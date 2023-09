escuchar

LA PAZ, Bolivia (Enviado especial).- El clima es de pura ilusión. La llegada de la selección argentina a Bolivia para el encuentro del martes, por la segunda fecha de las eliminatorias de cara al Mundial 2026, fue recibida por cientos de hinchas locales que corearon durante toda la noche el nombre de Lionel Messi, el jugador que le marcó más goles que a ninguna otra selección. El público joven está enamorado del capitán argentino, algo que se hace evidente al observar la cantidad de camisetas, gorros, bufandas y hasta banderas albicelestes con las que lo agasajan. Pero no todos tienen esa postura. Hay quienes no olvidan que hay un partido por jugarse, un rival a vencer y puntos determinantes para las aspiraciones del equipo local de estar en el próximo Mundial.

José Carlos Fernández, ex arquero con 25 presencias vestido de verde, está en las antípodas de los chicos que aceptarían una derrota si pueden presenciar un gol de Messi en el Hernando Siles. Al contrario, él lo quiere ver en su peor versión: “Te lo voy a decir con toda la sinceridad. Están pendientes porque la gente quiere ver a Messi, pero si me preguntas a mí, quiero que juegue. ¿Por qué? He visto los peores dos partidos de su carrera en la ciudad de La Paz, donde yo lo he visto sufrir. Psicológicamente lo mata”, le contó a DSports, haciendo referencia al empate por 1-1 en 2013 y aquella demoledora goleada por 6-1 en 2009, en los que el rosarino sintió los efectos de la altura.

Messi, Tevez y Agüero, un tridente que sucumbió a los efectos de la altura y que poco pudo hacer para frenar una goleada de Bolivia por 6-1 en 2009 STRINGER/ARGENTINA - X01488

La principal diferencia es generacional. Para muchos, esta será la primera vez que podrán ver al número 10 en su país, y en especial como campeón defensor de la Copa del Mundo, pero también hay muchas chances de que sea su última visita a La Paz. Con 36 años y un halo de incertidumbre sobre si en tres años jugará su sexto Mundial, cada función que siga dejando tendrá un sabor especial. Otros, en particular los que recuerdan aquellos episodios catastróficos para la Argentina en la altura (6-1 en contra, en la gestión de Diego Maradona), se ilusionan con poder decir que el mejor jugador de la historia podría retirarse sin jamás haber hecho un gol en su ciudad.

En el medio, por supuesto, están los protagonistas, que tendrán la complicadísima misión de pensar en cómo reducir la influencia de Messi a su mínima expresión. Gustavo Costas, el argentino seleccionador de Bolivia, comenzó a hablar de cómo preparar el duelo en la misma conferencia que le siguió a su debut oficial, una dolorosa caída por 5-1 ante Brasil: “Es una final contra Argentina, con nuestra gente y tenemos que recuperarnos. Esta derrota nos tiene que servir para ver los errores que cometimos y tenemos que levantarnos lo más rápido posible. Va a ser un partido distinto. Sabemos que tenemos que arriesgar y cambiar la manera de jugar. Presionar a Argentina y jugar”, aseguró el DT, que quiere aprovechar al máximo la ventaja de la localía.

Gustavo Costas, DT de la selección boliviana, piensa en salir a presionar a la selección argentina para aprovechar la ventaja en la altura Arturo Orgaz - FBF

El descuento ante la verdeamarela lo marcó Víctor Ábrego, y fue el primer gol que un jugador boliviano la convirtió a la pentacampeona del mundo en 19 años. Y al término de la práctica que realizó el conjunto local de cara a la segunda fecha, el delantero se mostró muy entusiasmado por la ocasión: “Estamos motivados. Hay que enfrentarlos al 100. Sabemos que jugamos contra los campeones del mundo, pero dentro del campo de juego todos somos iguales. El profe [por Gustavo Costas] nos pide que seamos muy intensos, que estemos muy concentrados y que no podemos regalar nada”, aseguró el jugador de Universitario de Vinto.

