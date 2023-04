Valentín Barco, con la Bombonera a sus pies: el pibe de 25 de Mayo que recorría más de 400 kilómetros por día para entrenarse en Boca

escuchar

¿Cuántas virtudes se le pueden contabilizar a Valentín Barco? Es cierto, tiene 18 años, con sólo cinco dedos alcanza para señalar los encuentros que jugó con Boca en la máxima categoría y, por ende, la prudencia en estos casos es primordial. Fue la figura descollante del triunfo (2-1) ante Deportivo Pereira en su debut en la Copa Libertadores: es un caso especial, ya que no se trata de una aparición repentina, inesperada, desconocida. El chico de 25 de Mayo rompió con las cadenas de meses sin poder jugar por un abanico de especulaciones, puso al hincha de Boca de pie y hasta Javier Mascherano lo citó para disputar el Mundial Sub 20 en Argentina.

Desde hace años, el mundo xeneize tiene fijadas sus condiciones y exige su titularidad. Y llegó su momento: se adueñó del puesto y con un puñado de “horas de vuelo” reverdeció su condición de “promesa”.

Personalidad. Actitud. Técnica. Inteligencia. Criterio. Seguridad. Calidad. Pulmón y corazón . Es cuestión de que Jorge Almirón (el primer técnico que apuesta por él) continúe otorgándole la posibilidad de mostrarse en la primera división para que ahonde esos aspectos que, se insiste, hace tiempo se palpan en su juego y que los recientes desafíos no condicionaron.

Porque si bien fue Miguel Ángel Russo el que le permitió su estreno como futbolista profesional en una formación alternativa ante Unión, en 2021 (1-1), y que días posteriores fue Sebastián Battaglia, por entonces técnico de la reserva, el que le dio la chance frente a Banfield (0-0) y San Lorenzo (0-2) cuando la Liga Profesional obligó a Boca a jugar con los chicos por el aislamiento obligatorio del plantel profesional al volver de Brasil –en tiempos de pandemia-, el actual entrenador es el que le brinda la confianza.

Es verdad que la idea con la que Almirón llegó a la entidad de la Ribera tenía a Frank Fabra como lateral izquierdo titular. Sin embargo, entre el esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla del colombiano y el malestar que le generó el rendimiento de Agustín Sandez ante el Ciclón, en su estreno al mando de Boca, Almirón decidió darle la oportunidad a Barco. Tanto le gustó que lo sostiene y el chico, oriundo de 25 de Mayo, cumple con las expectativas y le devuelve la confianza al técnico .

No fue nada fácil el contexto de su ingreso. La primera prueba la rindió ante Estudiantes, el sábado. Cuando el altoparlante anunció su titularidad, las tribunas aturdieron con aplausos al juvenil. La visibilidad que recuperó el torneo de reserva en la televisión, sumado a aquellos compromisos en los que el Colo debió funcionar como rueda de auxilio junto a otros jóvenes, ayudaron a la promoción de su estilo. Tuvo un desempeño correcto y por momentos levantó a la gente con su manera criteriosa de mover la pelota o alguna pisada, pero el reestreno personal tuvo sabor amargo por la derrota (0-1) en una Bombonera nerviosa.

Valentín Barco, de 18 años, se movió en el campo de juego con la naturalidad de un experto en la Copa Libertadores LA NACION/Mauro Alfieri

No le tocó un escenario sencillo, pero haberse raspado como delantero de Sportivo de 25 de Mayo cuando era un nene le permitieron curtirse para sobrellevar una Bombonera ardiente y un grito que bajó con furia: “¡Movete, Xeneize, movete, movete y dejá de joder!”. Pero Barco, que llegó a Boca porque el veterano descubridor de talentos Ramón Maddoni dio el visto bueno, ni se inmutó o por lo menos lo supo disimular, porque siguió jugando con aplomo en medio de un concierto de tensión absoluta: “¡Sáquense la camiseta y dénsela a la hinchada que juega mejor!”, “¡Jugadores, la c… de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie!” y “¡No rompan las pelotas, a ver si se dan cuenta que están jugando en Boca!”.

