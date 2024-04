Jorge Martínez fue condenado a un año de prisión por abusar sexualmente de Florencia Marco

Escuchar

Jorge Martínez, exDT del plantel femenino de Boca Juniors, fue condenado a un año de prisión en suspenso por haber sido considerado culpable del delito de abuso sexual simple, en perjuicio de Florencia Marco, jefa de prensa del equipo, en un hecho ocurrido en la mañana del 30 de marzo de 2022 dentro del Complejo Predio Pompilio que el club tiene junto a la Bombonera.

Así lo determinó el juez Sergio Paduczak, a cargo del Tribunal Oral y Correccional Nº 22. De todas maneras, no será de prisión efectiva por tratarse de una condena menor a tres años, ya que en ese caso es un delito excarcelable. Por un expreso pedido del Dr. Ángel Romero, abogado de la defensa, el exlateral derecho escuchó la sentencia junto a su esposa y a sus hijos.

Florencia Marco, durante la lectura del veredicto Enrique García Medina

Más allá de esta causa en sí, el fiscal Marcelo Martínez Burgo anunció que también le pedirá a “la Fiscalía del Distrito de La Boca que intervenga en los delitos de falso testimonio de los señores Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado”.

Fueron momentos de mucha emoción en el recinto. Cuando anunciaron el veredicto, Marco rompió en llanto y se abrazó a su abogada, Andrea Lucangioli. Su madre, a su lado, primero gritó: “Gracias Diosito”, y luego abrazó a su hija mientras le decía: “Llegó el día”.

“Esta persona le arruinó la vida a toda la familia”, le dijo, muy movilizada, la madre de Florencia a las personas que estuvieron en la sala. Y agregó: “Muchas gracias por acompañarla”. Marco, en tanto, en un momento del alegato del abogado defensor optó por retirarse “para evitar seguir escuchando tantas mentiras juntas”, según dijo.

Ya en el ingreso de ambos a Comodoro Py 2002 se intuía este desenlace. Porque mientras Jorge Martínez arribó a los Tribunales de Comodoro Py nervioso y “desilusionado porque el juez debió ser recusado”, según declaró a los medios, y repitiendo una y otra vez que “no se pudo comprobar que hubo tocamiento, que es lo que dice la denuncia”, Marco llegó serena y anticipando: “La verdad saldrá a la luz, después del accionar de estos días que fue acorde a todo lo que tuve que vivir durante todo este tiempo”.

"La verdad saldrá a la luz"; había anticipado Florencia Marco antes de ingresar a los Tribunales de Comodoro Py Enrique García Medina

Fue una jornada que se hizo larga en los Tribunales de Comodoro Py, donde desde las 10.30 se leyeron los alegatos. El fiscal Martínez Burgo detalló los hechos y aseveró que el relato de Marco para narrar su padecimiento “fue siempre el mismo” y que “agotó todas las instancias posibles dentro del club antes de recurrir a la Justicia”, algo que recién hizo “cuando notó que todos hicieron oídos sordos para contenerla y ayudarla”.

Al mismo tiempo, remarcó las contradicciones de la defensa y aseveró que hubo testimonios de los testigos elegidos por la defensa en los que se afirmó que tanto Jorge Bermúdez como Marcelo Delgado sabían de los hechos denunciados por Marco. Luego, pidió una condena de tres años de prisión.

Luego de un breve cuarto intermedio que él mismo pidió para ir al baño, el abogado de Martínez realizó un extenso alegato, de más de dos horas. En él, primero se disculpó ante el juez por haber pedido su recusación (“No es nada personal”, dijo). Luego afirmó que “a lo largo de todo el acto procesal no se demostró la existencia del delito denunciado”.

Además, remarcó “el nivel de profesionalismo del señor Martínez. Desde que él llegó, Boca ganó todo y eso implica una unión y una cuestión psicológica muy importante. Si fuera un maltratador, ¿cómo se explican los tremendos resultados deportivos que consiguió?”.

