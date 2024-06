El polémico gol en un partido de las eliminatorias asiáticas que desató un conflicto entre la India, Qatar y la FIFA

Escuchar

El partido entre Qatar y la India, por las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, desató un conflicto impensado. El partido concluyó con la victoria del equipo del emirato por 2-1 y determinó la eliminación de su rival, que ya no podrá acceder a la Copa del Mundo. Sin embargo, el gol del empate parcial -India se había puesto en ventaja con un tanto de Lallianzuala Chhangte- motivó una polémica que escaló y ya llegó hasta la Confederación de Asia (AFC) y la mismísima FIFA: la AIFF de la India entiende que la pelota estaba fuera del campo y aduce que el árbitro surcoreano Kim Woo-Sung debió haber anulado la conquista. Un detalle: en esta instancia de la clasificación asiática no hay VAR, por lo que la decisión del réferi no puede revertirse.

“La victoria y la derrota son una parte del juego. Aprendimos a aceptarlas, pese a que uno de los goles que nos metieron ayer dejó muchas preguntas sin responder”, se quejó en redes sociales el presidente de la AIFF, la Federación de Fútbol de la India, Kalyan Chaubey. Y agregó: “Les escribimos a los responsables de las eliminatorias de la FIFA, a los jefes arbitrales de la AFC -la confederación asiática-, y al veedor del partido -el iraní Hamed Momeni- acerca de los graves errores de supervisión en el partido, que prácticamente nos costaron el lugar en la tercera fase de las eliminatorias asiáticas. Les pedimos a los oficiales involucrados una investigación exhaustiva. Y les rogamos que exploren las posibilidades de una compensación deportiva por la injusticia sufrida. Confiamos en que la FIFA y la AFC tomarán las medidas necesarias en este asunto ”, finalizó Chaubey.

También habló Igor Stimac, el entrenador del equipo indio: “Qatar tuvo suerte, sobre todo porque remontó el 1-0 en contra con un gol irregular. Puedo confirmarlo ahora porque vi la repetición. Toda la pelota estaba afuera de la cancha y el gol fue válido. No debería ocurrir en el fútbol actual, porque ese gol cambió todo en este partido. Le podría haber pasado a Qatar y diría lo mismo. No busco excusas, pero me entristece cuando tenés a 23 chicos trabajando muy duro y viviendo el sueño de poder lograr algo y ese sueño se aniquila porque no impedimos que ocurran estas cosas ”, protestó el entrenador.

“Es una especie de injusticia para mis jugadores, porque estuvimos muy cerca de ganar este partido y clasificarnos para la tercera ronda, pero no pudo ser. Felictaciones a Qatar. Yo diría que ambos países pueden estar orgullosos de su futuro, porque todos los jugadores han demostrado una enorme calidad. Han jugado un fútbol abierto y es evidente que ambos equipos han disfrutado del partido. Mucha gente dirá que Qatar jugó con su equipo reserva. Pero nuestro equipo tampoco es demasiado viejo en comparación con Qatar ”, agregó Stimac.

La jugada de la controversia

Todo ocurrió a los 28 minutos del segundo tiempo, con el marcador a favor de la India por 1 a 0. Abdullah Alahrak ejecutó un tiro libre para los qataríes; la pelota surcó el área y Yousef Aymen remató de cabeza hacia el arco. Gurpreet Singh Sandhu, el arquero indio, atajó la pelota. Sin embargo, el balón se le escurrió de las manos. Aymen volvió a intentarlo: la pelota terminó fuera del campo, como puede apreciarse en las imágenes. De todas maneras, Hashmi Hussein volvió a introducirla en el campo y le dio un pase hacia atrás a su comañero Aymen, quien convirtió a placer y pese a las protestas de los futbolistas indios .

El equipo dirigido por Stimac nunca pudo recuperarse de ese golpe y sufrió un gol más a cinco minutos del final, anotado por Ahmed Al-Rawi. Ese tanto certificó la derrota de los indios en el estadio Jassim Bin Hamad, la casa del Al-Sadd qatarí y donde la selección del emirato suele jugar la mayoría de sus partidos como local. Otro resultado condenó a la India y a sus millones de habitantes a ver el próximo mundial por televisión: a nueve minutos del final de su partido, Eid Naser Dughaim Mujaad Jarman Habla Al Rashedi anotó el único gol con el que Kuwait venció por 1-0 a Afganistán y clasificó a su seleccionado a la tercera fase de las eliminatorias asiáticas. Lo que no pudo la India.

