Boca y el equipo de memoria: ganadores y perdedores en la búsqueda de Fernando Gago de la mejor versión

Si bien pregonó desde el primer día que siempre jugarán los que mejor estén, los hechos demuestran que Fernando Gago empieza a encontrar el siempre valorado “equipo de memoria” en Boca.

A seis meses de confirmarse su arribo como nuevo DT del Xeneize, las pruebas, las posibilidades, los ensayos y los errores fueron tamizando un plantel que mantiene una altísima competencia interna, pero en el que hay piezas que elevan la vara cada semana y no es tan sencillo que pierdan su lugar desde el inicio. Esto queda más expuesto si se analizan los partidos que disputó el equipo desde la dolorosa eliminación ante Alianza Lima en la Fase 2 de la Copa Libertadores, algo que le impidió al club seguir en esa competencia o disputar al menos la Copa Sudamericana.

La agenda más descomprimida le permite al entrenador trabajar con más serenidad, dosificar cargas y darles espacio a los que precisan recargar energías o recuperarse de alguna dolencia.

Marchesin se adueñó del arco de Boca Daniel Jayo

Agustín Marchesin se adueñó del arco desde que llegó al club y por personalidad y actuaciones destacadas, eso parece difícil que se altere. La alternativa es Leandro Brey, y por atrás en la consideración aparecen Sergio Romero y Javier García, ambos más cerca del retiro.

Con los 10 hombres de campo, desde aquel triste desenlace copero, Boca disputó seis partidos en los que Gago ponderó el dibujo táctico 4-4-2, en donde al menos 9 futbolistas jugaron siempre desde el inicio.

A pesar de que todavía no llegó al estado físico óptimo luego de la grave lesión que sufrió hace poco más de un año (a fin de marzo de 2024 se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha), Lucas Blondel ya es una fija en el lateral derecho. Su profesionalismo y visión de juego le permitió ganarle la pulseada a un futbolista que parecía haberse ganado un lugar en el corazón del hincha y que incluso llegó a ser capitán del equipo como Luis Advíncula.

Sin embargo, al peruano todavía le pesan dos expulsiones inadmisibles en momentos clave de la competencia de Boca en 2024. La primera fue en agosto pasado, contra Cruzeiro en Brasil, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Luego de un ajustado 1 a 0 en la Bombonera, el Rayo vio la roja a los 9 segundos de juego por un pisotón al tobillo derecho de Lucas Romero.

Solo tres meses más tarde, en medio de un encuentro caliente por las semifinales de la Copa Argentina en la que Boca perdía 2 a 1 con Vélez, el peruano otra vez dejó al equipo con uno menos por cometer una infracción estando amonestado, a los 3 minutos del segundo tiempo. “Está a una roja boluda más de ser el nuevo Fabra”, le dice a este diario alguien que camina los pasillos de la Bombonera con frecuencia.

Rojo abrió el marcador para Boca ante Belgrano Fotobaires

Luego del más que digno reemplazo de Lautaro Di Lollo, la zaga central volvió a ser la que ideaba Gago desde comienzos de año y que una lesión impidió afianzar: Rodrigo Battaglia y Marcos Rojo se complementan, tienen voz de mando y también presencia aérea en las dos áreas. No es casualidad que ellos hayan marcado un gol en los últimos dos partidos del equipo: el exHuracán ante Riestra, y el exEstudiantes frente a Belgrano.

El lateral izquierdo pareciera ser el más peleado. Lautaro Blanco volvió como primera alternativa, pero es consciente de que el mano a mano con Marcelo Saracchi es constante, y que cualquier distracción lo puede mandar de vuelta al banco de suplentes. En esa disputa el que gana es Boca.

Luego, y si bien Gago lo considera un gran futbolista, es consciente de que tiene una técnica que no abunda en el fútbol argentino e incluso lo une una gran relación personal por haber sido compañeros, Frank Fabra está varios escalones por debajo en la consideración del DT. Sus últimas actitudes tampoco ayudaron. Por un lado se dio el planteo de no jugar de local por la resistencia que genera entre los hinchas, que no le perdonaron su expulsión infantil en la final de la Libertadores contra Fluminense; luego el colombiano subió en sus redes sociales un llamativo video en el que su hijo (sin cinturón de seguridad y abalanzándose sobre la cámara y el asiento delantero en un auto en movimiento) cuenta que su papá (que está manejando mientras está atento a lo que está filmando) “está triste porque no es convocado” para jugar. El ciclo de Fabra en Boca parece terminado; difícilmente vuelva a vestir la casaca azul y oro.

Delgado aprovecha cada oportunidad para afirmarse como titular en Boca Manuel Cortina

Ya en el mediocampo, las buenas noticias abundan. La aparición de Milton Delgado fue como una sudestada que le movió todo el piso al DT, que creía tener todo resuelto con un chico que, según sus propias palabras, sigue desde hace cinco años y que se destacó apenas pisó la primera división: Camilo Rey Domenech. Pero ante una lesión muscular primero y un problema respiratorio después, Delgado apareció como alternativa, aprovechó la chance y hoy parece ser una pieza inamovible del esquema, aún cuando sigue atravesando la compleja etapa de consolidación.

La dupla ideal de Milton como doble cinco es Ander Herrera, pero al español le está costando afirmarse desde lo físico, y al verse impedido de sumar partidos sin lesionarse, se le complica no tener una rápida alternativa. Sin la jerarquía del exPSG, hoy ese rol lo desempeña Tomás Belmonte.

