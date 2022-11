Jorge Bermúdez explicó por qué se fue a Colombia y cómo sigue su vínculo con Boca y con Riquelme

escuchar

La supuesta información corrió como reguero de pólvora desde las 19 de este martes. Alguien deslizó que Jorge Bermúdez se había desvinculado de Boca, y que esa determinación era una consecuencia de un desgaste en la relación con Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del club de la Ribera y máxima autoridad del Departamento de Fútbol.

El rumor (y sobre todo los motivos de esa hipotética salida) sorprendieron, en medio del receso mundialista, luego de un año muy positivo en el que el Xeneize ganó los dos torneos que se disputaron en la Argentina y en la previa de un 2023 que no solo será agitado desde lo deportivo, sino también desde lo político, ya que en diciembre de 2023 habrá elecciones.

Por eso, y aunque a LA NACION le desmintieron ese supuesto escenario explosivo desde las entrañas del club, era crucial esperar la voz del Patrón para que sea él quien explicara por qué se fue a Colombia, si renunció o no y cómo sigue su vínculo con Boca. Cerca de la medianoche, el exzaguero colombiano habló con el periodista Julio Pavoni, en radio AM 990. Y allí Bermúdez se explayó con detalles acerca de la situación.

“Una vez que terminó el torneo argentino tuve que partir a la ciudad de Armenia, acá en Colombia, para estar con mis padres. Durante todo el año tuve que manejar a la distancia una situación realmente difícil. Hace rato que mi padre viene atravesando un problema de salud que lo tiene complicado en el aspecto mental, con una demencia que ya se está convirtiendo en un principio de Alzheimer prácticamente. Y eso ha afectado muchísimo en los últimos años a mi madre, que es la única persona que vive con él, porque ella convive con un tema que es difícil de manejar en sus huesos. Y eso me ha tenido muy consternado en los últimos años”, explicó el Patrón.

Y continuó: “Yo partí de su lado desde el año 90, cuando arranqué a jugar al fútbol y fui contratado por el América de Cali. Entonces, imaginate que hace más de 32 años que no comparto más de 10 días por año con ellos. Y la verdad es que esta situación de salud me llevó a tomar una determinación de salir corriendo para acá una vez que terminó el torneo. Ni siquiera tuve la posibilidad de estar en la final contra Racing porque ya estaba acá por todo este tema de salud de mis padres. Y esto es lo que me tiene completamente enfocado y con el 100 por ciento de mi salud mental enfocado en ellos para darles una mano y hacerles más llevadera la situación”.

En relación a las versiones que aseguraban que había renunciado al Consejo de Fútbol o que había pedido licencia, Bermúdez las descartó de plano y explicó cómo sigue su vínculo con Boca: “Ni me tomé licencia ni renuncié. Sigo haciendo labores administrativas a la distancia, que es mi responsabilidad. Sigo tratando de estar muy cerca de cada una de las cosas que se realizan en el aspecto del fútbol. Sigo muy pendiente de los pasos que se dan en el aspecto deportivo de cada una de las categorías y planteles. Sigo pendiente de cada una de las directrices de nuestro vicepresidente y cada una de las directrices del Consejo porque soy parte del Consejo. No me he desvinculado. Sigo al tanto, tengo amigos que son como hermanos allí. Que conocí a través del fútbol y con los que he forjado una amistad muy valiosa y fuerte, y que entienden que mi necesidad personal en estos momentos es acompañar a mis viejos presencialmente. Estoy orgulloso de pertenecer al Consejo y seguiré ayudando a la distancia con todo lo que se pueda o como embajador internacional, siempre que los tiempos y la salud de mis viejos me lo permitan. Esta es la realidad. Quisiera que fuera totalmente distinta, pero es lo que toca y me obliga a estar presente y acompañar a mis padres”.

Bermúdez, Delgado y Cascini, integrantes del Consejo de Fútbol Aníbal Greco - La Nación

Bermúdez se rió fuerte cuando fue consultado por una versión que circuló anoche en relación a que, imposibilitado a hablar cara a cara con Riquelme, le había dejado en el parabrisas de su camioneta un proyecto vinculado a desarrollar el fútbol boquense a nivel internacional. “Es increíble realmente. Tengo una relación con Juan desde hace más de 25 años. Lo conozco personalmente y sé qué clase de ser humano es. Cuando he tenido que hablar con él lo hice personalmente. Tenemos la mejor relación y uno enorme respeto el unio por el otro. Seguramente no hemos estado de acuerdo en todo, porque a veces la labor de los que estamos alrededor de Román en el Consejo es la de sumar, todas con el mejor trato porque somos amigos”.

