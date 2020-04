Franco Tossi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de abril de 2020 • 15:34

La repercusión ya traspasó las redes sociales y todo está en manos de la justicia. Las imágenes de Daniela Cortés, la (ex) pareja de Sebastián Villa, provocaron una reacción de oficio para proteger a la colombiana, de 23 años. Todo después de que se conocieran videos y fotos en los que Cortés estaba golpeada, ensangrentada, con lágrimas llenas de miedo, exponiendo una supuesta violencia de género. Ella está alojada sola en el country Saint Thomas de Esteban Echeverría, y debido a la viralización de las imágenes, la policía bonaerense se presentó en el lugar para contener a la joven, que estaba sola en la casa. Allí mismo se le tomó la denuncia , en la cual intervino la UFI (Unidad Funcional de Instrucción) 3, de Lomas de Zamora, según le confiaron a LA NACIÓN fuentes policiales. Si Villa pretende regresar al lugar, no podrá: "Pedimos ante la Justicia una restricción de acercamiento", sostuvo a este diario Fernando Burlando, abogado de la víctima.

Hay una mezcla de sensaciones en las casas de los dirigentes de Boca. De un club que sigue aturdido por la noticia. Ninguna buena, claro está. Esa sangre caliente, por ejemplo, llevó a Matías Daglia, miembro de la comisión directiva, a expresarse en su Twitter: "Tolerancia 0 (cero)". Y eso tampoco cayó del todo bien en muchos de sus compañeros. "A todos no nos molestó porque lo conocemos bien, a otros sí. El tema no pasa por no querer apoyar a la chica, sino que por la exposición. No es momento de hablar, salvo en los comunicados oficiales que vayamos sacando", le comentó a este diario una fuente de la directiva. El semblante viaja entre la indignación y la bronca en el Mundo Boca. "A este pibe la fama lo perdió y ahora lo van a desplumar", agregó otra fuente de más alto rango. El hecho de que Cortés tenga como defensor a Burlando ya es motivo suficiente para generar preocupación entre los dirigentes xeneizes: "Si está él, la mano viene pesada para Villa".

Igualmente, por ahora no quieren referirse a una posible rescisión de contrato, algo que la gran cantidad de hinchas en las redes sociales exigen desde anoche. Sin embargo, no pueden creer lo que están viviendo. "Ameal está amargadísimo por el hecho de que Boca esté en las portadas de las páginas policiales. Tantas personas que en Boca trabajamos para mejorar la imagen del club, para hacerlo más grande, para dejar una huella. Tanto ponemos de nosotros sin esperar nada a cambio y después te encontrás con esta gente que hace añicos nuestro trabajo, que causa daño y que te pone en la tapa de todos los diarios", aportó enojado otra fuente. En Boca se agarran la cabeza. Hora tras hora empeora la situación para Villa, una de las figuras del campeón, que de héroe pasó a ser el peor de los villanos.

¿Denuncia cruzada?

Una versión judicial indica que Villa denunció a su pareja. El futbolista habría declarado que lo estaban extorsionando y que su pareja le exigía hasta 100 mil dólares.

Solo cinco clubes de Primera tienen protocolo para casos de violencia de género

Rosario Central, Newell's Old Boys, San Lorenzo, Vélez Sarsfield y Racing son los únicos clubes de la primera división del fútbol argentino que cuentan con un protocolo para casos de violencia de género, según un relevamiento de la agencia Télam. Una deuda puesta nuevamente en evidencia con la denuncia al delantero colombiano de Boca Juniors Sebastián Villa.

En diciembre de 2019, Racing fue el primer club bonaerense en anunciar la implementación de un protocolo, en su caso a través de un convenio con la Organización de Naciones Unidas (ONU). "Centrado en prevenir la violencia de género y garantizar el acceso a servicios de atención a mujeres y niñas en situación de violencia, el compromiso de Racing Club con la Iniciativa Spotlight firmado en la sede de la institución deportiva será puesto en práctica de inmediato", informó entonces la institución de Avellaneda.

El anuncio de Racing pareció una reacción a la denuncia de un mes antes a su delantero Jonatan Cristaldo , acusado de violencia por su mujer y madre de sus dos hijos y que, sin embargo, continua integrando el primer equipo de la "Academia".

En noviembre pasado, Rosario Central y Newell's ya habían puesto en práctica, a través de sus secretarías especializadas, experiencias similares; y un año antes, en 2018, Vélez Sarsfield abrió su área de género. El club de Liniers, de hecho, impuso una cláusula específica en el contrato del volante Ricardo Centurión, con denuncias por violencia de género en 2017.

San Lorenzo de Almagro, en febrero de este 2020, fue el último club de la Superliga en poner en marcha un "Protocolo de Prevención y Acción Institucional contra la Violencia de Género".

"Este protocolo tiene como finalidad prevenir toda situación que implique violencia y/o discriminación por cuestiones de género, orientación sexual e identidad de género propiciando ámbitos que favorezcan la sensibilización y visibilización de esta problemática así como también abordar adecuadamente las consultas y denuncias recibidas, brindando apoyo y contención integral a las víctimas y sus familias", explicó la institución.