La emoción de Juan Román Riquelme por el ingreso al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Una distinción muy especial y que permite comprender la talla de futbolistas que alcanzó cuando tenía una pelota en los pies. Juan Román Riquelme viajó a México para recibir un reconocimiento único para el mundo del fútbol: lo incluyeron en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional junto con otros 18 futbolistas, y en medio de la ceremonia el presidente de Boca se acordó de su club.

“ Les mando un beso muy grande a los argentinos y a los hinchas de Boca. Los quiero mucho. Hoy estoy disfrutando ”. La frase, con su tono y cadencia habitual, se volvió viral inmediatamente. Riquelme se detuvo unos minutos en la entrada del evento, realizado en el Teatro del Bicentenario de la ciudad de León, y charló con los medios de prensa. “ Para mí es maravilloso estar acá. Son momentos muy lindos que uno no va a olvidar nunca. Quiero agradecer a la gente de México, que me trata de la mejor forma cuando vengo”, comentó.

"Es un privilegio estar acá. Yo de chico solo soñaba con jugar al fútbol para comprarle la casa a mi mamá" Juan Román Riquelme emocionado en la gala del salón de la fama internacional.

Ya en la ceremonia, Riquelme se mostró muy conmovido por el agasajo y dijo que nunca soñó tanto reconocimiento en su carrera como futbolista. Desde sus comienzos en las divisiones menores de Argentinos Juniors, el salto a Boca y su paso por Europa y la selección argentina: “ Esto es maravilloso, de verdad. Yo soñaba ser futbolista de chiquito, nada más. No pensé que a lo largo de los años iba a tener la suerte de que me reconocieran en otro país, que me saludaran, que me tratasen con respeto, con mucho cariño. Creo que eso es demasiado, y solamente puedo decir gracias”.

Tras su inauguración en 2011, el Salón de la Fama del Fútbol Internacional sumó a varias glorias del fútbol argentino, desde entrenadores a jugadores de elite, como Diego Armando Maradona, Alfredo Di Stéfano, Javier Zanetti, Gabriel Batistuta, Carlos Salvador Bilardo, Jorge Valdano, Daniel Passarella, César Luis Menotti y Mario Alberto Kempes.

SE QUEBRÓ ROMÁN: Riquelme lloró en el cierre de su discurso en México, tras ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Internacional.



📹 @Rene_Tovar pic.twitter.com/xkNpQfX9Zj — SportsCenter (@SC_ESPN) September 4, 2024

Riquelme, que partió hacia territorio mexicano este martes y regresará al país este jueves, ingresó en esta oportunidad junto con otros 18 jugadores. El presidente de Boca se estima que acompañará a la delegación xeneize al estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde su equipo se enfrentará con Talleres por los octavos de final de la Copa Argentina.

Los 18 futbolistas elegidos para el Salón de la Fama en 2024

Andrea Pirlo (Italia)

David Beckham (Inglaterra)

Oliver Kahn (Alemania)

Juan Román Riquelme (Argentina)

Iván Zamorano (Chile)

Diego Simeone (Argentina)

José Luis Félix Chilavert (Paraguay)

Sepp Maier (Alemania)

Kristine Lilly (Estados Unidos)

Esther Mora (México)

Jaime Belmonte (México)

Walter Ormeño (México)

Sinha (México)

Pony Ruiz (México)

Carlos Salcido (México)

Ricardo Pelaez (México)

Hernán Cristante (México)

Omar Bravo (México)