El juez Sergio Paduczak, a cargo del Tribunal Oral y Correccional Nº 22, durante la parte final del juicio. Enrique García Medina

Luego compartió fotografías de una fiesta de fin de año de Boca a la que denunciante y acusado asistieron. Y realizó un planteo al menos llamativo: “Si realmente Martínez hubiera tenido intención de abusar de la señora Marco, ¿qué mejor escenario para hacerlo que el de una fiesta?”.

El letrado sostuvo también que “no se ha probado la existencia de ningún hecho de violencia de género, ni abuso, ni tocamiento. Y queremos que quede claro que mi defendido nunca abusó de nadie”.

Una vez más, el Dr. Romero planteó que pedirá la nulidad procesal del juicio. “Usted ha tomado una posición acusadora que no corresponden para un juez de la causa, lo que manifiesta una violación al derecho de defensa de mi defendido”, le dijo al Dr. Paduczak, además de anunciar que ya existe un “recurso de queja” en Casación. Finalmente pidió la absolución de su defendido, Jorge Martínez y cuestionó: “Descreo que en este tribunal haya justicia”.

Antes de que se retire para analizar lo ocurrido en el debate y volver con un veredicto, el Juez le cedió la palabra a Jorge Martínez, quien con la voz entrecortada dijo: “Muchísimas gracias por dejarme hablar. Le agradezco a mi familia porque cree en mí. Soy inocente, jamás le falté el respeto a nadie. Soy una persona que hace su trabajo de la mejor manera y tratar de competir, y eso le transmití a mis jugadoras. Lamentablemente un hecho desafortunado te trunca todos los proyectos que uno tiene. Nada más”.

Una definición XL

Lo que podría haber sido un juicio breve se extendió más de lo previsto. Inicialmente, el viernes 22 de marzo se resolvía todo. Pero el abogado defensor Ángel Romero pidió un cuarto intermedio para preparar su alegato y todo pasó para el lunes siguiente.

Luego de ese fin de semana hubo novedades y postergaciones. Cuando la Justicia parecía tener allanado el camino para dictar sentencia, el abogado de Martínez pidió la recusación del juez y la nulidad del proceso, y todo quedó en stand by por 48 horas.

Jorge Martínez junto a su abogado Ángel Romero, en la llegada de ambos a Comodoro Py Enrique García Medina

Lo llamativo es que ese pedido de recusación fue realizado un domingo, y por fuera de los canales habituales de este tipo de planteos, que suelen ocurrir durante las audiencias. Es decir: es legal, pero “muy infrecuente y poco profesional”, de acuerdo a la visión Andrea Lucangioli, la abogada de Marco.

“Los fundamentos de la recusación son muy claros. El señor juez, a lo largo del debate oral del día viernes, se tomó la atribución de pasar a ser un fiscal de la causa, no un juez imparcial. Haciendo preguntas, repreguntas, preguntas inducidas, insistentes, capciosas. Todo para intentar obligar a los testigos a que afirmen una situación que nunca existió”, dijo el Dr. Romero. Martínez, por su parte, se declaró inocente y cuestionó ante las cámaras: “No pudo comprobarse que haya habido tocamiento. ¿De qué me acusan? Habría que preguntárselo a la señorita Marco”.

Entonces, el miércoles 27, justo antes de que comience la Semana Santa, se supo que la jueza Patricia Elisa Cusmanich le pidió a la defensa que el miércoles 3 de abril fundamente los motivos de su pedido de recusación del juez Paduczak. Ese mismo día se supo que la abogada rechazó esos argumentos y ratificó al juez de la causa para que la causa siga en sus manos.

Florencia Marco, la mujer que denunció a Jorge Martínez por abuso sexual Enrique García Medina

¿Falso testimonio?

El viernes 22 de marzo, Martínez, Marco y más de una docena de testigos propuestos por las partes y por la propia fiscalía (a cargo del fiscal Marcelo Martínez Burgo) prestaron declaración ante el juez. Entre ellos, los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca Mauricio Serna (de manera presencial), Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado (vía Zoom); el entrenador de la Octava División masculina del Xeneize, Enrique Álvarez; la futbolista de Boca Julieta Cruz y la exjugadora del club Yamila Rodríguez, actual Palmeiras de Brasil.

