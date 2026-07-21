Boca vs. O’Higgins, por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Boca y O’Higgins se enfrentan este jueves en un partido correspondiente a la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. La vuelta será el jueves 30 de julio y el ganador de la serie avanzará a octavos y se enfrentará a Recoleta de Paraguay. El encuentro inicial está programado para las 21.30 en la Bombonera, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El xeneize, que a partir de este semestre tiene a Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena como DT, accedió a esta instancia tras quedar tercero en el Grupo D de la Copa Libertadores, motivo por el cual no logró avanzar de ronda y pasó directamente a la Sudamericana. Los Rancagüinos, por su parte, fueron escoltas de San Pablo en la zona C del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes.

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Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos clubes. Sin embargo, Boca jugó 37 veces contra clubes chilenos teniendo en cuenta todos los torneos continentales, con un balance de 24 victorias, cinco empates y ocho derrotas. Los últimos antecedentes se dieron en la Libertadores de este año, en la que se cruzó con Universidad Católica: ganó por 2 a 1 como visitante con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro (Juan Ignacio Díaz descontó para el conjunto trasandino) y perdió 1 a 0 como local con un tanto de Clemente Montes.

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En la Sudamericana hay apenas dos cruces previo entre el combinado de la Ribera y un equipo de Chile. Ambos fueron en la semifinal de la edición de 2005, en la que también se enfrentó a la Franja. Allí hubo un empate 2 a 2 en la Bombonera por los tantos de Federico Insúa y Martín Palermo para Boca, y de Facundo Imboden y Jorge Quinteros para Universidad Católica, y un triunfo argentino por la mínima diferencia en el estadio San Carlos de Apoquindo gracias a una anotación de Rolando Schiavi.

Boca vs. O’Higgins: todo lo que hay que saber

Ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Día : Jueves 23 de julio.

: Jueves 23 de julio. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

Boca vs. O’Higgins: cómo ver online

La final está programada para este jueves a las 21.30 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.29 contra los 13.00 que se repagan por un hipotético triunfo de O’Higgins. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.90.