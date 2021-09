Brasil - Argentina: la insólita situación que se vivió con las autoridades sanitarias en el inicio del partido por las Eliminatorias

Una situación muy particular se vivió a los pocos minutos de iniciado el partido entre Brasil y Argentina en San Pablo, en relación a los futbolistas argentinos que militan en la liga inglesa. Una persona ajena al encuentro ingresó al estadio y se metió directamente en el campo de juego: luego se supo que se trataba de una autoridad sanitaria , que pedía no continuara el juego por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 por la presencia de Emiliano Romero, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía.

Se trata de los argentinos provenientes de Inglaterra, un país que Brasil tiene señalado como “de riesgo”, por lo que quienes llegan desde allí deben hacer una cuarentena . Inmediatamente, los futbolistas argentinos se dirigieron al vestuario y más tarde se supo que el partido se suspendió definitivamente.

El argentino Lionel Messi abandona el campo Andre Penner - AP

El reloj marcaba tan sólo 5 minutos en el estadio Arena Corinthians de San Pablo, pero poco antes ya se veían algunos movimientos en la puerta que conecta los vestuarios con la cancha. Una persona vestida de civil con un papel en uno de sus bolsillos traseros se metió en el campo de juego y de inmediato se acercaron algunos jugadores de argentina para intentar sacarlo.

Un tumulto se originó entre algunos jugadores de ambos seleccionados, cuerpos técnicos y algunas personas que resultaron ser personal de autoridades sanitarias, que pretendían llevarse de la cancha a los tres argentinos que eran titulares: Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Cuti Romero.

El momento de la suspensión

El momento en el que las autoridades sanitarias de Brasil frenaron el partido

Una vez que la situación se tranquilizó, los futbolistas argentinos se dirigieron al vestuario , mientras que los brasileños continuaron en el césped porque no querían quedar como que ellos abandonaban también la cancha. Más allá de los contextos políticos y sanitarios, también están los deportivos. Y si Tité y su plantel seguían en la cancha con las camisetas puestas y jugando, era un mensaje para la Conmebol: “Nosotros queremos jugar, seguimos acá”. De todas manera, ya no había nada que hacer. El partido no iba a seguir.

Instantes previos a que se defina la suspensión, tal como lo informó desde sus redes sociales la cuenta oficial de la AFA y también Conmebol, Lionel Messi fue quien salió a la cancha acompañado de Dani Alves a dialogar con Neymar y Tite. Lo particular es que no salió con la camiseta del equipo, sino con una pechera de fotógrafo. Incluso, se lo escuchó hablar con gente de la delegación brasileña a quienes les dijo: “Escuchame, hace tres días que estamos acá, ¿estaban esperando empezar el partido para venir?, ¿por qué no nos avisaron antes?”

Messi discutiendo con las autoridades

Al final, los futbolistas brasileños, por su parte, continuaron en el campo de juego, pero llevando a cabo un entrenamiento de cara al partido que deberán afrontar el próximo jueves ante Perú.

