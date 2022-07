Agustín Rossi: la propuesta “gigante” de Boca todavía no le cierra al jugador más aclamado y crece el interés de un poderoso del continente

La Copa Libertadores y los problemas internos que destapó la eliminación parecen haber quedado atrás, al menos parcialmente, en la vida de Boca. No obstante, hay cuestiones que mantienen la incertidumbre y la preocupación. Desde hace días que Agustín Rossi está en el centro de la escena. Quizás, porque –en realidad– lo está desde hace casi un año a raíz de la trascendencia que tomaron sus grandes actuaciones en el arco xeneize, especialmente a la hora de los penales. El hincha dio su veredicto y apuró al Consejo de Fútbol en el contexto de la renovación de su contrato, que vence en menos de un año y puede llevar a la figura del equipo a negociar con otro club apenas comenzado el 2023 para irse en libertad de acción.

“¡Rossi es de Boca, de Boca no se va!”, fue el quiebre que forjó la Bombonera durante el último domingo, en el triunfo (3-1) a Estudiantes. No porque el equipo de trabajo que encabeza Juan Román Riquelme no quiera la continuidad del Nº 1, sino que se trató del mensaje para hacerles entender que había que reactivar cuanto antes las charlas con el arquero y su entorno para acordar la prolongación del vínculo. Es fácil pedirlo y mucho más esperarlo, pero más complejo es el debate sobre un escritorio.

Agustín Rossi delante, en un entrenamiento de Boca en Ezeiza Javier Garcia Martino - Photogamma

El último martes, por la tarde, fue el momento del encuentro entre las partes: Boca le ofreció números más altos con respecto a lo ofrecido en primera instancia, la cual había sido desechada rápidamente. “Se le ha hecho una propuesta gigante, estamos orgullosos de poder hacerla. Esperamos poder contarle al hincha que tendremos a Agustín mucho tiempo más”, sentenció Jorge Bermúdez, ladero de Riquelme, al salir del cónclave.

El juego de las presiones, como en toda negociación, está presente. La mecha empezó a correr cuando la bomba estaba en las manos del Consejo tras las ovaciones de la hinchada hacia Rossi, pero también desde las palabras de Miguel González, su representante. Salió en los medios a asegurar que “el salario de Agustín es igual al del cuarto arquero de Panamá” y que “hace cuatro años tiene el dólar a $50″ .

No causan gracia puertas adentro frases semejantes en las que se ironiza, plasman detalles y, sobre todo, sienten que los ponen contra las cuerdas. La respuesta, entonces, tuvo la misma estrategia. Exponer que el nuevo ofrecimiento fue “gigante” es sinónimo de advertirle al hincha que hacen lo imposible. Rossi es el que ahora tiene la pelota: si no acepta, excederá al Consejo.

Agustín Rossi se lució en Boca en las definiciones por penales y se ganó el corazón de los hinchas, que clamaron por la continuidad del arquero Agustin Marcarian - POOL REUTERS

El dinero ofrecido seguiría distante en relación a lo exigido por Rossi. No obstante, el futbolista sabe –o le habrán hecho saber– que la gente de Riquelme suele no dar muchas oportunidades en tratos así: deben demostrarles ganas de estar en la institución.

Por eso es que el “1″ se tomará unos días (mientras se entrena en la semana y ataja en los encuentros) para observar cada detalle de una propuesta que llegaría hasta mediados de 2026. “Ya lo está analizando junto a la familia”, le avisaron a LA NACION desde su círculo íntimo. Detalle no menor: será padre, por lo que el análisis y la posterior decisión será junto con su pareja.

Con la tranquilidad –por ahora parcial– de que, si desestima la oferta del Consejo, puede encontrar rápido un destino en el que sus ganancias aumentarán notablemente y la competitividad a nivel equipo se mantendrá: Flamengo, de Brasil, es una de las grandes potencias sudamericanas y la entidad que se mantiene expectante.

La Bombonera habló y Juan Román Riquelme escuchó el pedido por Agustín Rossi; al menos, abrió el juego de las negociaciones Telam

Según supo este diario, el Mengão ya se contactó con Boca para tantear la cotización, respetando la voluntad del arquero, al que no tentaron. En simultáneo, Rossi entiende que, en caso de dar un “no” definitivo, puede generar ingresos en la tesorería azul y oro.

Los hinchas pusieron el grito en el cielo, el Consejo actuó rápido y es momento de conocer si a Rossi le basta para contentar al mundo Boca.