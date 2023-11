escuchar

RÍO DE JANEIRO.(Enviado especial).- La Policía Militar de Río de Janeiro sabe que ya no tiene margen de error. Su accionar está en el ojo de los miles de hinchas argentinos que llegaron y llegarán en estas horas a la ciudad. Escenas violentas como las que se vivieron en la tarde y en la noche del jueves en Copacabana no pueden repetirse. Eso escuchó el secretario de seguridad de Río en la primera reunión funcionarios argentinos desde la escalada violenta. Hubo un compromiso de las autoridades: por un lado, que en el banderazo no habría “ni un solo simpatizante de Fluminense” . Por el otro, que se aumentaría la cantidad de efectivos tanto en la Avenida Atlántica, que bordea la costa de Copacabana como en el Maracaná antes, durante y después de la gran final.

En este sentido, la Policía Militar de Río detalló a LA NACION cómo será el dispositivo que se empleará en el Maracaná: habrá “monitoreo de redes sociales” para evitar emboscadas y convocatorias cibernéticas de las barras (o “torcidas organizadas”, como se conocen aquí) de Fluminense, Flamengo, Vasco y Botafogo, trabajarán más de 2.200 efectivos de seguridad y se dispondrán 24 bloqueos en los principales accesos al principal coliseo deportivo de esta ciudad.

Vista aérea del Maracaná, escenario de la final de la Copa Libertadores 2023

“En total, se movilizarán más de 2.240 (dos mil doscientos cuarenta) policías militares, que trabajarán en la vigilancia de los alrededores del estadio, en los lugares de reunión de los hinchas de los clubes finalistas, además de en las principales puertas de entrada a la ciudad, de entrenamiento. centros y hoteles donde se hospedarán los integrantes de las delegaciones de ambos equipos”, respondieron las autoridades policiales por correo electrónico.

“En total, se instalarán veinticuatro puntos de bloqueo en los alrededores del Maracaná, donde agentes del Batallón Especial de Vigilancia de Estadios (BEPE) estarán trabajando para acercarse a los aficionados y comprobar la presencia de entradas antes de autorizar el acceso al estadio”, continuó el mensaje. Las autoridades cariocas agregaron: “Antes de acceder a los anillos de seguridad del estadio Maracaná, los aficionados de Fluminense y Boca Juniors pasarán por al menos dos puntos de control, donde empleados de la organización y policías de la BEPE comprobarán la autenticidad de la entrada para la gran final. La planificación también prevé que unidades subordinadas al Comando de Operaciones Especiales (COE) actuarán en apoyo del Batallón Especial de Vigilancia de Estadios (BEPE)”.

Unidades de la Policía Militar en Copacabana, luego de los incidentes entre hinchas de Boca y Fluminense de este jueves PMERJ

En este sentido, los responsables del operativo recalcaron que “es importante que los aficionados, antes de salir de casa, se aseguren de tener la entrada disponible en su teléfono móvil. Además, el público deberá consultar el mapa con su ubicación de acceso para ingresar al estadio. En los controles de acceso al estadio está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, botellas de vidrio, banderas con varillas, mensajes que puedan desencadenar episodios de violencia o sean agresivos, además del ingreso de camisetas o símbolos de otros equipos que no estén involucrados en la gran final”.

Además, la Policía Militar aclaró que “los agentes de seguridad estarán equipados con equipos de control de disturbios civiles, que consisten en un kit que contiene armas no letales con menor potencial ofensivo. Todos los policías del batallón especial de vigilancia en los estadios contarán con cámaras corporales portátiles en sus respectivos uniformes. Se mantendrá una vigilancia abierta en los lugares donde se reúnan los fanáticos hasta que el público esté completamente dispersado. Agentes policiales del Grupo Aéreo de la Policía Militar (GAM) realizarán patrullajes con aeronaves y drones por todo el perímetro de seguridad del estadio con el fin de mantener el orden público”.

Disfrutemos de la Final de la CONMEBOL @Libertadores con respeto y sin violencia.



Vamos desfrutar da Final da CONMEBOL @LibertadoresBR com respeito e sem violência. pic.twitter.com/OqwM8WtySF — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 3, 2023

En la previa del partido, el patrullaje para evitar incidentes será cibernético. En este sentido, se informó que habrá agentes del servicio de inteligencia policial dedicados a monitorear las redes sociales para estar al tanto de posibles movilizaciones de las barras de ambos equipos y de otros clubes de Río. Se buscará evitar enfrentamientos entre grupos de hinchas rivales. La búsqueda de datos se centrará en episodios que puedan perturbar el orden público”.

Las autoridades argentinas enviaron hace algunas semanas el listado de unos 300 hinchas de Boca con prohibición de asistencia a espectáculos deportivos, lo que se conoce como “derecho de admisión” y que en las canchas porteñas se conoce como “Tribuna Segura”.

Brasil, mediante un convenio con el gobierno argentino, ya conoce los nombres de los violentos. También sabe que la barra brava xeneize llegará entre este viernes por la tarde y el sábado a la madrugada, cuando está previsto que aterrice el vuelo chárter con Mauro Martín y Rafael Di Zeo, los líderes del paravalanchas en la Bombonera. Los días previos a la gran final estuvieron dominados por la violencia en las playas y los problemas con las entradas. La enorme mayoría de hinchas quiere que a partir de ahora sólo se hable de fútbol.