Barcelona quiere a Guido Rodríguez, que termina su contrato con Betis

Fuera de la Champions League y casi sin posibilidades de ganar la liga, en la que Real Madrid sacó una ventaja considerable, Barcelona ya diagrama lo que será la próxima temporada. Esta semana se garantizó la continuidad de su entrenador, Xavi, pese a que había anunciado que no seguiría en su cargo. En una conferencia conjunta con el presidente culé, Joan Laporta, Xavi anunció públicamente las razones de su cambio de decisión, que calmó las aguas.

Asegurado el DT, ahora la cuestión pasa por el rearmado del plantel. Y ahí es donde aparece un argentino campeón del mundo en el horizonte. Alguien por quien Xavi ya había manifestado interés y por quien habían hecho algún intento en el pasado. Se trata de Guido Rodríguez, que al final de esta temporada termina su vínculo con Betis.

Guido Rodríguez, volante de Betis, estará afuera de las canchas entre tres y cuatro meses Betis

El de volante central es un puesto por reforzar para los barcelonistas, y Guido, de 30 años, es una opción que cierra por todos lados: probada su capacidad y adaptación a la liga española, su llegada solo le reportaría el costo del contrato, pues arribaría con el pase en su poder.

“Nosotros no tenemos oficialidad definitiva de que no vaya a renovar, no que tenga acuerdo con otro club”, le cuenta a LA NACION un directivo de Betis. Sin embargo, los medios catalanes dan como bastante alta la probabilidad de que pueda llegar.

Guido Rodríguez es parte de cada convocatoria de Lionel Scaloni a la selección argentina

“El club azulgrana se ha fijado en futbolistas de perfil ‘low cost’ porque es lo que le permite actualmente su economía. Y el que tiene controlado es uno que acaba contrato: Guido Rodríguez. El argentino del Betis, a sus 30 años, es un centrocampista de contención contrastado, con un despliegue físico y táctico apreciable y con la particularidad de que ya se puso encima de la mesa de Xavi de cara al pasado mercado de invierno y el técnico validaba su incorporación”, publica hoy el diario Mundo Deportivo. Aunque es cauto: “Sin embargo, el Barça no ha cerrado aún la llegada del medio argentino, pese a tratarse de un agente libre con el que ya puede negociar sin temor a sanción de ningún tipo, porque quiere apurar sus opciones de ir a por un pivote de nivel ‘top’. Y no es que no valore la calidad de Guido Rodríguez, sino que considera que puede haber algún futbolista de un nivel más elevado que también pueda ponerse a tiro este verano”. El plan A, según este medio, es el alemán Joshua Kimmich, de Bayern Munich.

Rodríguez llegó a Betis a mediados de 2019 y se transformó en una pieza clave. Lleva jugados 169 partidos, marcó 9 goles y dio 4 asistencias.

En varias oportunidades estuvo en el ojo de Barcelona. Primero, cuando buscaban un reemplazante de Sergio Busquets. Sin embargo, desde el club catalán apostaron por Oriol Romeu, que llegó desde Girona por 3,4 millones de euros. Pero Romeu no funcionó y tampoco continuaría en el club.

