La historia entre Boca y Sebastián Villa parece no tener fin. Al libro con capítulos polémicos, se sumó otro. El colombiano firmó un contrato para incorporarse al club Kasimpasa, de la Superliga de Turquía. Lo cierto es que, tras ser condenado en junio pasado a dos años y medio de prisión en suspenso por violencia de género, el colombiano volvió a generar un conflicto y el Xeneize tomaría una medida determinante con el delantero, debido a que desde el club de la Ribera dicen que no está cumpliendo el contrato que tiene hasta diciembre de 2024.

Hace algunos días se mencionó el interés de Kasimpasa en el futbolista de 27 años. Ahora, la negociación ya está avanzada para que Villa se mude a Turquía con un contrato de dos años. Pero la determinación de Boca es que demandará ante la FIFA tanto al club turco como al jugador, que se considera libre porque no puede entrenarse con sus compañeros. Pero la dirigencia del Xeneize mantiene su postura y Villa puede practicar pero no jugar hasta que no resuelva su situación ante la Justicia. Y a esto se suma un problema más. Días atrás, el Xeneize recurrió a FIFA para que hiciera una excepción y pudiera liberar el cupo de extranjero por un jugador condenado por la justicia que no juega en el primer equipo, pero este pedido todavía no fue autorizado por el ente que regula el fútbol en el mundo.

ARCHIVO - El delantero colombiano Sebastián Villa, del club argentino Boca Juniors, durante el partido contra Corinthians de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores, el 28 de junio de 2022, en Sao Paulo. (AP Foto/Andre Penner)

Vale destacar que Sebastián Villa fue condenado en junio pasado a dos años y medio de prisión en suspenso por violencia de género. Esa condena se da con ejecución condicional, permaneciendo por ahora de manera excarcelable. El colombiano ya había sido notificado con anterioridad de que, en el caso de que sucediera aquel veredicto, no sería más tenido en cuenta para ponerse la camiseta azul y oro. Ahora bien, no existió como consecuencia ninguna rescisión del contrato y al no estar, por ahora, privado de su libertad, en el predio que la institución tiene en Ezeiza siempre se lo esperó para que cumpliera con los entrenamientos del día a día.

No obstante, Villa y su entorno empezaron a planear una suerte de estrategia para desligarse unilateralmente y rehacer su vida privada y futbolística lejos del país. Es por eso que por estas horas ya comenzó el rumor desde varios medios de Turquía del acercamiento del colombiano a Kasimpasa, equipo que milita en la Superliga de ese país y que comenzó ganándole a Ankaragucu por 3 a 2 en el duelo correspondiente a la primera fecha del campeonato.

La polémica publicación de Boca por el cumpleaños de Sebastián Villa Instagram @sebastian14villa

De todos modos, Riquelme y sus laderos quieren desprenderse del futbolista, pero mediante una venta y no tener que esperar hasta diciembre de 2024 para verlo salir: principalmente, para que les ingrese algo de dinero, algo que desaprovecharon en el pasado, aun cuando el escándalo de la denuncia judicial ya había explotado. Lógicamente y más que nunca, ningún club ha tenido la intención de entablar un diálogo con las oficinas del Consejo de Fútbol.

El colombiano jugó 172 partidos oficiales con la camiseta de Boca y anotó 29 goles. Además, conquistó siete títulos: la Supercopa Argentina 2019 y 2023, la Superliga 2019-2020, la Copa Diego Armando Maradona 2020, la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga 2022 y la Liga Profesional 2022.

LA NACION