Además, agregó: “Siempre aclaré en el momento en el que les conté a Román, al Chelo (Delgado), a Raúl (Cascini) y a Chicho (Mauricio Serna) la situación que se me estaba presentando y el deseo que tenía de mantenerme en el Consejo, ya fuera como embajador internacional o como estoy haciendo, cada vez que la salud de mis viejos me lo permitieran. Pero ese cuento de que dejé un papel en el parabrisas del auto me parece de muy mal gusto porque lo único que busca es generar diferencias”.

Juan Román Riquelme, "Chipi" Barijho y Jorge Bermúdez en la platea de La Bombonera mirando el superclásico del último domingo Twitter @porquetendencia

En relación a este tema, el Patrón quiso enfatizar sobre un concepto importante: “Hay una cosa que quiero aclarar: no siempre estamos de acuerdo en todo con Román. Porque no es así que uno hace que un amigo crezca, sino tratando de enriquecerlo con posiciones distintas, pero con el mayor de los respetos. Y siempre valorando la posición de jerarquía que tiene, porque estoy orgulloso con el vicepresidente que tiene Boca, que es Juan Román Riquelme, que le entrega el 100 por ciento de su tiempo y de su energía a Boca, y yo quiero colaborar hasta cuando pueda”.

Luego, se refirió a la continuidad de Hugo Ibarra como entrenador del equipo. “Se le va a dar muchísimo apoyo a nuestro entrenador. Estamos muy felices con nuestro plantel que tenemos. Se han ganado los dos torneos del año. El compromiso es seguir creciendo, se siguen haciendo labores para potenciar este tremendo plantel que tenemos, queremos hacer una gran presentación en el 2023 porque será un año difícil y complicado en lo deportivo, y difícil y complicado porque se vienen de nuevo las elecciones”. Estamos contentos porque Hugo hizo un gran trabajo, al lado de (Roberto) Pompei y de (Leandro) Gracián y de su cuerpo técnico por todo lo que han conseguido. Y vamos a hacer lo posible para que tengan las mejores herramientas de trabajo y que tengan una gran temporada”.

Conferencia de prensa de Boca. El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, confirmo Hugo Ibarra como nuevo DT de Boca, junto a su cuerpo tecnico, Roberto Pompei y Leandro Gracian Fabian Marelli - LA NACION

Por último, a 22 años del triunfo de Boca sobre Real Madrid, el Patrón rememoró: “Recuerdo desde el viaje, que no era el viaje cómodo que se hace hoy en día con un chárter, sino que era con escalas en San Pablo, Los Ángeles, Tokio. Recuerdo lo difícil que fue llegar, la adaptación y el trabajo del día a día, del deseo de estar a la altura, y del convencimiento de que éramos los mejores y de que estábamos ahí porque era nuestro mérito. Recuerdo el vestuario, la charla técnica de Carlos y todo lo que se vivió antes del partido. El túnel. Estar delante de más de 8000 hinchas de Boca. Tener al lado con el Real Madrid, pero sabiendo que le podíamos ganar. Después, los dos goles de Martín, la unión del grupo, ver a Román jugando en su esplendor, ver a cada uno de mis compañeros convencidos de que teníamos con qué ser campeones del mundo, ganar el partido, tener ese título y esa copa en mis manos, y la felicidad de mi vida. Que fue una de las cosas más lindas que Dios me ha dado y que pude compartir con mis amigos, mis hermanos del fútbol que fueron todos los que formaron parte de ese plantel que va a ser inolvidable.

Finalmente, sentenció: “Se viene un año político que va a ser complicado. Que el hincha de Boca sepa que nunca será una opción de mi parte abandonar el club. Nos costó mucho volver a todos, amamos nuestro club y lo vamos a defender y a luchar y haremos todo lo posible para no defraudarlos.

Hernan Bermudez (Boca Juniors) celebrates winning

The 2000 Toyota European and South American Club Cup (2000 Intercontinental Cup) Boca Juniors(Argentina) vs Real Madrid (Spain) 2-1 at Tokyo National Stadium, Japan 28/11/2000

Photo by Masahide Tomikoshi / TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY pic.twitter.com/IDKTfYZoG6 — tphoto (@tphoto2005) November 10, 2018