Boca vs. Talleres: cuándo juegan por el Torneo Clausura 2026

Este viernes, Boca y Talleres se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que comienza a las 21.30, se disputa en la Bombonera, y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena está tercero en la clasificación general de su zona con 21 puntos, misma cantidad que Vélez, al que supera por diferencia de gol (+6 contra +4 del Fortín). Viene de empatar 2 a 2 con Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los goles de Fernando Alarcón y Jonathan Galván para el local, y de Enner Valencia y Miguel Merentiel para el visitante.

En la fecha pasada, Boca empató 2 a 2 con Instituto en Córdoba, por lo que quiere recuperarse Mario Sar

La T, por su parte, se mantiene en el último puesto del Grupo A con nueve unidades, producto de apenas dos victorias, tres empates y siete derrotas. En la última jornada empató 0 a 0 con Independiente en el recinto, el Mario Alberto Kempes. En lo que va del certamen local únicamente cosechó más puntos que Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido a la Primera Nacional, y Aldosivi, el otro club que hasta el momento estaría perdiendo la categoría.

Boca vs. Talleres: todo lo que hay que saber

Fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

Día : Viernes 16 de octubre.

: Viernes 16 de octubre. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro : Luis Lobo Medina.

: Luis Lobo Medina. TV : TNT Sports.

: TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este viernes, Arruabarrena no tendría en mente poner en cancha un equipo completamente alternativo a pesar de que el próximo martes está obligado a buscar la recuperación ante Vasco da Gama, en las semifinales de la Copa Sudamericana, tras la caída por 1 a 0 en la ida. Esto se debe a que, pase lo que pase en el plano internacional, el xeneize tiene que seguir sumando puntos para mantenerse en los primeros lugares de la Tabla Anual.

Lo único confirmado es que Sebastián Villa y Leandro Paredes no serán convocados. El colombiano tiene un esguince en el tobillo derecho y el mediocampista padece un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho. Ambos apuntan a jugar la revancha ante Vasco, aunque para entonces el capitán xeneize tendrá apenas 11 días de recuperación. Sobre el delantero, el ‘Vasco’ dijo: “Tiene el tobillo bastante hinchado, pero con un poco de hielo supongo que no habrá problema”.

Leandro Paredes se desgarró, pero apunto a jugar contra Vasco da Gama con apenas 11 días de recuperación Cesar Heredia - Getty Images South America

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.71 contra los 5.21 que se repagan por un hipotético triunfo de Talleres. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.65.