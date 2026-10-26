Rodolfo Arruabarrena tras el triunfo sobre la hora de Boca ante Independiente: “Acá... con el culo no se gana”

“Acá... con el culo no se gana”. Rodolfo Arruabarrena se sentó ante la prensa después de un triunfo de Boca tan agónico como valioso (1-0 frente a Independiente, con un cabezazo de Facundo Jagger Herrera, a dos minutos del final), decidido a valorar públicamente lo logrado por sus dirigidos, espantando cualquier cuota de fortuna que le quitara brillo.

El saludo del Vasco a sus jugadores

“Se gana con el trabajo, con la concentración, con no tantos días libres, viajes... Esto es fruto del trabajo y de tener un grupo de muy buenos jugadores”, apuntó el Vasco Arruabarrena tras escuchar si Boca tenía la suerte del campeón. El conjunto xeneize consiguió una victoria que vale más que tres puntos. Se aseguró un lugar en los playoffs del torneo Clausura y se adueñó otra vez del liderazgo en la tabla anual (57 puntos, uno más que Rosario Central) y va por todo.

🤣 "ACÁ CON EL C... NO SE GANA"



🏆 El Vasco Arruabarrena fue consultado sobre la "suerte del CAMPEÓN" y su respuesta fue contundente... ¿se le terminará dando al Xeneize? pic.twitter.com/EDPmXA7V5d — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

Arruabarrena esperó a los jugadores en el interior del pasillo que conducía al vestuario y los saludó efusivamente, a uno por uno. “Con todo este trajín, los chicos han dado la cara, no puedo quejarme. Sería un desagradecido si me quejo de las ganas y el orden que han tenido. La profesionalidad que muestran es muy buena. Pero bueno... no hemos ganado nada”, señaló Arruabarrena, sin abandonar su mesura habitual.

"PODER DARLE UNA ALEGRÍA A NUESTRA HINCHADA". Luego del agónico triunfo 1-0 ante Independiente, que dejó a Boca en la cima de la Tabla Anual, el Vasco Arruabarrena ya palpitó el SUPERCLÁSICO del próximo domingo en La Bombonera... 🔥 pic.twitter.com/qAhQLlJVKl — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

El entrenador se refirió al joven Herrera: “Estoy contento con él, necesitaba convertir, tiene buen juego aéreo, tiene pocos partidos y va adquiriendo experiencia. Pero sabe que tiene que tener los pies en la tierra, ir partido a partido y aprovechar las oportunidades. Supongo que la familia estará contenta, como está el grupo con él. Fue un gol que vale tres puntos, que nos da la opción de mantenernos en la parte alta de la anual a falta de dos partidos. Ojalá que siga sumando goles, como (Lautaro) Di Lollo y el resto de los chicos”.

Facundo "Jagger" Herrera celebrando su gol de cabeza ante Independiente Gonzalo Colini - La Nación

El técnico ya empezó a pensar en el superclásico del próximo domingo, ante River, en la Bombonera: “Ahora sí me tengo que ocupar, tenemos que mejorar para el clásico y tratar de darle una alegría a nuestra gente, en nuestra casa. Queremos seguir estando en la parte alta del campeonato”.