El 13 de enero de 2021, en una semifinal de la Copa Libertadores de 2020 –cuarentena mediante–, Santos eliminó a Boca al superarlo por 3 a 0. El comienzo del segundo tiempo fue a puro desconcierto para el equipo xeneize: Frank Fabra se llevó una tarjeta roja por un pisotón a un rival. Tras cometer una falta contra Marinho en un salto, el defensor apuntó al estómago del delantero con los tapones, justo cuando caía, delante de la mirada del árbitro Wilmar Roldán, que enseguida lo expulsó.

Otra vez, el colombiano perdió el eje. Este sábado, en Río de Janeiro, en una final de Libertadores. “No supimos aprovechar el hombre de más”, lamentó Sergio Romero, el arquero de Boca, en una referencia evidente a la actitud del defensor lateral izquierdo. “Hicimos una gran Copa. Tuvimos muchas chances de ponernos en ventaja, y de empatar. Sobre el final se nos escapó”, señaló el arquero, que insistió, una vez más, en ese hecho puntual: Fabra quedó en el ojo de la tormenta. Un histórico del mundo Boca, que a veces extravía la compostura.

Aquella noche negra de Fabra frente a Santos

“No supimos aprovechar el hombre de más, pero creo que Boca hizo una gran Copa”, recalcó Romero, molesto con su compañero y con la hipótesis de que Boca, con un jugador más, estaba a tiro de la igualdad. Porque se había beneficiado de la expulsión de John Kennedy. Y jugó 11 minutos (apenas 11 minutos) con un intérprete más. Hasta el incidente fatídico. ¿Qué pasó?

En una jugada en el área del conjunto tricolor, Boca pidió un penal por una mano y los jugadores comenzaron a discutir con Roldán, el mismo árbitro de aquella vez. Mientras el árbitro esperaba el llamado por la resolución del VAR, en medio del tumulto, Nino y Nicolás Figal comenzaron a empujarse, hasta que apareció Fabra, que aprovechó que Roldán estaba de espaldas, para dar un cachetazo al defensor de Fluminense.

¡CACHETAZO DE FABRA SOBRE NINO EN EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO DEL ALARGUE!



El juez colombiano le mostró a su compatriota la tarjeta amarilla, hasta que recibió el llamado de la herramienta de video y al revisar la jugada decidió aplicarle la roja. No había dudas. “Cuando quedamos con un hombre más pensaba que podíamos empatar, y si empatábamos, cambiaba el partido, pero la expulsión hizo parejo el partido”, comentó Jorge Almirón, el director técnico.

Al ser consultado sobre esa jugada, el entrenador respondió: “Vimos que el jugador de ellos cayó y tocó la pelota con la mano. Estábamos esperando y cuando dijeron que hay VAR pensé que iban a revisar esa jugada. Pero el cuarto árbitro me avisó que no estaban revisando esa jugada y yo no entendía. De acá no se vio lo que pasó y nos sorprendió la expulsión. No puedo decir mucho más que eso”.

Fabra dio y recibió; el colombiano vuela por una patada y más tarde aplicará una cachetada. Anibal Greco

El cachetazo hizo recordar a otro, dado por el mismo protagonista. Con la particularidad de que la víctima fue un compañero. En marzo de 2021, en el inicio de Boca vs. Talleres por la Copa Liga Profesional, el conjunto cordobés se puso al frente con un gol de Carlos Auzqui. Tras una desatención en el fondo, Carlos Izquierdoz recriminó a Fabra por la acción. ¿Qué había sucedido?

A los 12 minutos, un error en la salida fue capitalizado. Fabra soltó la marca de Diego Valoyes, que lanzó el centro que terminó en el gol de Auzqui. Al rato, las cámaras de televisión captaron un tenso cruce entre los jugadores de Boca. Mientras esperaban en una pelota parada, Cali se acercó enfurecido y se puso cara a cara con el colombiano. El lateral izquierdo reaccionó propinándole un cachetazo, que descolocó al zaguero central.

Aquel manotazo de Fabra a su compañero Izquierdoz

Ya este año, antes del partido de octavos de final en Buenos Aires con Argentinos Juniors, Fluminense se entrenó en el predio de Casa Amarilla. Y allí fue Juan Román Riquelme a recibirlo, a hacerlo sentirse como en casa. Tanto que regaló camisetas de Boca a algunos de los que ahora fueron rivales en la final. Marcelo, Paulo Henrique Ganso, Germán Cano y Felipe Melo charlaron con el vicepresidente. Cuando éste se abrazó con el ex defensor de Real Madrid, elogió a Fabra: “Aquél juega como vos”, le dijo Riquelme señalando al colombiano, que estaba allí. “Sí, un fenómeno. Top top”, replicó Marcelo. “Como vos en el Madrid, él para nosotros”, redobló Román. Para el ídolo, Frank es intocable.

