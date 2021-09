Brasil - Argentina: lo que le dijo Messi a la persona que entró a la cancha a intentar llevarse a los argentinos

¿Cómo explicar un disparate mundial? Difícil tomar dimensión del escándalo que este domingo terminó en la suspensión del partido entre Brasil y Argentina en el estadio de Corinthians, en San Pablo. Tal vez, las palabras de Lionel Messi, en una conversación con Tite, Neymar, Casemiro y una autoridad sanitaria local, hayan aportado algo de sentido común: “Hace tres días que estamos acá y estaban esperando que empezara el partido para venir. ¿Por qué no avisaron antes? Si no pasaba nada, hubiesen avisado, hubiesen venido”, se escuchó de boca del capitán argentino y captaron las cámaras de TyC Sports. El 10 ya no lucía su número: tenía una pechera de fotógrafo.

Messi se refería a la manera en que se disparó un conflicto que escaló más de lo predecible. Es que Anvisa, el órgano sanitario brasileño, quiso quitar de la cancha a los futbolistas argentinos que militan en la Premier League inglesa. El partido apenas había empezado cuando una persona de jeans y remera, con un papel en un bolsillo trasero del pantalón, irrumpió en el campo. No era uno de esos que quieren pasearse desnudos y salir en la TV: se trataba de una autoridad sanitaria que quería hacer valer la determinación del órgano: que Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovani Lo Celso no formaran parte del espectáculo.

Cuando las autoridades sanitarias frenaron el partido

Brasil vs Argentina

La noticia dio la vuelta al mundo rápidamente: que un Brasil-Argentina se suspenda por una situación así es algo que no se encuentra en ninguna bibliografía. Hasta el capítulo de hoy. En un momento, esa persona fue empujada por Nicolás Otamendi, lo que generó un tumulto general. Fue el principio del fin. A partir de ese momento, el campo de juego se llenó de personas que no estaban vestidas de futbolistas...

Los jugadores argentinos yéndose al vestuario

El momento en el que las autoridades sanitarias de Brasil frenaron el partido

Las escenas curiosas siguieron al punto que los argentinos decidieron dejar la cancha y volver a los vestuarios, mientras los brasileños seguían en el campo, igual que el árbitro Valenzuela y sus asistentes, esperando una resolución. Un rato más tarde, el propio Valenzuela se fue de la cancha, por lo que el partido quedaba oficialmente suspendido.

La discusión de Messi en plena cancha

Messi discutiendo con las autoridades

Una hora después del escándalo, mientras los argentinos seguían en el vestuario, esperando el momento para retirarse del estadio rumbo al aeropuerto de Guarulhos y viajar hacia Buenos Aires, los jugadores de Brasil improvisaban un entrenamiento en plena cancha, con algunos de los 3000 espectadores que habían asistido todavía en sus asientos.

Nadie puede saber cómo se resolverá esta historia: si el partido se volverá a jugar o si se dará por terminado en un escritorio. Será una discusión larga, que ya comenzó. Lo que nadie podrá es tapar un escándalo mundial.

Los jugadores de Brasil y Argentina charlan tras la interrupción del partido Andre Penner - AP

LA NACION