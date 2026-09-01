Milton Delgado se desgarró en Boca y se perderá el partido ante Vélez por la Copa Argentina

Una baja inesperada y de último momento. En la antesala del partido ante Vélez por la Copa Argentina, el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena deberá reformular su estructura al recibir la información que Milton Delgado no podrá estar en el partido de este miércoles en Córdoba, por sufrir una lesión muscular en el entrenamiento de este martes.

Delgado se quedó afuera de la lista de convocados, ya que no pudo terminar la práctica y los estudios médicos posteriores al entrenamiento arrojaron que sufrió una distensión en uno de sus isquiotibiales. Si bien no hay plazos oficiales para su recuperación, ya está claro que no estará ante el conjunto de Liniers, pero tampoco podrá jugar ante Gimnasia de Mendoza el próximo sábado, por el torneo local.

Frente a un calendario con tantos compromisos, el entrenador xeneize buscará tener a Delgado el martes próximo en el encuentro de la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana ante San Pablo, en la Bombonera. La idea del cuerpo técnico es evaluar cómo mejora el volante, ya que antes había sufrido una molestia similar en el empate ante Racing, en Avellaneda, hace apenas 10 días.

🚨AHORA | MILTON DELGADO no terminó bien la práctica y se quedó AFUERA de la LISTA DE CONCENTRADOS vs Vélez.



⚠️Había salido los últimos 2 partidos y venía 'cargado'. pic.twitter.com/mNDQWYCnZU — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 1, 2026

Frente a este escenario de no pode tener a Milton Delgado, para el partido de este miércoles ante Vélez, el Vasco Arruabarrena no podrá repetir su mediocampo ideal y está considerando probar a Tomás Belmonte y a Camilo Rey Domenech. La otra alternativa que se especula podría evaluar sería incluir a Sebastián Villa entre los titulares.

La posibilidad de sumar al delantero colombiano desde el arranque, implicaría modificar su dibujo táctico, con Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar como doble volante central. El colombiano sería uno de los tres que podrían jugar detrás de Miguel Merentiel, junto a Alan Velasco y Leonel Flores.

Esta baja de Delgado se suma a las de Tomás Aranda y Adam Bareiro, ambos afuera de las canchas por un largo tiempo, aunque también está afuera Ayrton Costa, por un desagarro en uno de sus isquiotibiales. En principio, para reemplazarlo aparece Marco Pellegrino, pero Arruabarrena podría decidir que siga Facundo “Jagger” Herrera como segundo marcador central.

Por lo tanto, se cree que Arruabarrena podría alinear este equipo para jugar en el Kempes: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Belmonte o Rey Domenche; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

La palabra de Paredes

El cruce entre Boca y Vélez por la Copa Argentina tendrá una lupa importante sobre el árbitro del encuentro Sebastián Zunino, ya que en el último partido del conjunto de Liniers, el entrenador Guillermo Barros Schelotto, se mostró muy molesto por algunas acciones en contra de su equipo en los últimos encuentros.

Frente a este escenario, Leandro Paredes fue consultado por lo que espera del duelo en Córdoba y el capitán de Boca fue muy claro en su mensaje: “Esperamos que los protagonistas sean siempre los jugadores y no los árbitros. Somos el club más grande del país y tenemos que seguir en las tres competencias”.

Después, Paredes habló acerca de su evolución física: “Estoy bien físicamente. Me voy soltando de a poco. Tenemos muchos compromisos por delante y todos tenemos que estar disponibles para seguir competitivos”.