la altura, ha sido muy respetuosa desde el primer instante”. Y fue más allá en sus declaraciones: “Tengo algo claro, las redes sociales no nos van a hacer tomar decisiones. Respetamos al hincha, amamos a nuestra institución. sabemos que la ley y la justicia tiene sus normas, los jueces son los que la deben impartir. Nuestra institución ha sido muy respetuosa”.

El caso Villa sacudió el Mundo Boca desde que se conoció la denuncia hecha por una mujer horas antes del partido que Boca debía jugar frente a Racing por las semifinales de la Copa de la Liga. A partir de entonces, los cuestionamientos hacia la actitud tomada por el club xeneize fue puesta en tela de juicio desde distintos sectores de la sociedad.

En las últimas horas, quien se refirió al tema fue Malena Galmarini, titular de AYSA, entrevistada en radio La Red en la previa de la final por su condición de simpatizante de Tigre (su hermano es parte del plantel): “No pasó nada con la denuncia anterior y ahora está en la situación en la que está. No quiero hablar demasiado porque alguno va a decir que lo quiero sacar de la cancha porque le tengo miedo, pero a Villa no le tengo miedo como hincha de Tigre, por el partido, le tengo miedo como mujer”, señaló.

Otro de los que se manifestó al respecto fue nada menos que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que en una entrevista con Radio Con Vos, si bien no quiso referirse directamente al caso Villa, habló de los casos de violencia de género en alusión a la situación generada alrededor del delantero de Boca: “La Argentina tiene que ser respetuosa con el género que sea. No existe posibilidad de justificar que alguien por su sexo someta a otro. Esto que digo vale para todos los casos. No es posible que seamos tolerantes con estas cosas. La vida del otro vale tanto como la mía. El sometimiento sexual de la mujer por la decisión de un hombre me da un profundo asco. Esto no debería ser tema de debate en Argentina, deberíamos estar todos convencidos de que estas cosas no se pueden permitir”, dijo el mandatario.

Sebastián Villa y una polémica publicación el día que fue imputado por la Justicia @Instagram

A la espera de un testimonio clave

El desenvolvimiento de la causa ahora depende de un testimonio clave ante la Justicia: el de la médica ginecóloga del Hospital Penna que atendió a la joven que denunció al futbolista y que le habría aconsejado hacer la denuncia porque tenía lesiones compatibles con un abuso sexual. Esta audiencia, que debería haber tenido lugar el viernes, se suspendió debido a que la facultativa está de viaje en Mendoza y sostuvo no poder hacer la declaración por teleconferencia porque tenía fiebre, según lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La médica, cuya identidad se mantiene en reserva, había sido citada por la fiscal Verónica Pérez y su adjunta Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) N° 3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora. Las funcionarias judiciales notificaron ayer a Villa de sus derechos como imputado del delito de “abuso sexual agravado con acceso carnal”, pero no le incluyó la “tentativa de homicidio”.

“La testigo está de licencia en Mendoza. Su declaración testimonial no se pudo hacer de forma virtual porque dijo tener fiebre, pero se comprometió a presentarse cuando esté mejor”, explicó una fuente con acceso al expediente.

El caso de Sebastián Villa generó repudio desde distintos sectores Nicolas Aguilera - AP

Un polémico posteo

El día en que se dio a conocer su imputación en el caso, el delantero colombiano respondió con una polémica publicación en su cuenta de Instagram: “Hoy es un día especial en todos los sentidos posibles. Lo mejor es estar con aquellos que nos quieren, nos apoyan y nunca nos fallan. Siempre la familia y los amigos, en las buenas y no tan buenas, aunque a veces sea complicado, el lobo siempre será malo si quien cuenta la historia es caperucita, no?”. Al mensaje lo acompañó una foto suya con su madre y agregó: “Gracias Mami por estar conmigo hoy, gracias familia. Estoy rodeado de amor del bueno. Gracias a todos por cada mensaje de felicitación de cumpleaños de apoyo Dios me los bendiga”.

El pedido de un ministerio

El fin de semana, además, se conoció que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación le solicitó por carta a la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) y al club Boca Juniors la “implementación efectiva” de la exclusión preventiva de jugadores acusados por violencia de género o, incluso, la rescisión de contratos.

La ministra Elisabeth Gómez Alcorta le solicitó a la AFA, Boca y a los clubes de fútbol de primer división mayor “compromiso” en este asunto. En esta línea, la funcionaria del gobierno de Alberto Fernández destacó la creación de áreas de género en las instituciones deportivas pero hizo foco en la implementación del apartamiento de aquellos jugadores que reciben acusaciones por delitos contra mujeres y en la anulación de vínculos contractuales.