Barco esperó su momento. Y el premio fue una cancha ovacionándolo. A base de sacrificios y algunos acciones que lo relegaron, construyó este presente. Tuvo un inicio sufrido y tal vez eso lo forjó como un “pibe duro”. Es que nunca se rindió, ni cuando lo señalaron por algún acto de indisciplina ni cuando durante tres años n o tuvo lugar en la pensión xeneize y eso lo obligó a viajar cuatro veces a la semana y recorrer los más de 400 kilómetros, ida y vuelta, que separan La Boca de su 25 de Mayo natal .

Anoche se lució en cada faceta. Fue el líder del encuentro en las estadísticas referidas a toques de pelota (103), faltas recibidas (8), recuperaciones (13), duelos ganados (21) y gambetas (4). Incluso, siendo su debut en la Libertadores y con sus 18 años, ya quedó en el primer lugar general de algunas de esas estadísticas. “ Es un orgullo enorme, la gente me banca mucho. Les agradezco todo el cariño, que se nota todos los días ”, declaró sonriente tras el triunfo. Y su mamá Patricia lo celebró con la misma emoción, porque ella recuerda los días en que las cosas no salían: “Había veces que no teníamos nada de plata. ‘Tenemos para el gas y el peaje. Vamos y llevamos el mate’, le decía yo. ‘Sí, ma, vamos’. El preparaba el mate y el sándwich que le daba lo partía a la mitad para darme a mí. ‘Ma, yo sé que vos tenés hambre también’. Ha ido hasta con fiebre a entrenar, vomitando...”, contó hace un tiempo su madre en TyC Sports.

El primer contrato lo firmó en 2020, lo extendió en 2021 y, como se terminaba a fines de este año, en Boca se desesperaron: sin minutos en primera, el chico –y su entorno- empezaron a dudar sobre la mejor opción a futuro. No obstante, volvió a estampar la firma en un mejor vínculo, pero el arreglo terminó siendo por apenas una temporada más: culminará a fines de 2024. “Siempre me quise quedar. Ojalá pueda seguir vistiendo esta camiseta muchos años más. Estoy cumpliendo un sueño, por eso decidí quedarme a pelearla ”, posteó en Instagram el pasado febrero. Dos meses después, fue ovacionado por la gente, elogiado por su DT y abrazado por sus compañeros.

Y volvió tan loco a Almirón, que el DT, que suele apelar a la cautela a la hora de hablar de cada uno de sus nuevos futbolistas, dejó una frase que permite dimensionar qué tipo de partido jugó Barco ante Deportivo Pereira: “Ganamos a lo Boca un partido de Copa. Todavía no puedo creer el pase que metió Barco en el momento del partido en el que estaba. Vi la repetición: no fue un centro, fue un pase atrás. No lo puedo creer”.

Valentín Barco vive un sueño, pero no quiere quedarse dormido y pretende seguir explotando sus enormes condiciones. Y en el camino, deberá dejar su idilio con el hincha de Boca, porque desde el 20 de mayo próximo se disputará el Mundial Sub-20 y el lateral izquierdo es una de las fichas importantes de la selección argentina juvenil. Si bien no fue convocado al último Sudamericano de la categoría por sus conflictos con Boca por la no renovación de su contrato, Mascherano siempre lo tuvo como una de piezas claves, tanto que era el capitán del equipo.

Lógicamente los fanáticos xeneizes ya hacen cuentas porque el “Colo” se perdería, si la selección argentina llega a la definición del Mundial, seis partidos de Boca (2 por la Copa Libertadores y 4 por el torneo local). Pero a él en este momento poco lo detienen estas cuestiones, Barco no puede salir de su romance con los xeneizes, por eso se fue a dormir, con ese sueño que tanto tiempo guardó en su almohada y hoy ya lo vive: “Los más grandes me abrazaron y felicitaron, me dijeron que siga así. Todos saben lo que trabajé para tener esta oportunidad y ahora trato de devolverlo dentro de la cancha ”.