Zenón se reencontró con el gol ante Belgrano Fotobaires

La otra muy buena noticia para Boca y para Gago es la recuperación que tuvo Kevin Zenón. Llegó a Boca a comienzos de 2024 y rápidamente se adaptó sin que le pese la camiseta, pero tuvo un bajón considerable en el segundo semestre, e incluso sufrió una lesión ante Gimnasia, un esguince moderado de tobillo izquierdo, a la que le sumó una expulsión en febrero de este año en el clásico ante Racing, por un cruce innecesariamente violento sobre Salas.

Hoy, Zenón volvió a ser el jugador desequilibrante que une líneas y que principalmente se destaca por la izquierda, pero que también sabe acomodarse arrancando por la derecha.

Palacios marcó ante Belgrano y parece haber asimilado bien el llamado de atención de Gago tras una indisciplina Fotobaires

De todos los refuerzos que llegaron en enero, seguramente Carlos Palacios sea el más desequilibrante. El chileno es un gran socio para Zenón y también para los delanteros, con gambeta, velocidad y juego asociado. Alguna situación de indisciplina obligó a Gago a sancionarlo y ordenarlo, para evitar que se desvíe en su camino profesional. Pero el ex Colo-Colo es un jugador de enorme potencial y pareciera que todavía no alcanzó su techo.

Cavani es mucho más que el capitán de Boca Daniel Jayo

En el ataque, la jerarquía de Edinson Cavani lo posiciona como un titular inamovible, que además porta la cinta de capitán y es el DT dentro del campo. Ni siquiera alguna falta de eficacia frente al arco contrario y fallos insólitos (como el gol malogrado sobre la hora ante Alianza Lima) astillarán la confianza que Gago, la dirigencia e incluso sus compañeros tienen en él. Su presencia en el equipo titular es una constante, siempre y cuando el físico no le juegue una mala pasada. Es uno de los jugadores que más despliegue físico realiza en cada partido, y a veces los 38 años le pasan factura.

Milton Giménez se metió muy rápido en el corazón del hincha de Boca, a fuerza de entrega y gol Daniel Jayo

La dupla con el uruguayo es, muy posiblemente, la más complicada de resolver para el entrenador de Boca. Sucede que Miguel Merentiel deja todo cada vez que juega, y también en cada entrenamiento. Pero lo mismo ocurre con un refuerzo que llegó al club en silencio y con poco cartel, y se ganó el respeto y el cariño de los hinchas a fuerza de entrega y goles: Milton Giménez.

Quizás por ese “empate técnico” entre ambos se dé la contradicción de que el exNewell’s haya sido titular en los seis partidos post eliminación copera, pero que a la vez la Bestia haya ingresado siempre. En el caso de ambos, la clave es no estar tan pendientes en quién empieza desde el inicio y quién aparece como alternativa y reemplazo. Aquí, la inteligencia de los dos es aportarle lo mejor al equipo, y aprovechar y darlo todo en el tiempo que les toque jugar.

La inteligencia y el profesionalismo le permiten a Merentiel dejar todo con la camiseta de Boca, aunque no sea titular Manuel Cortina

Sí queda en evidencia que Giménez gana en este momento esa pulseada: apenas disputó 7 encuentros en el año, pero fue titular en los últimos seis. En cambio, Merentiel es el único del plantel que jugó todos los partidos del Apertura.

Pero los imponderables también están. Este lunes se confirmó que, ante Belgrano, el exBanfield sufrió un esguince leve en su tobillo derecho y su presencia para el partido ante Estudiantes de La Plata en La Bombonera está prácticamente descartada. Incluso, nadie asegura que llegue en condiciones óptimas al Superclásico. Así las cosas, Merentiel emerge de manera natural como su reeemplazo.

Zeballos perdió terreno en la consideración de Gago Santiago Filipuzzi

El que quedó más relegado es alguien a quien Gago le dio muchísimas oportunidades y hasta el momento no pudo aportarle al equipo lo que el entrenador pretende: Exequiel Zeballos.

El chico que después de dos graves lesiones fue catalogado como “el mejor refuerzo” cuando finalmente estuvo otra vez al 100% de su condición física, mostró algunos pasajes de individualismo que derivaron en roces con Cavani -el uruguayo le recriminó una acción en la que él estaba solo para definir y el juvenil lo desafió ignorándolo-, e incluso con el propio Gago en la ida ante Alianza Lima, la noche en la que la TV expuso al DT cuando, minutos después de hacerlo ingresar, le gritó: “Empezá a correr. Empezá a correr o te saco a la mierda. Dale. ¡Dale!”.

Con una sola competencia hasta junio, el entrenador intenta darles oportunidades a todos, para que se muestren y para que lo hagan dudar en sus elecciones. De hecho, en estas 13 fechas del Apertura Gago utilizó a 30 futbolistas. Entre ellos aparecen dos nombres que hoy no aparecen como alternativa en el equipo titular (Advíncula y Alan Velasco), quienes jugaron 10 encuentros.

En el listado aparecen nombres que supieron tener chances (Janson, Barinaga, Martegani, Miramón, Ayrton Costa) y hoy no. Y en Ezeiza también se suman al trabajo Nicolás Figal y Cristian Lema, a quienes en este contexto les costará volver al primer equipo y aportarán desde el lugar que les toque.Fue Marchesin quien resumió la actualidad boquense antes del partido con Belgrano: “Tenemos un técnico que genera una competencia interna muy linda. Tenemos muchos jugadores por puesto, Boca es un equipo grande y todos los que estamos dentro de la cancha tenemos la obligación de defenderlo de la mejor manera y tratar de ganar cada partido”.

En resumen, el equipo ideal de Fernando Gago en Boca hoy formaría con: Marchesin; Blondel, Battaglia, Rojo, Blanco; Zenón, Ander Herrera, Delgado; Palacios; Cavani y Giménez. Todos los demás corren de atrás.

