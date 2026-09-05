Botafogo vs. Palmeiras por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Botafogo y Palmeiras correspondiente a la jornada 26 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este domingo 6 de septiembre a las 18.30 h en el Estádio Olímpico Nilton Santos, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.

El presente de ambos equipos

Botafogo afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras la dura derrota sufrida por 3-0 ante Flamengo en su última presentación. Por su parte, Palmeiras llega a Rio de Janeiro con el objetivo de recuperar terreno luego de empatar 1-1 frente a Mirassol en la fecha pasada.

Estadísticas y antecedentes

El choque en el Estádio Olímpico Nilton Santos pone frente a frente a dos protagonistas con realidades opuestas tras sus recientes resultados. Mientras el local busca reencontrarse con su mejor versión tras caer ante el equipo carioca, la visita intentará capitalizar su solidez para sumar de a tres tras la igualdad ante Mirassol.

Lo que está en juego

Para Botafogo, el duelo resulta vital para escalar posiciones y estabilizar su rendimiento tras la caída en la última jornada. Para Palmeiras, el objetivo es sumar puntos fundamentales fuera de casa para mantenerse firme en la disputa del torneo y dejar atrás el reciente empate que frenó su marcha.