Diego Martínez habló tras la eliminación de Boca ante Estudiantes: “La sensación es de injusticia”

A su habitual serenidad le agregó un dejo de tristeza. Fastidio. Dolor. Bronca. Diego Martínez sacó pecho y habló tras la victoria de Estudiantes por penales, que determinó la eliminación de Boca en las semifinales de la Copa de la Liga y la imposibilidad de disputar la final.

“La sensación es de injusticia. El equipo hizo un gran partido, un gran primer tiempo. Prácticamente no estábamos sufriendo en el segundo. Tengo la tristeza de haber quedado afuera de manera injusta, de no poder jugar una final”, fue lo primero que dijo en la conferencia de prensa.

El exTigre agregó: “Es durísimo quedar eliminado de esta manera, da mucha bronca. La tranquilidad es por haber hecho un buen partido. Ahora hay que tratar de que esta bronca se nos pase rápido y a partir de mañana, ponerse a trabajar para lo que viene”.

En relación a la jugada en la que Lema impactó con su botín derecho la cabeza de Palacios, el DT reconoció: “No la volví a ver la jugada de Cristian. Me quedó la duda con la de Miguel, que patea antes pero es una jugada dudosa. Del arbitraje prefiero no hablar más allá de decisiones que no nos favorecieron. Entiendo que se pueden equivocar como me equivoco yo como entrenador o como un futbolista dentro del campo”.

Al ser consultado sobre si la entrada de Figal tuvo relación con la expulsión de Lema, Martínez explicó: “El cambio no era por Lema. Si ponían dos puntas, era jugar con cinco. La duda era quién iba a ser la salida, si Pol o Medina. En esto, cuando ponés a un defensor para buscar una superioridad, tenés que dejar un volante que te pueda desdoblar. Era probable que saliera Pol. La expulsión y el penal nos cambió la idea, nos cambió todo”, relató.

“Esto es un juego: se gana y se pierde”

Juan Román Riquelme visitó al plantel de Boca en el vestuario tras la derrota por penales ante Estudiantes. Y a la salida habló con los medios. “Esto es un juego: se gana y se pierde. Hay que felicitar a Estudiantes. Está en la final y se lo merece. Se perdió un partido y nada más. Hay que seguir”.

En relación al partido en sí, el presidente xeneize resumió: “Hicimos un buen primer tiempo y el segundo tiempo fue más parejo. Se gana metiendo goles. En el primer tiempo Boca jugó bien y erró bastante. Por ahí si entraban otras estaríamos celebrando. Estuvo esa de Medina que sacan en la línea... Esto es así”.

Cuando fue consultado sobre qué le dijo a los jugadores, Riquelme minimizó esas palabras: “A los muchachos les dije que no pasaba nada. El que gana siempre es el que hace algo mejor. El futbol e el juego más bonito que hay. Se gana y se pierde. Hay que competir, lo hicimos. El primer tiempo lo hicimos bien. Teníamos la ilusión de jugar el fin de semana, no se pudo y hay que seguir”.

Sobre la expulsión de Lema dijo: “No voy a hablar del arbitraje porque sino pareciera que siempre buscamos excusas. Hay que felicitar a Estudiantes y a Vélez que están en la final. La jugada del penal es una jugada muy rápida, en la que además del penal nos quedamos con un hombre menos”.

Finalmente, repitió el concepto de tristeza por la eliminación: “Uno sueña con ganar el campeonato. Teníamos la ilusión de llegar a la final y que el hincha este contento y no pudimos. No queda otra que seguir”.

