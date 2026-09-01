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Dos jugadores de Tigre y Barracas terminaron enredados en el piso y el árbitro tuvo que para el partido

González y Barrios forcejearon en el césped mientras la pelota seguía en juego y Facundo Tello debió intervenir para separarlos; más tarde, el juez revisó en el VAR un posible penal que no cobró para El Guapo

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González y Barrios protagonizaron un forcejeo que obligó a detener el partido
González y Barrios protagonizaron un forcejeo que obligó a detener el partido

Tigre y Barracas Central empataron 0-0 este lunes por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro debió ser detenido en el segundo tiempo por una llamativa situación: dos jugadores quedaron forcejeando en el piso mientras la pelota continuaba en juego y el árbitro Facundo Tello tuvo que interceder para separarlos.

El episodio ocurrió a los 22 minutos del complemento, cuando Santiago González avanzaba con la pelota en dirección al arco rival, a la altura de tres cuartos de cancha. Rafael Barrios se estiró, consiguió quitársela y quedó tendido sobre el césped. Tello permitió que la acción continuara. El futbolista de Tigre cayó encima de su rival y un compañero del jugador de Barracas cambió de frente para alejar el peligro.

Mientras la pelota seguía en movimiento, González y Barrios quedaron enredados en el piso. Ambos comenzaron a forcejear, se hicieron reclamos mutuamente y no se permitían levantarse, aunque no llegaron a lanzarse golpes. En un momento, el jugador de Tigre miró hacia el árbitro y levantó una mano en señal de queja.

Tello, que seguía con la mirada el desarrollo de la jugada, aparentemente fue advertido mediante el intercomunicador y se dio vuelta para observar lo que ocurría. Al comprobar que el cruce continuaba, detuvo el partido y se acercó para dialogar con los dos futbolistas y separarlos.

El encuentro tuvo otra situación particular a los 36 minutos del segundo tiempo, cuando Tello fue convocado por el VAR para revisar una posible infracción dentro del área de Tigre durante un córner a favor de Barracas.

Cuando el centro llegaba desde la izquierda del arquero, Jhonatan Candia corrió hacia el primer palo y Nahuel Banegas lo sujetó de la camiseta para intentar detener su avance. El atacante consiguió escapar, pero quedó con la remera visiblemente desplazada, uno de sus brazos afuera y la prenda lisa que llevaba debajo a la vista. Mientras intentaba alcanzar la pelota, levantó una mano para reclamar la infracción, aunque finalmente no logró cabecear.

Tello observó la acción en el monitor ubicado fuera del campo de juego y regresó a la cancha mientras les pedía paciencia y espacio a los futbolistas que se le acercaban. Luego se abrió su micrófono para que la explicación pudiera escucharse en todo el estadio: “Luego de la revisión, observó que es una sujeción normal de juego y no tiene impacto. Saque de arco”.

De esa manera, el árbitro decidió no sancionar penal para Barracas. El marcador no se modificó y el encuentro disputado en el estadio José Dellagiovanna terminó sin goles. Con este resultado, Tigre alcanzó los 12 puntos y quedó en la segunda posición, mientras que Barracas llegó a las diez unidades y se ubicó noveno.

Por la octava fecha, Barracas Central enfrentará a Argentinos Juniors el próximo lunes a las 19. El siguiente lunes, 14 de agosto, deberá medirse con Banfield, a la misma hora.

Tigre, en tanto, visitará a Gimnasia de La Plata este sábado a las 14.30 y recibirá a Rosario Central el domingo 13 a las 14.45.

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