En la misma vena se expresó el arquero Guillermo Viscarra: “Necesitamos ser muy, muy, muy intensos y que sea algo que nunca se haya visto en la selección. Queremos que Argentina lo sienta. Queremos imponer nuestro juego. Buscaremos que no se sientan cómodos, manejarles el ritmo del partido y quedarnos con los tres puntos que le de una alegría a toda la gente”, manifestó, y agregó que mantiene la ilusión de entrar a su primera Copa del Mundo desde 1994 a partir de los cupos que ahora tiene la Conmebol: “¿Cómo se le juega al campeón de mundo? Como se juegan todos los partidos de selección, representás a un país entero y la responsabilidad es muy grande. Nuestro sueño es llegar al mundial, por eso entendemos que estas son finales”.

El arquero Carlos Lampe tuvo una destacada actuación contra la selección argentina en la Copa América 2021, a pesar de caer por 4-1, y confía en poder dar el golpe en La Paz Douglas Magno - AFP

El defensor José Sagredo también fue consultado sobre cómo se afronta un partido de estas características, y al igual que sus compañeros destacó la importancia de hacer sentir la localía: “Bueno, acá en casa no podemos fallar. Es vital para nosotros presionarlos mucho. Nos propusimos ser muy intensos y es primordial para nosotros poder hacerlo. Estamos contentos que ellos vengan a jugar contra nosotros siendo campeones del mundo, pero estamos muy optimistas por lo que podemos hacer acá en casa, donde tenemos que hacernos fuertes y no perder ningún punto”, señaló el jugador de Bolívar.

Por último, Carlos Lampe es un nombre sumamente familiar para el público argentino. Además de sus pasos por Boca, Vélez y Atlético Tucumán, el arquero dio buenos rendimientos cuando enfrentó a la selección, particularmente en la Copa América 2021, y cree que su equipo tiene que tomar la iniciativa, al contrario de la mayoría de los contrincantes en Sudamérica: “No hay que darles la pelota porque ellos con el balón bajo control son muy buenos. No tenemos que dejar que descansen cuando la tienen, tenemos que presionarlos para que sientan la altura. Tenemos que tener nosotros la pelota, atacarlos, lastimarlos”, sostuvo el guardameta de 36 años, que también se hizo eco de la euforia joven por ser testigos del número 10: “Sé que muchos vienen a ver al campeón del mundo y otros a ver a Messi, pero al final van a ver a su selección entregándolo todo por sumar los tres puntos”.

2500 policías y una recomendación insólita

La intensa presencia policial que se vio en el recibimiento de la selección marcó la pauta de lo que se espera para el día del partido. Hubo mucha insistencia para evitar que los hinchas, ansiosos por tener algún intercambio con los jugadores, atravesaran el vallado o los controles, y un afortunado que lo consiguió fue rápidamente frenado por los efectivos, aunque se ganó una breve ovación del resto de los asistentes en la avenida Ballivián.

La selección boliviana de fútbol está enfocada en darle el golpe a Messi y los campeones del mundo Prensa FBF

El martes se buscará evitar ese escenario: “Para el partido vamos a contar con 2.500 oficiales, distribuidos a lo largo y ancho de las calles adyacentes del estadio Hernando Siles, pero también en el campo deportivo. Tenemos una fuerza motorizada de 101 vehículos, pero además estamos tomando en cuenta artefactos y dispositivos tales como torretas y drones”, explicó el comandante de la Policía Boliviana, el general Álvaro José Álvarez.

El operativo de seguridad para el encuentro contará además con tres anillos de seguridad y el control de mochilas y bolsos, algo que estará prohibido para el ingreso. Desde ya que no se podrá ingresar con armas de fuego, armas blancas, objetos contundentes, petardos y demás, pero lo más curioso es que la recomendación oficial es que los asistentes no lleven niños menores ni bebés. Los motivos de esta medida no fueron develados, pero se trata de algo que no cuenta con un gran número de precedentes.