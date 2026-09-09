Boca vs. San Pablo: de la salvada de Montero al bombazo de Merentiel, en un partido duro y parejo

Boca se impuso por 1 a 0 sobre San Pablo, en la Bombonera, por el primer encuentro de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, dirigido por el chileno Piero Maza. El desquite se jugará el martes de la semana próxima, en el Morumbí, en el mismo horario.

Rodolfo Arruabarrena dispuso de esta formación titular: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte y Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Leandro Paredes, un símbolo xeneize Gonzalo Colini - La Nación

Boca y San Pablo tienen un historial de 13 enfrentamientos por competencias internacionales, pero nunca lo hicieron por la Copa Libertadores. Boca tiene seis victorias, San Pablo se impuso en cuatro ocasiones, y empataron en tres oportunidades. El último enfrentamiento entre ellos había sido en 2007, en el Morumbí, también por la Sudamericana y se impuso el conjunto brasileño por 1-0.

ATAJADÓN DE MONTERO PARA SALVAR A BOCA



El arquero colombiano y una gran atajada ante el cabezazo de Luciano.



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La situación más clara durante la primera mitad fue para el conjunto visitante. Una mala salida desde el fondo de Boca con la combinación entre Paredes, Ascacibar y Belmonte, le permitió a San Pablo recuperar la pelota en el sector ofensivo y encontrar sólo en el área a Luciano, que de cabeza no pudo contra Álvaro Montero. Fue una excelente intervención del colombiano, una de las figuras del equipo, más allá de algún exceso en sus gestos.

Boca encontró el gol en el arranque de la segunda mitad. Un desborde de Blanco perfecto encontró a Merentiel en el centro del área. El uruguayo resolvió con mucha inteligencia en el área de San Pablo para poner el 1-0, que hizo explotar a la Bombonera. Aprovechó un rebote que dio en la cara del arquero Rafael.

El desarrollo cambió drásticamente en el tramo final. San Pablo salió un poco más y Boca dispuso de mayores espacios para el contraataque.

Cerca de la media hora llegó una acción polémica: en un cruce al lado de los bancos de suplentes, Domingo Duarte pareció cometerle una dura falta a Leandro Paredes. El árbitro chileno Piero Maza expulsó al defensor de San Pablo, pero luego, tras observar la acción en el VAR, retrotrajo su decisión y le quitó la tarjeta roja; de hecho, cambió por completo el fallo y decretó falta de Paredes, pero sin amonestaciones de por medio.

La roja, que luego fue revisada por el VAR Gonzalo Colini - La Nación

De todos modos, no hubo gestos ampulsoso ni discusiones desmedidas: la decisión fue correcta, luego de la intervención de la tecnología.

Boca insistió, buscó el segundo grito, pero San Pablo se cerró bien atrás y no tuvo demasiadas complicaciones. Tampoco insistió demasiado, detrás de la hipótesis de la igualdad. Se resolverá el misterio el próximo martes, en Brasil.