Tras la rueda de testimonios, el abogado de Jorge Martínez, Ángel Romero, solicitó un cuarto intermedio para preparar su discurso final. Por el lado de la querella, la doctora Andrea Lucangioli expresó que podría iniciar un nuevo proceso por falso testimonio contra Bermúdez y Delgado, ya que ambos manifestaron no haber tenido conocimiento de lo sucedido, algo que contrasta totalmente con los dichos de Marco, quien aseguró haber hablado sobre el tema con ellos y con Raúl Cascini un año antes de presentar la denuncia en el club y en la Justicia y que ellos le habían prometido tomar decisiones y le aseguraron que tanto Juan Román Riquelme como su hermano Cristian se encontraban al tanto de lo que estaba pasando.

Florencia Marco, la empleada de Boca que denunció por abuso sexual a Jorge Martínez Mauro Alfieri

En las audiencias de los testigos hubo además declaraciones cruzadas. Por ejemplo, cuando Julieta Cruz dijo no saber nada con respecto al supuesto hecho y cuando, minutos después, Yamila Rodríguez desde Brasil contó que Marco les había contado lo sucedido tanto a ella como a Cruz, durante un viaje en remis. O cuando Serna cruzó a Marco en los pasillos de Tribunales y, tras expresarle su apoyo, defendió la inocencia de Martínez y aseveró ante el juez que él tampoco sabía nada sobre la situación vivida por Florencia. ¿Un nuevo “pacto de caballeros”? En tanto, otra testigo que ya no forma parte del club sostuvo la veracidad del relato de Florencia y que, si bien muchas chicas han sido víctimas de las conductas del ahora exDT, la mayoría de ellas callan “por miedo”.

Una denuncia no escuchada

Marco y Martínez compartieron espacio de trabajo durante más 12 meses, desde enero de 2022 hasta febrero de 2023. De acuerdo al testimonio de la denunciante, durante todo ese lapso sufrió abusos de todo tipo de parte de Martínez. “Nadie cuestionaba si él venía y en lugar de hablarte mirándote a los ojos, te miraba los pechos. Porque “él es así”. No se cuestionaba si venía y en lugar de abrazarte como una persona normal venía y te abrazaba y te tocaba tus partes íntimas. Porque ‘ya es parte de él’. Se empezó a normalizar el abuso dentro del equipo. El abuso sexual y el abuso de violencia. Y de poder. Cuando él me toca la cola (y esa es la denuncia que yo hago) traspasa todos los límites. Lo hizo de forma grosera, lo que me confirmó que me estaba abusando constantemente”, describió en charla con LA NACION.

Boca, por su parte, hizo oídos sordos ante la denuncia interna de la empleada. Marco alertó primero a sus jefes y compañeras de trabajo. Luego, a Jorge Bermúdez. Y por último, al Departamento de Inclusión e Igualdad, conducido por la entonces vicepresidenta del club, Adriana Bravo. Lejos de contenerla, le ofrecieron licencia por un mes, con goce de sueldo. Marco llevó el caso a la Justicia y, un año después, confía en que el caso no quedará impune. Por el momento, ningún directivo de Boca se comunicó con la víctima ni se refirió a la situación judicial de Martínez, cesanteado de su cargo en 2023, días después de conocerse públicamente la denuncia de la mujer.

“Estoy tranquilo porque confío en Dios y en la Justicia. Ninguna de las testigos acreditó que haya habido un tocamiento como plantea la señorita Marco. Nosotros (por él y sus abogados) vinimos a demostrar a la justicia la verdad. Soy inocente, estuve a disposición desde el primer momento y ahora solo resta esperar el fallo”, había afirmado Martínez tras la audiencia inicial. Y entonces se había defendido: “Mi familia está conmigo. Tengo dos nenas, una sobrina, una hermana, una madre. Y ellas están muy seguras de quién soy como persona. Yo amo a las mujeres, y jamás les faltaría el respeto”.